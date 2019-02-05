Çukuru kapattım ama bu kadar oldu!

OKURUMUZ Sn. Tamer Sevim, özetimle:
“Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi 247. Sokak’ta (İl Sağlık Müdürlüğü ek binası karşısı) kaldırımda yürüyordum. Birden kaldırım kenarındaki çukura takıldı gözüm. Köşenizden etkilenen biri olarak civarda bulduğum bir tahta parçası ile çukuru hayrım olsun diye örtmeye çalıştım. Ama tam da başarılı olamadım. Köşeniz aracılığıyla ilgili yöneticilerimize ihbar etmek istiyorum” diyor.
ASANSÖRE ZARAR VEREBİLİR
OKURUMUZ Sn. Çiğdem Soylu: “Merinos Metro İstasyonu’ndaki asansörün önünde biriken suya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çünkü bizi geçtik asansörü düşünüyorum. Su birikintisi asansöre zarar verebilir diye düşünüyorum. Saygılarımla.”
İKİ SEKSEN UZANAN DİREK BAKINIZ NEREDE!
OKURUMUZ Sn. Zeynep Salık: “Osmangazi İlçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki kaldırımda iki seksen uzanan direk yuvarlanırsa armatür ucundaki çıkıntı o esnada oradan geçmekte olan birilerine zarar verebilir. İşin en ilginciyse ne biliyor musunuz? O direk TEİAŞ’in (Türkiye Elektrik İletişim AŞ) önündedir!”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
‘O OKUL HEPİMİZİN’ DEDİ VE...
KENT ESTETİĞİNE RİCA İLE başlıklı yayımımızda 1. Murat İlk ve Ortaokulu’nun (Artı, ana okulu) maddi imkansızlıklar sebebiyle boyanamadığı için donuk vaziyete teslim edilmiş olan kapısının ve kasasının güzelleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği’ne ricamız olmuştu. Daire Başkanı Sn. Feridun Tarım da: “O okul hepimizin. Gereği yapılmalı ve yapacağız da…”
Ve gerekli müdahale yapılıyor bilgisiyle birlikte yapılışına da bizzat şahit oldum. Ayrıca okulu çevreleyen demir plakalarla birlikte duvarlarının da boyanır olması ayrı bir değer olmuştur. Fırçalarıyla yaşamlarımıza renk ve anlam katan değerli ekibe teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız…
BURULAŞ’TAN AÇIKLAMA
“TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ’ başlıklı habere ilişkin sizin aracılığınızla aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla ve yolcumuzla paylaşmak isteriz:
Okurunuz ve de yolcumuzun şikayetinde belirttiği Fatih Sultan Mehmet İstasyonunda bulunan 2 NOLU’lu Bursakart Dolum ve Satış Kiosku online sistemlerdeki kayıtlarda yaptığımız inceleme sonucunda yaşanan işlem yoğunluğu sebebiyle geçici süreyle ‘’kaset dolu’’ arızası verdiği tespit edilmiştir. Kiosktaki arıza gün içinde 2 saat 50 dakika civarında hizmet sunamamıştır. Bu süre zarfında aynı istasyonda bulunan 1 NO’lu Bursakart Dolum ve Satış Kiosku aktif bir şekilde çalışıyor olup yolcularımıza hizmet vermeye sürdürmüştür. Diğer bir diğer şikayetinde belirttiği Ertuğrul İstasyonu merdivenlerindeki kaydırmaz bant uygulaması zaman içerinde, kullanım, hava koşulları, sökme, demir ve sert ayakkabı topukları vb gibi etkenlerle yıpranmakta ve eksimektedir. Kaydırmaz bantların uygulanması belirli nem ve ısı koşullarında ancak yapılabilmektedir. Ertuğrul ve benzeri tüm yıpranmanın olduğu istasyonlardaki kaydırmaz bant yenileme işleminin bahar ayı planlı istasyon bakım programında bulunmaktadır. BURULAŞ Kurumsal İletişim.” Teşekkür ediyorum BURULAŞ...
