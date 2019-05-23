Okurumuz Sezer Faruk özetimle:
“Hasanağa Toki bölgesinin ağır aksak giden alt yapı çalışmaları sonucu mevsimsel atraksiyonlara göre; toza, toprağa, çamura ve batağa teslim olduk. Şikayetimize çözüm bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadık. Bu nasıl bir değersizlik anlamadık! Şahsi araçlarımız ve hepimizin araçları olan bir çok araç zerzebil duruma düşürüldü. Diyecek söz bulamıyoruz artık!” diyor. Daha öncede okurumuz Mustafa Özer’de köşeme aynı adres için şikayette bulunmuş ve 09 Nisan 2019 da HASANAĞA’DA ORTALIK TOZ DUMAN başlığımla da şikayetini yayımlamıştık.
DAHA DA TAŞMADAN…
Okurumuz Beytullah Saklı: “Köşeniz sayesinde her birimizin mutlak menfaatlerine olan pek çok isteklerimizin yayımınızla birlikte aynı gün içinde değer bulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim de oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz talebimiz olacak. Acaba biz de aynı değeri bulabilir miyiz? Şöyle ki; Osmangazi İlçesi Uludağ Caddesi No 1 önündeki BUSKİ’ye ait olan menhol kapağının altından ana caddeye taşan pis suya tanık oluyoruz. Azı da kabul edilemez elbette. Ancak daha da ciddi bir taşma olmadan gerekli müdahalenin yapılmasını acilen rica ederiz. Selam ve saygılar sunarız.” diyor. Bizden de selam olsun Sn. Saklı. Bu tür isteklere son derece hassas olan BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Sn. Rafi Demirel’e rica ile duyurulur… Şimdiden kolay gelsin Rafi Başkan ve kıymetli ekibi…
ANLAMSIZ TABELA
Okurumuz Yıldırım Beysever özetimle şöyle diyor: “Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi Bursa tv karşısındaki hörgüçlü kaldırımı ve üzerindeki boruyu ve de yazılarının çoğu eksik sözüm ona yayaya tuzak olan anlamsız tabelayı yani üçü bi’arada hizmeti görmekten gına geldi!”
YALITIM KAPLAMALARI KOPMUŞ
Okurumuz Neslihan Aslanhan bakınız ne diyor: “Meşhur (!) Doğanbey Toki’lerin bir bloğundaki manzara sürekli olarak gözüme takılıyor da. Yirminci ve yirmi birinci katın yalıtım kaplamaları kopmuş. Ah haylaz çocuklar ahhhh! Siz bi’rahat durmaz mısınız!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BUNA DA ŞÜKÜR DİYELİM
Yılların sorunuydu Dikkaldırım Caddesi’nin adım başı var olan çıldırtıcı çukurları. 02 Mart 2019 da köşemde KÖSTEBEK YUVASI VE TRAFİK İŞARETLERİ başlığımla yayımlamış; ‘Dikkaldırım Caddesi’nin asfaltı köstebek yuvasını aratmıyor! Bu üzücü durum için neden bir şey yapılmıyor?’ demiştik. Ve binlercesi metrekarelik bir alanın onlarcası asfalt yamasıyla düzeltilerek bir şeyler yapılmış olmasına tanık oldum. Tahmini olarak caddenin % 85 lik bir bölümüne atılmıştı bu yamalar. O kadar uğraşı, zaman kaybı, farklı maliyetler ve ek işçilik… Keşke yama değil de komple asfalt atılsaydı. Buna şükür diyelim! Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
Diyecek söz bulamıyoruz artık!
Okurumuz Sezer Faruk özetimle:
“Hasanağa Toki bölgesinin ağır aksak giden alt yapı çalışmaları sonucu mevsimsel atraksiyonlara göre; toza, toprağa, çamura ve batağa teslim olduk. Şikayetimize çözüm bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadık. Bu nasıl bir değersizlik anlamadık! Şahsi araçlarımız ve hepimizin araçları olan bir çok araç zerzebil duruma düşürüldü. Diyecek söz bulamıyoruz artık!” diyor. Daha öncede okurumuz Mustafa Özer’de köşeme aynı adres için şikayette bulunmuş ve 09 Nisan 2019 da HASANAĞA’DA ORTALIK TOZ DUMAN başlığımla da şikayetini yayımlamıştık.
DAHA DA TAŞMADAN…
Okurumuz Beytullah Saklı: “Köşeniz sayesinde her birimizin mutlak menfaatlerine olan pek çok isteklerimizin yayımınızla birlikte aynı gün içinde değer bulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim de oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz talebimiz olacak. Acaba biz de aynı değeri bulabilir miyiz? Şöyle ki; Osmangazi İlçesi Uludağ Caddesi No 1 önündeki BUSKİ’ye ait olan menhol kapağının altından ana caddeye taşan pis suya tanık oluyoruz. Azı da kabul edilemez elbette. Ancak daha da ciddi bir taşma olmadan gerekli müdahalenin yapılmasını acilen rica ederiz. Selam ve saygılar sunarız.” diyor. Bizden de selam olsun Sn. Saklı. Bu tür isteklere son derece hassas olan BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Sn. Rafi Demirel’e rica ile duyurulur… Şimdiden kolay gelsin Rafi Başkan ve kıymetli ekibi…
ANLAMSIZ TABELA
Okurumuz Yıldırım Beysever özetimle şöyle diyor: “Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi Bursa tv karşısındaki hörgüçlü kaldırımı ve üzerindeki boruyu ve de yazılarının çoğu eksik sözüm ona yayaya tuzak olan anlamsız tabelayı yani üçü bi’arada hizmeti görmekten gına geldi!”
YALITIM KAPLAMALARI KOPMUŞ
Okurumuz Neslihan Aslanhan bakınız ne diyor: “Meşhur (!) Doğanbey Toki’lerin bir bloğundaki manzara sürekli olarak gözüme takılıyor da. Yirminci ve yirmi birinci katın yalıtım kaplamaları kopmuş. Ah haylaz çocuklar ahhhh! Siz bi’rahat durmaz mısınız!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BUNA DA ŞÜKÜR DİYELİM
Yılların sorunuydu Dikkaldırım Caddesi’nin adım başı var olan çıldırtıcı çukurları. 02 Mart 2019 da köşemde KÖSTEBEK YUVASI VE TRAFİK İŞARETLERİ başlığımla yayımlamış; ‘Dikkaldırım Caddesi’nin asfaltı köstebek yuvasını aratmıyor! Bu üzücü durum için neden bir şey yapılmıyor?’ demiştik. Ve binlercesi metrekarelik bir alanın onlarcası asfalt yamasıyla düzeltilerek bir şeyler yapılmış olmasına tanık oldum. Tahmini olarak caddenin % 85 lik bir bölümüne atılmıştı bu yamalar. O kadar uğraşı, zaman kaybı, farklı maliyetler ve ek işçilik… Keşke yama değil de komple asfalt atılsaydı. Buna şükür diyelim! Hemşehrilerimize hayırlı olsun.