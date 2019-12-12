‘Denizyıldızı’ akşam korku sokağı oluyor

Okurumuz Erman Becerikli, Kıymet Sokak karanlıktan kurtuldu ancak “Denizyıldızı Sokak akşam olunca korku sokağı olmaktan kurtulamayacak sanırım” derken, UEDAŞ’a çağrıda bulundu.
HÜRRİYET Bursa okuru olan Makine ve Endüstri Mühendisi Erman Becerikli, özetimle şöyle diyor: “Serkan Özgiray’ın ricasının neticesine kavuşmasına vesile olup 16 Kasım 2019 tarihli yayımınızda ‘Denizyıldızı sokak es geçildi’ başlığınızla teşekkürünüzü yayımlamıştınız. Sayenizde evveliyatı oldukça uzun süren bir şikayetimiz çözümüne kavuşturulmuştu.”
KIYMET SOKAK AYDINLANDI DA...
“UEDAŞ’ın “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Kıymet ve Denizyıldızı Sokak’larına aydınlatma direkleri 2017 programına alınmış olup dikilecektir...” açıklamasından sonra (Köşenizde yayımlamıştınız) en nihayetinde Kıymet Sokak daha kıymetli olsa gerek aydınlatma direklerimiz dikilmiş ve sokağımız karanlıktan kurtulmuştu!”
NE ZAMAN ‘IŞIKLANACAK’
“Ancak Nilüfer’in en marka sokaklarından olan Denizyıldızı Sokak akşam olunca korku sokağı olmaktan kurtulamayacak sanırım. Yedi yıldır ‘Şehrin Işıkları’ yarışmasıyla ‘Kentimizi ışıklandırdık’ diyen UEDAŞ’a ricamız şudur. Bizi ne zaman ışıklandıracaksınız?”
O OKUL İLGİ BEKLİYOR
EMEKLİ öğretmen Halil Bilen, özetimle: “Yıldırım ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun binası ilgi bekliyor. İlgililere duyurulur” diyor.
DÖRT YIL OLDU
OKURUMUZ Gamze Candar: “Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Yiğit Cedid Cami’sinin çeşmesini tanımlayan harfler düşmüş. Yetkililerin görmediğini düşünerek Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine rica ediyorum.”
‘TAMAMLANACAK’ DENDİ AMA...
Gamze Candar, o harfler 4 yıldır kopuk. İki yıl önceydi sanırım; Osmangazi Belediyesi “Eksik harfler tamamlanacak” demişti. Harflerin sıcak baskıyla basıldığını dolayısıyla kuruması için bekletildiğini düşünüyorum. Biraz sabır lütfen!
SANIRSIN PİSA KULESİ
OKURUMUZ vatman H. A., “Büyükşehir Belediyesi Ankara Caddesi Kestel Metro İstasyonu karşısındaki (Eskişehir’e gidiş istikameti) aydınlatma direği ciddi anlamda eğiktir. Devrilmesinden endişe duyuyorum” diyor. İtalya’nın meşhur Pisa Kulesi’ne mi özendiriyorsunuz? UEDAŞ, bekleniyorsunuz...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UZANAN DİREK KALDIRILDI
İKİ SEKSEN UZANAN DİREK başlıklı şikayetinizde bahsi geçen olumsuzluklar giderilmiştir. Yayımınız için teşekkür eder, gereğini bilgilerinize sunarız. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
Özetle açıklama böyle... Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum UEDAŞ.
CAN DOSTLARA OSMANGAZİ ELİ
“MADEM Kİ ONLAR SİZE EMANET başlıklı şikâyetiniz incelendi. Bahsi geçen konuyla ilgili belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ilgili ekiplerince gerekli incelemeler yapılmıştır. İlgili mahalle muhtarı ile irtibata geçilip veteriner hekimimiz tarafından yerinde inceleme yapılarak sağlık durumu iyi olmayan 2 köpeği, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirmiştir. Ayrıca uygun olan yerlere konulmak üzere çok sayıda mama ve su kabı bırakılmıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü”
Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.
