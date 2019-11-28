Nilüfer ilçesindeki bisiklet yollarına kurulu olan engellerin biteceği yok.
Bu düşüncemden yola çıkarak bir önerim olacak. Önerim şudur. Engelli bisiklet yolları projesi yarışması açılsın. Bu kategoride yarışmaya katılalım. İddia ediyorum birinci oluruz. Malum, Bursa Dünya’nın en yaşanılabilir ve en sağlıklı şehri sıralamasında beşinci seçilmiş. Başkan Alinur Aktaş böyle diyor. Dolayısıyla bu çok farklı kategorideki yarışta kesinlikle birinci geleceğimize inanıyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Not; işaret ettiğim dar bisiklet yolu ortasındaki (Yol boyunca bolca var) algı testi imtihanına destek veren aydınlatma direğinin kumanda şalteri yenilenmiş. Eskisi de hediyesi olarak dibine bırakılmış. Sonrasında kapak takılmadığı için kabloları da açıkta kalmış! Kontrol ettim; UEDAŞ enerjiyi aktif hale geçirince (Hava kararınca) kablo uçlarında da enerji var. Güzel tarafı buradaki enerjinin bedava olması! Bu da ayrı bir değer…
YİNE Mİ UNUTULDU
Okurumuz Gamze Yükselen bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanalboyu Caddesi üzerindeki (Otobüs durağı karşısı) aydınlatma direğinin göğüs komuta yuvasına UEDAŞ çalışanlarınca müdahale olmuştu. Müdahale sonrası güvenlik kapağı takılmadı. Sanırım unutuldu. Ama ben o kapağın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bi’zahmet taksanız diyorum!” Benzeri tarzda onlarca şikayet… Yanlış giden bir şeyler var galiba UEDAŞ…
AĞACI SÖKTÜLER BETONU DİKTİLER
Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı, özetimle: “İlgili fotoğrafımdan onlarcası var. Burası Nilüfer ilçesi Beşevler Belediye Parkı’dır. Geçtiğimiz yıl çakılan ağaç korkuluklar, geçtiğimiz ay söküldü. Yerine şık ve sağlam olmayan süs betonları monte edildi. Park tam bir yapboz tahtasına döndü. Bu nasıl bir israftır. Yazıktır, günahtır. Hayretler içindeyim. Böyle bir zenginlik hangi ülkede var? En çok da bunu merak ediyorum” diyor.
BİR TAVSİYEM VAR KALDIRIMLARI KALDIRIN
Okurumuz Sabriye Adaletli: “Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan geniş mi geniş bir kaldırımdan bahsedeceğim. Kaldırım neredeyse tüm gün boyunca bir tamirci tarafınca yağlama ve bakım atölyesi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla roket hızında giden araçların seyrettiği caddeye inmek ve sağ salim tekrar çıkabilmek ne büyük bir nimet. Dar kaldırım da, geniş kaldırım da biz yayalara haram. Bir tavsiyem var lütfen. Kaldırımların tamamı kaldırılsın. En azından ne olacak bizim halimiz bari demeyiz!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
6 AYLIK ÇİLE SONA ERDİ
VERİLEN SÖZLER UNUTULMAMALIDIR başlıklı yayımımızdan sonra (Korupark önü) altı aylık dağınıklığın sona erdirildiğini gördüm. Sorunun giderilmesi sürecindeki desteği için Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Daire Başkanlığı Koordinatörü Ahmet Akhan’a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
YERİNE YENİSİ TAKILDI
“DİREK DEVRİLECEK’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen direğe anında müdahale edilmiştir. (Lefkoşe Cadddesi) Tehlike arz eden direk İSİG kurallarına uygun olarak ilgili uzman ekiplerimizce sökülmüştür. Yerine yenisi takılmıştır. Çalışma testi yapılarak devreye alınması sağlanmıştır. Gereğini bilgilerinize sunarız. UEDAŞ. Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Özetimle böyle diyor UEDAŞ. İvedi destekleri için UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’ye, Kurumsal İletişim Uzmanı Burcu Sekmen’e ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Engellerin biteceği yok
Nilüfer ilçesindeki bisiklet yollarına kurulu olan engellerin biteceği yok.
