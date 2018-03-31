Drone takın!





Görme engelli vatandaşlarımızın engelsiz olarak güven içinde (!) yürüyebilmeleri için özel olarak döşenmiş olan (Yalan Taşları) taş hizmetini de içine alan engeller, sürüsüne bereket!

‘BİZ DE PAYIMIZI ALDIK’

Hiçbir engeli olmayan bizler bu kaldırımı kullanamadık. Mecburen caddeye indik. İnmemizle birlikte bir sürücünün küfür gibi gelen ürkütücü kornasından payımızı aldık! Yayalara yasak olan kaldırımlarımızda yürüme savaşı verirken “Ne şehittir ne de gazi, Niyazi” olacağız korkusuyla yaşamak! İnsanlığımızdan bezer olduk. Sorunlarımızı ne gören var, ne de duymak isteyen…

‘ONLARI KULLANIN’

Ne yapalım? Bir tavsiyeniz var mı? Bari siz deyin onu yapalım!” Sayın Can, sadece bu serzenişinize yönelik olarak tavsiyem şudur. Sosyal paylaşım sitelerinde izlemiştim. İnsan taşıyan ‘drone’lar da var Onlardan tedarik edin ve onları kullanın.(!)

ÇILDIRACAĞIM!



Abonemiz Sedat Rengiiyiler: “Arabası olan, arabasını mı park etmek istedi? (Çoğunluğumuz) Gördüğü her alan onun için park noktası! Bu; ambulans yolu olmuş, görme engelli yürüme yolu olmuş, kaldırım olmuş, yeşil alan olmuş, okul ya da hastane girişi önü olmuş... Çok da önemli değilmiş! Neyi hazmedemiyorum biliyor musunuz? O da bende kalsın! Sadece şunu diyeyim; çıldıracağım!” Sanatçı Fatih Erkoç’a bir destekçi daha çıktı desenize Sn. Rengiiyiler! Sayın Erkoç: “Bir güzel kız yüzünden” Sayın Rengiyiler’de; hazmedemediği parklar yüzünden... Aman oynatmayın!

GÜNDÜZÜ DE GECESİ DE…



PPG Fabrika Boya Süreci Takip Uzmanı Sn. Serkan Durmuş: “Gündüzü de gecesi de yani 7/24 aynı olan görülmeze yönelik şikayetim olacak. Yer; Çekirge Meydanı İş Bankası önü. Görme engelli taşları da döşenmiş olan kaldırım tamamen işgal altında. Ve bu durum da kimseyi (ilgili, yetkilileri) rahatsız etmiyor. Ne acı değil mi?”

HER YER PARK



Okurumuz Akif Çeşme: “İşim gereği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gittim. Kaldırımların otopark gibi kullanılmış olduğunu gördüm. Yaya olarak sıkıntılar yaşadım. Şikayetimi köşeniz aracılığıyla yetkililere duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim.” Aslında her yerde durum böyle Sayın Çeşme. Yetkililerin dikkatlerine!