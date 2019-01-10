Dikkat! Emirsultan Mezarlığı kayıyor

Abonelerimizden olan Sağlık Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Sn. Abdullah Pekak özetimle bakınız ne diyor:
“Sanat Güneşi olarak hafızalarımızda yer edinmiş olan Merhum Zeki Müren gibi birçok saygın ve sevilen kişilerin de ebedi istirahatgahı olan Emirsultan Mezarlığı’nı ziyaret edeyim istedim. Gördüğüm acı ve düşündürücü manzara karşısında üzüldüm… Mezarların çoğu kaymış ve dağılmış vaziyetteydi. Adeta boğazım düğümlendi… Bu durumu gören yetkili ya da yetkililerin olmaması cidden düşündürücü. Çok yazık…” Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanı Sn. Düşünsel Şentürk ve Mezarlıklar Şube Müdürü Sn. Semih Öz’ün bu üzücü ve düşündürücü soruna sahip çıkacaklarına inanıyorum Sn. Pekak…
NE OLACAK HALİMİZ
Okurumuz Sn. Sevinç Çalık diyor ki: “Yaya kaldırımındaki engelle karşılaşınca öfkeyle geri çekiliyordum. Derken karşıma denk düşen vatandaşta aynısı yapmak için geri döndü ve ben gibi caddeye inmek zorunda kaldılar. Vaziyet ortada. Hem de görme engelli vatandaşlarımıza özel olarak döşenmiş taşlar da var üstelik! Burası Ankara Caddesi’nde bir alan. Karşısında da Büyükşehir Belediyesi hizmet binası var. Sadece adres belli olsun diye söylüyorum! Kentin her notasında benzeri manzaralara rast geliyorum. İşin diğer üzücü bir yanı daha var. Her kaldırıma çıkan araç, bordürleri ve kaldırım taşlarını kırıyor. Saygısızlık ve zarar… Bilmiyorum ne olacak halimiz!
KAZA GELECEĞİM DİYOR!
Okurumuz Sn. M. A. Sargın: “Sizlerin de göreceği gibi; yayımınız sonrası Acemler Bursaspor İstasyonu önündeki havalandırma kulesine endeksli olan çirkin ve gereksiz boru kesildi! Sağ olunuz. Ancak bazı esnaflarca aylardır oradaki sete dayandırılan demir malzemeler var. Bir çocuğun o malzemeleri asılıp altında kalması mı bekleniyor? Kaza ‘GELECEĞİM’ diye bağırıyor! Daha ne yapsın Bay Kaza”(!)
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
TEŞEKKÜR EDİYORUM
YA ALTINDA BİR ÇOCUK OLSAYDI başlıklı yayımımızla birlikte (Otasansit Metro girişi) ilgili şikayetin giderilmiş olduğunu gördüm. Yetkililere teşekkür ediyorum.
ÜÇ AYLIK ÇUKUR SONUNDA KAPANDI
OKUL YOLUNA TEKER KONUR MU başlıklı yayımımıza yönelik olarak (Kazım Baykal Anadolu Lisesi yolu) yayımımızla birlikte aynı günün sabahında: “Ekipler geldi. Teker alındı! Üç aylık çukur en nihayetinde kapandı! Çok teşekkür ediyoruz sizlere…” diyor Sn. Erkan Yalçın. Sonrası çalışmalarını da kayda alarak yollayan Sn. Yalçın’a ve yetkililere teşekkür ediyorum.
GEREKLİ ONARIM YAPILACAKTIR
“DEPAR ATIYOR ÇÜNKÜ’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Bahse konu olan Tuna Mahallesi’ndeki sokakta bozulmuş yerlerin, asfalt yaması belediyemiz ilgili ekiplerimizin çalışma programı doğrultusunda gerekli onarımı yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.
Dikkat! Emirsultan Mezarlığı kayıyor
Abonelerimizden olan Sağlık Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Sn. Abdullah Pekak özetimle bakınız ne diyor:
“Sanat Güneşi olarak hafızalarımızda yer edinmiş olan Merhum Zeki Müren gibi birçok saygın ve sevilen kişilerin de ebedi istirahatgahı olan Emirsultan Mezarlığı’nı ziyaret edeyim istedim. Gördüğüm acı ve düşündürücü manzara karşısında üzüldüm… Mezarların çoğu kaymış ve dağılmış vaziyetteydi. Adeta boğazım düğümlendi… Bu durumu gören yetkili ya da yetkililerin olmaması cidden düşündürücü. Çok yazık…” Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanı Sn. Düşünsel Şentürk ve Mezarlıklar Şube Müdürü Sn. Semih Öz’ün bu üzücü ve düşündürücü soruna sahip çıkacaklarına inanıyorum Sn. Pekak…
NE OLACAK HALİMİZ
Okurumuz Sn. Sevinç Çalık diyor ki: “Yaya kaldırımındaki engelle karşılaşınca öfkeyle geri çekiliyordum. Derken karşıma denk düşen vatandaşta aynısı yapmak için geri döndü ve ben gibi caddeye inmek zorunda kaldılar. Vaziyet ortada. Hem de görme engelli vatandaşlarımıza özel olarak döşenmiş taşlar da var üstelik! Burası Ankara Caddesi’nde bir alan. Karşısında da Büyükşehir Belediyesi hizmet binası var. Sadece adres belli olsun diye söylüyorum! Kentin her notasında benzeri manzaralara rast geliyorum. İşin diğer üzücü bir yanı daha var. Her kaldırıma çıkan araç, bordürleri ve kaldırım taşlarını kırıyor. Saygısızlık ve zarar… Bilmiyorum ne olacak halimiz!
KAZA GELECEĞİM DİYOR!
Okurumuz Sn. M. A. Sargın: “Sizlerin de göreceği gibi; yayımınız sonrası Acemler Bursaspor İstasyonu önündeki havalandırma kulesine endeksli olan çirkin ve gereksiz boru kesildi! Sağ olunuz. Ancak bazı esnaflarca aylardır oradaki sete dayandırılan demir malzemeler var. Bir çocuğun o malzemeleri asılıp altında kalması mı bekleniyor? Kaza ‘GELECEĞİM’ diye bağırıyor! Daha ne yapsın Bay Kaza”(!)
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
TEŞEKKÜR EDİYORUM
YA ALTINDA BİR ÇOCUK OLSAYDI başlıklı yayımımızla birlikte (Otasansit Metro girişi) ilgili şikayetin giderilmiş olduğunu gördüm. Yetkililere teşekkür ediyorum.
ÜÇ AYLIK ÇUKUR SONUNDA KAPANDI
OKUL YOLUNA TEKER KONUR MU başlıklı yayımımıza yönelik olarak (Kazım Baykal Anadolu Lisesi yolu) yayımımızla birlikte aynı günün sabahında: “Ekipler geldi. Teker alındı! Üç aylık çukur en nihayetinde kapandı! Çok teşekkür ediyoruz sizlere…” diyor Sn. Erkan Yalçın. Sonrası çalışmalarını da kayda alarak yollayan Sn. Yalçın’a ve yetkililere teşekkür ediyorum.
GEREKLİ ONARIM YAPILACAKTIR
“DEPAR ATIYOR ÇÜNKÜ’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Bahse konu olan Tuna Mahallesi’ndeki sokakta bozulmuş yerlerin, asfalt yaması belediyemiz ilgili ekiplerimizin çalışma programı doğrultusunda gerekli onarımı yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.