Bu düşüncemden yola çıkarak bir önerim olacak. Önerim şudur. Engelli bisiklet yolları projesi yarışması açılsın. Bu kategoride yarışmaya katılalım. İddia ediyorum birinci oluruz. Malum, Bursa Dünya’nın en yaşanılabilir ve en sağlıklı şehri sıralamasında beşinci seçilmiş. Başkan Alinur Aktaş böyle diyor. Dolayısıyla bu çok farklı kategorideki yarışta kesinlikle birinci geleceğimize inanıyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Not; işaret ettiğim dar bisiklet yolu ortasındaki (Yol boyunca bolca var) algı testi imtihanına destek veren aydınlatma direğinin kumanda şalteri yenilenmiş. Eskisi de hediyesi olarak dibine bırakılmış. Sonrasında kapak takılmadığı için kabloları da açıkta kalmış! Kontrol ettim; UEDAŞ enerjiyi aktif hale geçirince (Hava kararınca) kablo uçlarında da enerji var. Güzel tarafı buradaki enerjinin bedava olması! Bu da ayrı bir değer…
YİNE Mİ UNUTULDU
Okurumuz Gamze Yükselen bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanalboyu Caddesi üzerindeki (Otobüs durağı karşısı) aydınlatma direğinin göğüs komuta yuvasına UEDAŞ çalışanlarınca müdahale olmuştu. Müdahale sonrası güvenlik kapağı takılmadı. Sanırım unutuldu. Ama ben o kapağın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bi’zahmet taksanız diyorum!” Benzeri tarzda onlarca şikayet… Yanlış giden bir şeyler var galiba UEDAŞ…
AĞACI SÖKTÜLER BETONU DİKTİLER
Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı, özetimle: “İlgili fotoğrafımdan onlarcası var. Burası Nilüfer ilçesi Beşevler Belediye Parkı’dır. Geçtiğimiz yıl çakılan ağaç korkuluklar, geçtiğimiz ay söküldü. Yerine şık ve sağlam olmayan süs betonları monte edildi. Park tam bir yapboz tahtasına döndü. Bu nasıl bir israftır. Yazıktır, günahtır. Hayretler içindeyim. Böyle bir zenginlik hangi ülkede var? En çok da bunu merak ediyorum” diyor.
BİR TAVSİYEM VAR KALDIRIMLARI KALDIRIN
Okurumuz Sabriye Adaletli: “Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan geniş mi geniş bir kaldırımdan bahsedeceğim. Kaldırım neredeyse tüm gün boyunca bir tamirci tarafınca yağlama ve bakım atölyesi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla roket hızında giden araçların seyrettiği caddeye inmek ve sağ salim tekrar çıkabilmek ne büyük bir nimet. Dar kaldırım da, geniş kaldırım da biz yayalara haram. Bir tavsiyem var lütfen. Kaldırımların tamamı kaldırılsın. En azından ne olacak bizim halimiz bari demeyiz!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
6 AYLIK ÇİLE SONA ERDİ
VERİLEN SÖZLER UNUTULMAMALIDIR başlıklı yayımımızdan sonra (Korupark önü) altı aylık dağınıklığın sona erdirildiğini gördüm. Sorunun giderilmesi sürecindeki desteği için Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Daire Başkanlığı Koordinatörü Ahmet Akhan’a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
YERİNE YENİSİ TAKILDI
“DİREK DEVRİLECEK’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen direğe anında müdahale edilmiştir. (Lefkoşe Cadddesi) Tehlike arz eden direk İSİG kurallarına uygun olarak ilgili uzman ekiplerimizce sökülmüştür. Yerine yenisi takılmıştır. Çalışma testi yapılarak devreye alınması sağlanmıştır. Gereğini bilgilerinize sunarız. UEDAŞ. Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Özetimle böyle diyor UEDAŞ. İvedi destekleri için UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’ye, Kurumsal İletişim Uzmanı Burcu Sekmen’e ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.