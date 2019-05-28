Çok amaçlı binaya dikkat

Buttim (Bursa Uluslarası Ticaret Merkezi) karşısında bulunan terkedilmiş bir yapının çirkin işlere aracılık ettiğini belirtmiş ve o yapının mutlaka yıkılması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Dikkate alınmamıştım… Derken günler sonra o yapıdan gelen kötü kokunun sebebini anlamak için içeriye girilmişti. Manzara felaketti. Evet, şimdi o yapının bir benzeri kentimizin marka adreslerinden olan Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Tofaş Spor Salonunun karşısında. Umarım bir kez daha üzücü tabloya tanık olmadan terk edilmiş çok amaçlı yapı görülür.
BOŞ BAYRAK DİREĞİ
Okurumuz Yasemin A. şöyle diyor: “Sevgili Yıldırım Belediyesi. Fotoğrafı belediyeniz önünden çektim. Bakınız, karşınızda Yıldırım Kaymakamlığı hizmet binası var. Tam da onun arka planında kalan ve devasa baz istasyonu gibi algılanan direk bayrak direğidir. Ama boş bayrak direği. Yıllar oldu orada bayrağımız dalgalanmıyor. Sebebini köşeniz aracılığıyla öğrenmem mümkün olur mu?” Haklı bir soru… Evet, o bayrağımıza ne oldu Yıldırım Belediyesi? Öğrenebilir miyiz?
MOLOZ ATIK SAHASI MI OLDU?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi: “Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Piknik Caddesi No:10 da hizmet veren bir okulun yan tarafı, moloz atık sahası mı oldu? Merak ediyorum da!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
DAHA DA TAŞMADAN başlıklı yayımımızla birlikte (Uludağ Caddesi No. 1 önü) aynı günün sabahında gerekli boşaltımın yapıldığı bilgisini şahit video kaydı ve de fotoğraflarıyla birlikte aktaran BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Sn. Rafi Demirel’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
MOTOSİKLET PARKINA DÖNEN KALDIRIM başlıklı yayımımız sonrasında (Çekirge Caddesi) Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün cezai işlemlerle birlikte motosikletlerin kaldırıldığı ve takibinin yapılacağı bilgisini aldım. Teşekkür ediyorum Büyükşehir…
KAPORTACI İÇİN İYİ AMA başlıklı yayımımızla birlikte ilgili (Küçük Sanayi) sorunun giderildiğini gördüm. Kıymetli yetkililere teşekkür ediyorum.
CADDENİN ORTASINA MI KOYSALARDI başlıklı yayımımızla birlikte YALAN TAŞLARA (Küçükbalıklı Mahallesi) müdahale edildi bilgisini aldım. Ortaya komik bir manzara çıksa da…Buna da şükür. Fotoğraf desteğiniz için de teşekkür ediyorum Sn. Yılmaz. Hayırlısı diyelim.
Çok amaçlı binaya dikkat
Yıllar önceydi.
Buttim (Bursa Uluslarası Ticaret Merkezi) karşısında bulunan terkedilmiş bir yapının çirkin işlere aracılık ettiğini belirtmiş ve o yapının mutlaka yıkılması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Dikkate alınmamıştım… Derken günler sonra o yapıdan gelen kötü kokunun sebebini anlamak için içeriye girilmişti. Manzara felaketti. Evet, şimdi o yapının bir benzeri kentimizin marka adreslerinden olan Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Tofaş Spor Salonunun karşısında. Umarım bir kez daha üzücü tabloya tanık olmadan terk edilmiş çok amaçlı yapı görülür.
BOŞ BAYRAK DİREĞİ
Okurumuz Yasemin A. şöyle diyor: “Sevgili Yıldırım Belediyesi. Fotoğrafı belediyeniz önünden çektim. Bakınız, karşınızda Yıldırım Kaymakamlığı hizmet binası var. Tam da onun arka planında kalan ve devasa baz istasyonu gibi algılanan direk bayrak direğidir. Ama boş bayrak direği. Yıllar oldu orada bayrağımız dalgalanmıyor. Sebebini köşeniz aracılığıyla öğrenmem mümkün olur mu?” Haklı bir soru… Evet, o bayrağımıza ne oldu Yıldırım Belediyesi? Öğrenebilir miyiz?
MOLOZ ATIK SAHASI MI OLDU?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi: “Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Piknik Caddesi No:10 da hizmet veren bir okulun yan tarafı, moloz atık sahası mı oldu? Merak ediyorum da!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
DAHA DA TAŞMADAN başlıklı yayımımızla birlikte (Uludağ Caddesi No. 1 önü) aynı günün sabahında gerekli boşaltımın yapıldığı bilgisini şahit video kaydı ve de fotoğraflarıyla birlikte aktaran BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Sn. Rafi Demirel’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
MOTOSİKLET PARKINA DÖNEN KALDIRIM başlıklı yayımımız sonrasında (Çekirge Caddesi) Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün cezai işlemlerle birlikte motosikletlerin kaldırıldığı ve takibinin yapılacağı bilgisini aldım. Teşekkür ediyorum Büyükşehir…
KAPORTACI İÇİN İYİ AMA başlıklı yayımımızla birlikte ilgili (Küçük Sanayi) sorunun giderildiğini gördüm. Kıymetli yetkililere teşekkür ediyorum.
CADDENİN ORTASINA MI KOYSALARDI başlıklı yayımımızla birlikte YALAN TAŞLARA (Küçükbalıklı Mahallesi) müdahale edildi bilgisini aldım. Ortaya komik bir manzara çıksa da…Buna da şükür. Fotoğraf desteğiniz için de teşekkür ediyorum Sn. Yılmaz. Hayırlısı diyelim.