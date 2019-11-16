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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Çukur kapandı ama böyle oldu

16 Kasım 2019

OKURUMUZ Aslı Gülden, özetimle şunları diyor:

Çukur kapandı ama böyle oldu

“Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi girişindeki çukur, köşenizde yayımlamış olduğunuz ihbar sonucu onarıldı. Ancak ilgili ekibin su terazileri bozuk olsa gerek! Çünkü onarılan yerde su birikiyor!” Çukur var dersiniz şikayet edersiniz. Çukur kapatılır beğenmezsiniz! Ne olacak bizim halimiz!Çukur kapandı ama böyle oldu

'KEŞKE ARAMASAYDIK DİYOR KOBAK'

HÜRRİYET Bursa Gazetesi okurlarından Erol Kobak: “Üç gün önceydi. Sitemizin girişinde bulunan doğal gaz servis kutusundan sızan gaz kokusuna yetsin artık diyerek (bu durum aylardır böyleydi) saat 23:30’da BOTAŞ ihbar hattını aradık. Ekipler geldi. “Küçük bir kaçak var” diyerek gazımızı kestikten sonra, “Yarın öğlen bakım ekibi gelir ve gazı tekrar açar” diyerek gittiler. Şaka gibi..! Yüzlerce kişi, ısınma, mutfak ve banyo gibi alanda temel ihtiyacımız olan en doğal hakkımızı yani doğal gazı kes ve “yarın öğleye açarlar” diyerek git. Keşke aramasaydık BOTAŞ’ı! Bırak kokuyorsa koksun! Adres; Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zaman Sokak Edebali Sitesi B Blok” diyor.

Çukur kapandı ama böyle oldu

BU SATIŞTAN KİMİN HABERİ VAR

OKURUMUZ H. N., “Nilüfer ilçesinin en değerli caddelerinden biri olan Akpınar Caddesi üzerinde, kokoreç ve midye satışı yapılıyor. Peki yetkililerin bundan haberi var mı?”

AMAN DİKKAT ÇÖPE DÜŞMEYİN

Çukur kapandı ama böyle oldu

HÜRRİYET Bursa abonelerimizden olan taekwondo antrenörü Tarık Kaya, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. Ertuğrul Mahallesi’ne sıkça gidiyorum. Gece ya da gündüz fark etmeksizin mahallede dikkatimi çeken önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ertuğrul’da kaldırımların üzerinde yer alan yer altı çöp konteynerlerinin çoğunun ana gövde kapağı ardına kadar açık. Bu durum dalgın yürüyen biri için ve de çocuklar için çok büyük risk. Geçtiğimiz haftaydı. Ben de dalgın olarak yürüyordum bizim Ertuğrul’da... Son anda fark ettiğim çöp çukurlarından birine düşüyordum ki, son anda fark ettim ve düşmekten kurtuldum...”Çukur kapandı ama böyle oldu

YETKİLİLER NE İŞ YAPAR?

OKURUMUZ Haktan Işık, özetimle: “Burası neresi mi diye soracak olursanız, yine Nilüfer ilçesi derim. Çünkü bu utanç verici manzara Nilüfer’de her noktada var. Vatandaştan bazıları kurallara uymuyor. Onlar kurallara uymuyor ve verdikleri ziyanlar yanlarına kar kalıyor. Buraya kadar tamam diyelim. Peki ya yetkililer ne iş yapar?” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

ARTIK KORKMUYORLAR AMA YA O SOKAK?

EN son olarak 10 Eylül 2019 tarihinde ‘Bir tavsiyem var’ başlıklı şikayetle yayımlamıştık zifir karanlığa gömülen lüks sokakları. Okurumuz Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi Serkan Özgiray: “Neticesini alamadığımız valilik, Bimer, CİMER başvuruları derken çok şükür köşeniz sayesinde Nilüfer ilçesi Kıymet Sokak’ta yapılan çalışmalar sonucu sokağımıza aydınlatma direkleri dikildi. Artık geceleri korkmuyoruz. Bizi çok uğraştıran UEDAŞ’a biraz kırgın da olsak; yine de teşekkür ediyoruz.

DENİZYILDIZI SOKAK ES GEÇİLDİ

Mutlu olarak da; bizlere ses olan size ve kıymetli Hürriyet Bursa ekibine teşekkür ediyoruz. Ancak sokağın devamı olan Denizyıldızı Sokak’la birlikte bu şikayetimizi oluşturmuştuk. Burada böyle bir çalışma yapılmadı. Denizyıldızı Sokak kapsam dışı mı?”
UEDAŞ, vaziyet böyle. Biraz kırgın olan abonelerinizin gönlünü kazanmak için fırsatların en güzeli Denizyıldızı Sokak’ta sanırım.

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