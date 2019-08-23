Dairesini satıyor çünkü…

Adının açıklanmasını istemeyen bir asker emeklisi özetimle:
“Emekli olduktan sonra Osmangazi ilçesindeki Hamitler çöplüğüne oldukça uzak bir mesafede daire satın alarak Bursa’ya yerleştik. Mesleğimle alakalı olsa gerek her şeyi araştırarak hareket eden ben bu daireyi satın almakla hayatımızın en önemli hatasını yapmışım. Milletin evini satıp kaçtığı yerden daire almışım! Ve şimdi oldukça yüksek bedelle satın aldığımız dairemizi satışa çıkarttık. Ancak ne arayan var ne de soran. Dairemizi neden satışa çıkartınız diye soruyorsunuz değil mi? Güzel bir soru.
KOKU DAYANILMAZ
Satıyoruz çünkü kilometrelerce alanı teslim alan çöp kokusu yüzünden bezdik. Balkonu da unuttuk, camımız olduğunu da. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Nilüfer Belediye Başkanları… Burası gerçekten büyükşehir mi?” diyor.
EV Mİ TAŞIYOR YOLU MU İŞGAL EDİYORLAR
Okurumuz Arzu E: “Nilüfer ilçesi FSM Bulvarı’nda karşıma çıktı. Ev taşıma işlemi yapan bir firma, taşıma aracıyla bisiklet yolunu ve yaya yolunu kapatmış. Yetmemiş ana caddeyi de işgal etmiş! Bu iş yapılırken daha planlı bir yerleşim yapılabilirdi diye düşünüyorum. Hiç olmadı aracın çevresi uyarıcı trafik işaretleriyle ve şerit bantlarla kontrol altına alınmalıydı. Herkes kuralını kendi koyar olmuş. İnanın çok üzülüyorum” diyor.
BU HİKAYE HİÇ BİTMEZ
Okurumuz Ferhan Şencan bakınız ne diyor: “Beş altı ay önce kentimizdeki yaya geçitlerinin önleri şablonla çok güzel bir işe dikkat çekebilmek adına uyarı yazısıyla boyanmıştı. Dikkat çekilmek istenen nokta biz yayalar, yaya geçitlerine geldiğimizde araç sürücülerine ‘yayaların geçiş üstünlüğü var’ hatırlatmasının yapılması içindi. Ancak gelin gürün ki bu da fos çıktı! Değil geçişimizde saygı bulmak, geçiş alanlarımız dahi kabusumuz oldu. Denetçiler yorulacağız diye sahaya inmeyince bu hikaye hiç bitmez! Benden söylemesi.” Yetkililere duyurulur.
BURAYA DA MERDİVEN LAZIM
Okurumuz K. S. “Geçtiğimiz ay köşenizde Nilüfer ilçesindeki bir yaya geçidi ortasına dikilen ağaçları aşmak için kullandığınız merdivenli konunuza çok gülmüştük. Şimdi de bu bizim başımıza geldi. Gördüğünüz gibi yaya geçidi ortasına kondurulan bu engeli nasıl aşacağım diye düşünüyorum! Buraya da bir merdiven lazım bence! Adres; Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Korupark AVM önü.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
NİLÜFER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜRLER
‘RİSK DİYORUM ÇÜNKÜ’ başlıklı yayımınıza (Cumhuriyet Mahallesi, Gazi ve Hisar Caddesi) konu olan aksaklıklar ilgili ekiplerimizce giderilmiştir. Düzenli takibi de iş planımıza dahil edilmiştir. Saygılarımızla. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.
Dairesini satıyor çünkü…
Adının açıklanmasını istemeyen bir asker emeklisi özetimle:
“Emekli olduktan sonra Osmangazi ilçesindeki Hamitler çöplüğüne oldukça uzak bir mesafede daire satın alarak Bursa’ya yerleştik. Mesleğimle alakalı olsa gerek her şeyi araştırarak hareket eden ben bu daireyi satın almakla hayatımızın en önemli hatasını yapmışım. Milletin evini satıp kaçtığı yerden daire almışım! Ve şimdi oldukça yüksek bedelle satın aldığımız dairemizi satışa çıkarttık. Ancak ne arayan var ne de soran. Dairemizi neden satışa çıkartınız diye soruyorsunuz değil mi? Güzel bir soru.
KOKU DAYANILMAZ
Satıyoruz çünkü kilometrelerce alanı teslim alan çöp kokusu yüzünden bezdik. Balkonu da unuttuk, camımız olduğunu da. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Nilüfer Belediye Başkanları… Burası gerçekten büyükşehir mi?” diyor.
EV Mİ TAŞIYOR YOLU MU İŞGAL EDİYORLAR
Okurumuz Arzu E: “Nilüfer ilçesi FSM Bulvarı’nda karşıma çıktı. Ev taşıma işlemi yapan bir firma, taşıma aracıyla bisiklet yolunu ve yaya yolunu kapatmış. Yetmemiş ana caddeyi de işgal etmiş! Bu iş yapılırken daha planlı bir yerleşim yapılabilirdi diye düşünüyorum. Hiç olmadı aracın çevresi uyarıcı trafik işaretleriyle ve şerit bantlarla kontrol altına alınmalıydı. Herkes kuralını kendi koyar olmuş. İnanın çok üzülüyorum” diyor.
BU HİKAYE HİÇ BİTMEZ
Okurumuz Ferhan Şencan bakınız ne diyor: “Beş altı ay önce kentimizdeki yaya geçitlerinin önleri şablonla çok güzel bir işe dikkat çekebilmek adına uyarı yazısıyla boyanmıştı. Dikkat çekilmek istenen nokta biz yayalar, yaya geçitlerine geldiğimizde araç sürücülerine ‘yayaların geçiş üstünlüğü var’ hatırlatmasının yapılması içindi. Ancak gelin gürün ki bu da fos çıktı! Değil geçişimizde saygı bulmak, geçiş alanlarımız dahi kabusumuz oldu. Denetçiler yorulacağız diye sahaya inmeyince bu hikaye hiç bitmez! Benden söylemesi.” Yetkililere duyurulur.
BURAYA DA MERDİVEN LAZIM
Okurumuz K. S. “Geçtiğimiz ay köşenizde Nilüfer ilçesindeki bir yaya geçidi ortasına dikilen ağaçları aşmak için kullandığınız merdivenli konunuza çok gülmüştük. Şimdi de bu bizim başımıza geldi. Gördüğünüz gibi yaya geçidi ortasına kondurulan bu engeli nasıl aşacağım diye düşünüyorum! Buraya da bir merdiven lazım bence! Adres; Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Korupark AVM önü.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
NİLÜFER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜRLER
‘RİSK DİYORUM ÇÜNKÜ’ başlıklı yayımınıza (Cumhuriyet Mahallesi, Gazi ve Hisar Caddesi) konu olan aksaklıklar ilgili ekiplerimizce giderilmiştir. Düzenli takibi de iş planımıza dahil edilmiştir. Saygılarımızla. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.