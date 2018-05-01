Dördüncü sezon finali hayırlı olsun!



Abonelerimizden olan Hizmet Taksi Durağı’nın 16 T 0157 plakalı ticari aracın sahibi olan Sn. Ahmet Uganer: “Saygısızlık örneği de diyebileceğim çukur sebebiyle aracımın rot başı kırıldı. Bir arkadaşım da bu çukurdan kaçarken maddi hasarlı kazaya sebep oldu...” Gelen giden olmadığı için kazalar ve ziyanlar oluşmaya devam edince; Telekomünikasyon Uzmanı; Murat Baltan, Kuaför İlker Aydın, Sporcu Talha Aydın ‘mağduriyetler son bulsun’ diyerek destek olmak için açtıkları ORTADA KUYU VAR YANDAN GEÇ başlıklı minik (!) pankart ile bizlere destek olmuşlardı. Sonrasında da aynı gün içinde, mutlaka bir gün açılacak olan Türk Telekom’a ait menhol kapağı hiç de akılcı olmayan bir çalışmayla üstüne asfalt dökülerek kapatılmıştı! Mantıkların almayacağı hizmet (!) karşısında da 25 Ocak 2018 tarihli yayımımızda; ‘Bakalım dördüncü sezon finali bölümünde neler olacak. Bizi takibe devam ediniz kıymetli okurlarımız’ demiştim. O gün geldi; kutluyorum! Mağdur okurumuz Sn. Ahmet Uganer “Öncesinde ayaktaydım olmadı, hemşehrilerimiz pankart açtı yerini bulmadı bir de çömeleyim bakalım Türk Telekom duyup Büyükşehir görecek mi?” Harika bir macera filmi gibi! Senaristi kutluyorum! Bakalım dördüncü sezonda ne gibi sürprizler bizi bekliyor olacak! Ben şimdiden merak etmeye başladım bile! Bekleyelim ve görelim kıymetli okurlarımız. Bakalım bu ‘film’ kaç sezon daha sürecek.(!)

EN KÖTÜ İHTİMALLE 2020



Okurumuz Sn. Nesrin Baykara: “Terminal otobüs duraklarının yenilenme çalışmalarıyla alakalı ağırdan alınan hizmetlerle alakalı olarak oluşturduğunuz yazılarınızı üzülerek takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl sonuydu. En nihayetinde sundurmaların monte edilmiş olmalarını da köşenizde okumuştuk. Son bir ay içinde ben de iki kez işim gereği Terminal’e gittim. Vaziyet gördüğünüz gibidir. Sundurmaların üstleri açık ve bankları yok. Vatandaş yere oturuyor. Ben de merak etmeye başladım. Üçüncü yılına girecek olan çalışmalar ne zaman biter acaba?” Rahat olun Sn. Baykara. En kötü ihtimalle 2020 de biter.

YAPILAN BİLDİRİMLER;

Osmangazi Belediyesi;

“Sayın Muhammet KÖSLE Hürriyet Bursa’nın 14 Nisan 2018 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘Bu Böyle Olmaz’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir. Yazıda bahse konu olan alan, Büyükşehir Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalmaktadır.

Hürriyet Bursa’nın 12 Nisan 2018 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘Yanı da Aynı’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir. Bahse konu olan yer, Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü”

Kıymetli Osmangazi Belediyesi. Bildirimleriniz için sağ olunuz. Ancak, daha önce de belirtmiştim. İlgili ve benzeri yanıtlarınız için; ‘Muhatap Osmangazi Belediyesi’dir, ya da bu iş ne olacak Osmangazi Belediyesi’ gibi bir sorum olmadığı halde gereksiz ve katma değeri olmayan açıklamaları köşeme yapmış olmanıza bir anlam veremiyorum. Amacınız ivedi çözüm üretmekse benzeri anlamsız açıklamalarınızı ilgili belediyelere yapmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum.

Yıldırım Belediyesi;

“ ‘ÇÖPSEL DÖNÜŞÜM’ başlıklı haberinizle ilgili olarak, Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerince şikayete konu olan Otosansit Metro İstasyonu yakınında bulunan alandaki çöp yığınları yayımınızla birlikte aynı günün sabahında toplanılmış olup, kirliliğe sebep olan kişilere de cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü” İvedi çözüm üretmenizin yanı sıra ilgili şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ederim Yıldırım Belediyesi.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR



‘VAY Kİ NE VAY’ başlığımla yayımlamış olduğumuz (Acemler üst geçidi elektrik dağıtım odası) şikayetimizde bahse mevzu olan kapağın onarılmış olduğunu gördüm. İlgililere teşekkür ediyorum.

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‘TAM DA KARAGÖZ KOMEDİSİ GİBİ’ başlığımla yayımlamış olduğumuz (Hacivat-Karagöz Anıtı arkası) zemindeki onarımın da tam da Karagöz komedisi gibi giderilmiş olduğunu gördüm. Günü kurtaran tamir ve onarım için tebrik ediyorum!