‘Denizyıldızı’ akşam korku sokağı oluyor
Okurumuz Erman Becerikli, Kıymet Sokak karanlıktan kurtuldu ancak “Denizyıldızı Sokak akşam olunca korku sokağı olmaktan kurtulamayacak sanırım” derken, UEDAŞ’a çağrıda bulundu.
HÜRRİYET Bursa okuru olan Makine ve Endüstri Mühendisi Erman Becerikli, özetimle şöyle diyor: “Serkan Özgiray’ın ricasının neticesine kavuşmasına vesile olup 16 Kasım 2019 tarihli yayımınızda ‘Denizyıldızı sokak es geçildi’ başlığınızla teşekkürünüzü yayımlamıştınız. Sayenizde evveliyatı oldukça uzun süren bir şikayetimiz çözümüne kavuşturulmuştu.”
KIYMET SOKAK AYDINLANDI DA...
“UEDAŞ’ın “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Kıymet ve Denizyıldızı Sokak’larına aydınlatma direkleri 2017 programına alınmış olup dikilecektir...” açıklamasından sonra (Köşenizde yayımlamıştınız) en nihayetinde Kıymet Sokak daha kıymetli olsa gerek aydınlatma direklerimiz dikilmiş ve sokağımız karanlıktan kurtulmuştu!”
NE ZAMAN ‘IŞIKLANACAK’
“Ancak Nilüfer’in en marka sokaklarından olan Denizyıldızı Sokak akşam olunca korku sokağı olmaktan kurtulamayacak sanırım. Yedi yıldır ‘Şehrin Işıkları’ yarışmasıyla ‘Kentimizi ışıklandırdık’ diyen UEDAŞ’a ricamız şudur. Bizi ne zaman ışıklandıracaksınız?”
O OKUL İLGİ BEKLİYOR
EMEKLİ öğretmen Halil Bilen, özetimle: “Yıldırım ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun binası ilgi bekliyor. İlgililere duyurulur” diyor.
DÖRT YIL OLDU
OKURUMUZ Gamze Candar: “Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Yiğit Cedid Cami’sinin çeşmesini tanımlayan harfler düşmüş. Yetkililerin görmediğini düşünerek Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine rica ediyorum.”
‘TAMAMLANACAK’ DENDİ AMA...
Gamze Candar, o harfler 4 yıldır kopuk. İki yıl önceydi sanırım; Osmangazi Belediyesi “Eksik harfler tamamlanacak” demişti. Harflerin sıcak baskıyla basıldığını dolayısıyla kuruması için bekletildiğini düşünüyorum. Biraz sabır lütfen!
SANIRSIN PİSA KULESİ
OKURUMUZ vatman H. A., “Büyükşehir Belediyesi Ankara Caddesi Kestel Metro İstasyonu karşısındaki (Eskişehir’e gidiş istikameti) aydınlatma direği ciddi anlamda eğiktir. Devrilmesinden endişe duyuyorum” diyor. İtalya’nın meşhur Pisa Kulesi’ne mi özendiriyorsunuz? UEDAŞ, bekleniyorsunuz...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UZANAN DİREK KALDIRILDI
İKİ SEKSEN UZANAN DİREK başlıklı şikayetinizde bahsi geçen olumsuzluklar giderilmiştir. Yayımınız için teşekkür eder, gereğini bilgilerinize sunarız. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
Özetle açıklama böyle... Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum UEDAŞ.
CAN DOSTLARA OSMANGAZİ ELİ
“MADEM Kİ ONLAR SİZE EMANET başlıklı şikâyetiniz incelendi. Bahsi geçen konuyla ilgili belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ilgili ekiplerince gerekli incelemeler yapılmıştır. İlgili mahalle muhtarı ile irtibata geçilip veteriner hekimimiz tarafından yerinde inceleme yapılarak sağlık durumu iyi olmayan 2 köpeği, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirmiştir. Ayrıca uygun olan yerlere konulmak üzere çok sayıda mama ve su kabı bırakılmıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü”
Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.