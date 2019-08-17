Engelli yoluna ızgara engeli

Okurumuz Naime B. bakınız ne diyor: “Sayenizde bizim de takip eder olduğumuz bir konuya değinmek istiyorum.
Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi 335/A önündeki görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan kabartmalı taşlara denk geldim ve işte bu diye bağırdım. Taşların üzerindeki kabartma yönüne paralel olarak döşenmiş ızgarayı gördüm de… Etrafıma bakındım ve baktım ki beni gören yok. Güldüm ki hem de ne güldüm!”
TABELA GETİRİLDİ AMA ZEMİNE SABİTLENMEDİ
Esnaf okurumuz C. H. özetimle bakınız ne diyor: “Bursa Gıda Toptancıları Çarşısı (Nilüfer) girişine çok gerekli olduğunu düşünerek yön tabelası taleplerimiz olmuştu. Tabelamız getirildi. Ancak tabela zemine sabitlenmedi. Yani sert esecek bir rüzgarla ya da birilerinin ittirmesiyle o tabela iki seksen yere uzanacak.
SADECE KAPAĞI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN YAPMIŞ!
Bir dolmuş taksi sahibi olan Osman A. “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Posta Sokak (Apart Otel yanı) üzerindeki BUSKİ’ye ait olan menhol kapağı da bazı arkadaşları gibi dalışını yaptı. Ancak dalış mesafesi biraz fazla kaçtı. Ben de kapak boğulmasın diye yan yüzeyini taşlarla besledim. Bu icraatım kendi arabam ya da vatandaşın arabası ziyan görmesin diye ya da birileri düşmesin diye değil inanın. Sadece kapağı düşündüğüm için bunu yaptım.” diyor.
GÖRÜNTÜ RAHATSIZ EDİYOR
Okurumuz Edebiyat Öğretmeni Adil Keskin: “Yıldırım ilçesi Otosansit metro istasyonu (Şehir merkezine gidiş istikameti) girişi yanındaki yeşil alana mini peri bacası misali kondurulan kapakların görünümü bizi rahatsız ediyor. BUSKİ acaba bu işe ne diyor?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU COŞKU FACİAYA DÖNMESİN başlıklı yayımımızda Dikkaldırım Spor Sahası’nın basamaklarıyla tribün önündeki tehlikeli açık alanın, koruyucu aparatlarla desteklenmesini istemiştik. Bir firmada müdür olarak görev yapan okurumuz Levent Toptan’ın: “Yapıldı, yapıldı...” diyerek şahit fotoğraflarıyla da aktarmış olduğu e-postasındaki fotoğrafları aldım. Yıllardır çözüm bulunamadığını bildiğim ve dikkate alınmayan sorunun köşemiz aracılığıyla neticesine kavuştur olmasıyla alakalı olarak; sorunları paylaşan okurlarımıza ve de bizlere değer veren yetkililere teşekkür ediyorum.
Engelli yoluna ızgara engeli
Okurumuz Naime B. bakınız ne diyor: “Sayenizde bizim de takip eder olduğumuz bir konuya değinmek istiyorum.
Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi 335/A önündeki görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan kabartmalı taşlara denk geldim ve işte bu diye bağırdım. Taşların üzerindeki kabartma yönüne paralel olarak döşenmiş ızgarayı gördüm de… Etrafıma bakındım ve baktım ki beni gören yok. Güldüm ki hem de ne güldüm!”
TABELA GETİRİLDİ AMA ZEMİNE SABİTLENMEDİ
Esnaf okurumuz C. H. özetimle bakınız ne diyor: “Bursa Gıda Toptancıları Çarşısı (Nilüfer) girişine çok gerekli olduğunu düşünerek yön tabelası taleplerimiz olmuştu. Tabelamız getirildi. Ancak tabela zemine sabitlenmedi. Yani sert esecek bir rüzgarla ya da birilerinin ittirmesiyle o tabela iki seksen yere uzanacak.
SADECE KAPAĞI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN YAPMIŞ!
Bir dolmuş taksi sahibi olan Osman A. “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Posta Sokak (Apart Otel yanı) üzerindeki BUSKİ’ye ait olan menhol kapağı da bazı arkadaşları gibi dalışını yaptı. Ancak dalış mesafesi biraz fazla kaçtı. Ben de kapak boğulmasın diye yan yüzeyini taşlarla besledim. Bu icraatım kendi arabam ya da vatandaşın arabası ziyan görmesin diye ya da birileri düşmesin diye değil inanın. Sadece kapağı düşündüğüm için bunu yaptım.” diyor.
GÖRÜNTÜ RAHATSIZ EDİYOR
Okurumuz Edebiyat Öğretmeni Adil Keskin: “Yıldırım ilçesi Otosansit metro istasyonu (Şehir merkezine gidiş istikameti) girişi yanındaki yeşil alana mini peri bacası misali kondurulan kapakların görünümü bizi rahatsız ediyor. BUSKİ acaba bu işe ne diyor?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU COŞKU FACİAYA DÖNMESİN başlıklı yayımımızda Dikkaldırım Spor Sahası’nın basamaklarıyla tribün önündeki tehlikeli açık alanın, koruyucu aparatlarla desteklenmesini istemiştik. Bir firmada müdür olarak görev yapan okurumuz Levent Toptan’ın: “Yapıldı, yapıldı...” diyerek şahit fotoğraflarıyla da aktarmış olduğu e-postasındaki fotoğrafları aldım. Yıllardır çözüm bulunamadığını bildiğim ve dikkate alınmayan sorunun köşemiz aracılığıyla neticesine kavuştur olmasıyla alakalı olarak; sorunları paylaşan okurlarımıza ve de bizlere değer veren yetkililere teşekkür ediyorum.