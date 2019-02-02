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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Dökün dökün sıkıntı yok!

2 Şubat 2019

Okurumuz Sn. Hale Can:

Dökün dökün sıkıntı yok

“Timsah Arena’ya komşu olan yeşil arazinin içine molozlar dökülmeye başlandı. Neyse sorun değil! Hele orada moloz dağı oluşsun da sonra köşenize ‘O molozları kim kaldıracak’ diye yazarız. Sonra da molozların kaldırılmasına tanık oluruz. Sıkıntı yok! Dökün dökün! Henüz yazacak kadar moloz dağı oluşmadı!” diyor.

HAYDİ BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ…

Dökün dökün sıkıntı yok

Adının açıklamasını istemeyen bir öğretmen özetimle: “Kötü örnek teşkil edecek olan çirkin yazının yazılmış olduğu garaj kapısı kimsenin umurunda değil! Keza mahalle muhtarının evine 20 metre mesafede burası. Sağlık Ocağı ve okul yolu olması gibi ayrı özelliği de var! Çok kişiyi aradım. Destek alamadım. Beni duyacak kimse yok mu?” diyor. Zor bir durum. Ama size şöyle söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği bizleri bu konularda asla görmezden ve duymazdan gelmedi. İnanıyorum ki yayımımızla birlikte ‘Beni duyan çıktı, teşekkür ederim’ diyeceksiniz. Haydi Büyükşehir Kent Estetiği; yine yardım talebi var. Şimdiden kolay gelsin. Adres; Çekirge Mahallesi Eskicioğlu Sokak başlangıcı Yıldırım Apartmanı garaj kapısı.

SORUN KİMDE?

Dökün dökün sıkıntı yok

Okurumuz Emekli Maliyeci Sn. A. K bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçesi 1. Fırat Sokak’taki Maliye Lojmanları’nda ikamet ediyorum. Karşımızda kalan 16/A adresinin önüne yığılan atıkların görseli beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Ben rahatsız olunca… Sorun bende mi acaba?”

KOBRA AVDA!

Dökün dökün sıkıntı yok

Okurumuz Sn. Semih Dadaş: “Nilüfer İlçesi Ataevler Metro istasyonu önündeki pet şişe giydirilerek kontrol altına alınmış olan elektrik direğinin kablo uçları bu haliyle birinci yılını devirdi. Şöyle bir bakınca kobra yılanını andırıyor da! Kobra ava çıkmış rastgele!” UEDAŞ’ın dikkatlerine lütfen…

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