Çukuru kapattım ama bu kadar oldu!
OKURUMUZ Sn. Tamer Sevim, özetimle:
“Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi 247. Sokak’ta (İl Sağlık Müdürlüğü ek binası karşısı) kaldırımda yürüyordum. Birden kaldırım kenarındaki çukura takıldı gözüm. Köşenizden etkilenen biri olarak civarda bulduğum bir tahta parçası ile çukuru hayrım olsun diye örtmeye çalıştım. Ama tam da başarılı olamadım. Köşeniz aracılığıyla ilgili yöneticilerimize ihbar etmek istiyorum” diyor.
ASANSÖRE ZARAR VEREBİLİR
OKURUMUZ Sn. Çiğdem Soylu: “Merinos Metro İstasyonu’ndaki asansörün önünde biriken suya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çünkü bizi geçtik asansörü düşünüyorum. Su birikintisi asansöre zarar verebilir diye düşünüyorum. Saygılarımla.”
İKİ SEKSEN UZANAN DİREK BAKINIZ NEREDE!
OKURUMUZ Sn. Zeynep Salık: “Osmangazi İlçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki kaldırımda iki seksen uzanan direk yuvarlanırsa armatür ucundaki çıkıntı o esnada oradan geçmekte olan birilerine zarar verebilir. İşin en ilginciyse ne biliyor musunuz? O direk TEİAŞ’in (Türkiye Elektrik İletişim AŞ) önündedir!”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
‘O OKUL HEPİMİZİN’ DEDİ VE...
KENT ESTETİĞİNE RİCA İLE başlıklı yayımımızda 1. Murat İlk ve Ortaokulu’nun (Artı, ana okulu) maddi imkansızlıklar sebebiyle boyanamadığı için donuk vaziyete teslim edilmiş olan kapısının ve kasasının güzelleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği’ne ricamız olmuştu. Daire Başkanı Sn. Feridun Tarım da: “O okul hepimizin. Gereği yapılmalı ve yapacağız da…”
Ve gerekli müdahale yapılıyor bilgisiyle birlikte yapılışına da bizzat şahit oldum. Ayrıca okulu çevreleyen demir plakalarla birlikte duvarlarının da boyanır olması ayrı bir değer olmuştur. Fırçalarıyla yaşamlarımıza renk ve anlam katan değerli ekibe teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız…
BURULAŞ’TAN AÇIKLAMA
“TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ’ başlıklı habere ilişkin sizin aracılığınızla aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla ve yolcumuzla paylaşmak isteriz:
Okurunuz ve de yolcumuzun şikayetinde belirttiği Fatih Sultan Mehmet İstasyonunda bulunan 2 NOLU’lu Bursakart Dolum ve Satış Kiosku online sistemlerdeki kayıtlarda yaptığımız inceleme sonucunda yaşanan işlem yoğunluğu sebebiyle geçici süreyle ‘’kaset dolu’’ arızası verdiği tespit edilmiştir. Kiosktaki arıza gün içinde 2 saat 50 dakika civarında hizmet sunamamıştır. Bu süre zarfında aynı istasyonda bulunan 1 NO’lu Bursakart Dolum ve Satış Kiosku aktif bir şekilde çalışıyor olup yolcularımıza hizmet vermeye sürdürmüştür. Diğer bir diğer şikayetinde belirttiği Ertuğrul İstasyonu merdivenlerindeki kaydırmaz bant uygulaması zaman içerinde, kullanım, hava koşulları, sökme, demir ve sert ayakkabı topukları vb gibi etkenlerle yıpranmakta ve eksimektedir. Kaydırmaz bantların uygulanması belirli nem ve ısı koşullarında ancak yapılabilmektedir. Ertuğrul ve benzeri tüm yıpranmanın olduğu istasyonlardaki kaydırmaz bant yenileme işleminin bahar ayı planlı istasyon bakım programında bulunmaktadır. BURULAŞ Kurumsal İletişim.” Teşekkür ediyorum BURULAŞ...