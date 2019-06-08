Engelli atlama parkuru gibi

Hafta tatili haricinde her gün binlerce vatandaşıyla kentin en kalabalık belediye otobüs durakları kabinlerinden birinde (Cemal Nadir Caddesi Balibeyhan Durağı) yapılan yenileme çalışmasına tanık oldum.
Hiçbir önlem alınmadan yapılan bir çalışma; çok yazık! Oysaki asla kabul edilir bir durum değil bu. Çok dar alanda onlarca risk… İnsanların güvenliği önceliğimiz olması gerekirken, önlem almadan engelli parkuru gibi alanlar bırakmamız kazaya davetiye çıkarıyor.
‘BU KALDIRIMI TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIN’
Gazetemiz abonelerinden olan Emekli Başkomiser Taner Sönmezocak özetimle bakınız ne diyor: “Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Altınkum Caddesi sakiniyiz. Zaman içinde çeşitli atraksiyonlara uğrayan kaldırımımız sizlerin de gördüğü gibi hem ormanı, hem de makiyi andıran hale dönüştü! Bu ücretsiz dönüşümle birlikte şöyle de bir fayda oluştu!
‘fayda’ diyorum çünkü...
Bordür dibine park eden araç sürücülerinin büyük bir çoğunluğu araçlarındaki çöplerini ve küllüklerini buraya boşaltıyorlar! Civar sakinlerinin bazıları da işi büyüterek bu furyaya koltuk ve kanepe desteği veriyorlar! Evet, ‘fayda’ diyorum çünkü ‘bu kaldırımı tekrar gün yüzüne çıkartın’ demekten yoruldum ve takıntı hastası olmaya da başlayınca konuya böyle güzel yönüyle bakmaya başladım!” Mudanya Belediyesi’ne duyurulur…
YASAK MI YASAK!
Okurumuz Alev Hakarar özetimle diyor ki: “Sadece ilimizde değil yurdumuzun her noktasında ‘Durmak ve Park Etmek Yasaktır’ yazılı levhalar var. Var olmasına var fakat bizim çoğunluğumuzun üzerinde hiçbir etkisi yok. Diyeceğim o ki milyonlarca lira harcanıyor bu levhalar için. ‘Yasak mı yasak’tan öteye gitmeyen levhaları dikmenin kime ne faydası var!
ÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYOR Kİ…
İsminin açılanmasını istemeyen bir belediye çalışanı: “Nilüfer Belediyesi hudutları içinde hizmetimize sunulan bisiklet yolları asla ve asla amacına hizmet etmemektedir. Sizin onlarcası kötü örneğinize benden de bir destek gelsin. Fotoğraftaki alan Nilüfer Belediyesi’nin yanı. Bisiklet yolundaki bu engel de haftalardır orada. Tanımıyla uzaktan yakından bir alakası yok ama. Biri bunu getirmiş koymuş; hepsi bundan ibaret! Denetçiler denetlemiyor. Denetçileri denetleyen baş denetçi kadrosu oluşturulsun! Baş denetçileri de en baş denetçiler kontrol etsin! Söyleyeceklerim bunlardan ibaret!” diyor. Yetkililere duyrulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Bursalılara hayırlı olsun
Nilüfer ilçesinde bulunan Ata Parkı girişine en son olarak da ‘UZUN ATLA ESNEK KAL’ başlıklı yayınımızda değinmiştik. Hatta buraya köprü kurulsun diye öneride dahi bulunmuştum! Yıllardır çamur banyosu hizmetiyle şifa dağıtan park girişine müdahale edilir olmasına şahit oldum! Tarifsiz sevinç içindeyim. Sahip çıkan olmayınca bizzat kapılarını çalıp yardım istediğim Büyükşehir Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Koordinatörü Sn. Ahmet Akhan’a çok teşekkür ediyorum. Bursalılara hayırlı olsun.
Engelli atlama parkuru gibi
Hafta tatili haricinde her gün binlerce vatandaşıyla kentin en kalabalık belediye otobüs durakları kabinlerinden birinde (Cemal Nadir Caddesi Balibeyhan Durağı) yapılan yenileme çalışmasına tanık oldum.
Hiçbir önlem alınmadan yapılan bir çalışma; çok yazık! Oysaki asla kabul edilir bir durum değil bu. Çok dar alanda onlarca risk… İnsanların güvenliği önceliğimiz olması gerekirken, önlem almadan engelli parkuru gibi alanlar bırakmamız kazaya davetiye çıkarıyor.
‘BU KALDIRIMI TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIN’
Gazetemiz abonelerinden olan Emekli Başkomiser Taner Sönmezocak özetimle bakınız ne diyor: “Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Altınkum Caddesi sakiniyiz. Zaman içinde çeşitli atraksiyonlara uğrayan kaldırımımız sizlerin de gördüğü gibi hem ormanı, hem de makiyi andıran hale dönüştü! Bu ücretsiz dönüşümle birlikte şöyle de bir fayda oluştu!
‘fayda’ diyorum çünkü...
Bordür dibine park eden araç sürücülerinin büyük bir çoğunluğu araçlarındaki çöplerini ve küllüklerini buraya boşaltıyorlar! Civar sakinlerinin bazıları da işi büyüterek bu furyaya koltuk ve kanepe desteği veriyorlar! Evet, ‘fayda’ diyorum çünkü ‘bu kaldırımı tekrar gün yüzüne çıkartın’ demekten yoruldum ve takıntı hastası olmaya da başlayınca konuya böyle güzel yönüyle bakmaya başladım!” Mudanya Belediyesi’ne duyurulur…
YASAK MI YASAK!
Okurumuz Alev Hakarar özetimle diyor ki: “Sadece ilimizde değil yurdumuzun her noktasında ‘Durmak ve Park Etmek Yasaktır’ yazılı levhalar var. Var olmasına var fakat bizim çoğunluğumuzun üzerinde hiçbir etkisi yok. Diyeceğim o ki milyonlarca lira harcanıyor bu levhalar için. ‘Yasak mı yasak’tan öteye gitmeyen levhaları dikmenin kime ne faydası var!
ÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYOR Kİ…
İsminin açılanmasını istemeyen bir belediye çalışanı: “Nilüfer Belediyesi hudutları içinde hizmetimize sunulan bisiklet yolları asla ve asla amacına hizmet etmemektedir. Sizin onlarcası kötü örneğinize benden de bir destek gelsin. Fotoğraftaki alan Nilüfer Belediyesi’nin yanı. Bisiklet yolundaki bu engel de haftalardır orada. Tanımıyla uzaktan yakından bir alakası yok ama. Biri bunu getirmiş koymuş; hepsi bundan ibaret! Denetçiler denetlemiyor. Denetçileri denetleyen baş denetçi kadrosu oluşturulsun! Baş denetçileri de en baş denetçiler kontrol etsin! Söyleyeceklerim bunlardan ibaret!” diyor. Yetkililere duyrulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Bursalılara hayırlı olsun
Nilüfer ilçesinde bulunan Ata Parkı girişine en son olarak da ‘UZUN ATLA ESNEK KAL’ başlıklı yayınımızda değinmiştik. Hatta buraya köprü kurulsun diye öneride dahi bulunmuştum! Yıllardır çamur banyosu hizmetiyle şifa dağıtan park girişine müdahale edilir olmasına şahit oldum! Tarifsiz sevinç içindeyim. Sahip çıkan olmayınca bizzat kapılarını çalıp yardım istediğim Büyükşehir Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Koordinatörü Sn. Ahmet Akhan’a çok teşekkür ediyorum. Bursalılara hayırlı olsun.