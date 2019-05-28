Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Çok amaçlı binaya dikkat
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Çok amaçlı binaya dikkat

28 Mayıs 2019

Yıllar önceydi.

Çok amaçlı binaya dikkatÇok amaçlı binaya dikkat

Buttim (Bursa Uluslarası Ticaret Merkezi) karşısında bulunan terkedilmiş bir yapının çirkin işlere aracılık ettiğini belirtmiş ve o yapının mutlaka yıkılması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Dikkate alınmamıştım… Derken günler sonra o yapıdan gelen kötü kokunun sebebini anlamak için içeriye girilmişti. Manzara felaketti. Evet, şimdi o yapının bir benzeri kentimizin marka adreslerinden olan Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Tofaş Spor Salonunun karşısında. Umarım bir kez daha üzücü tabloya tanık olmadan terk edilmiş çok amaçlı yapı görülür.

BOŞ BAYRAK DİREĞİ

Çok amaçlı binaya dikkat

Okurumuz Yasemin A. şöyle diyor: “Sevgili Yıldırım Belediyesi. Fotoğrafı belediyeniz önünden çektim. Bakınız, karşınızda Yıldırım Kaymakamlığı hizmet binası var. Tam da onun arka planında kalan ve devasa baz istasyonu gibi algılanan direk bayrak direğidir. Ama boş bayrak direği. Yıllar oldu orada bayrağımız dalgalanmıyor. Sebebini köşeniz aracılığıyla öğrenmem mümkün olur mu?” Haklı bir soru… Evet, o bayrağımıza ne oldu Yıldırım Belediyesi? Öğrenebilir miyiz?

 

MOLOZ ATIK SAHASI MI OLDU?

Çok amaçlı binaya dikkat

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi: “Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Piknik Caddesi No:10 da hizmet veren bir okulun yan tarafı, moloz atık sahası mı oldu? Merak ediyorum da!” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

DAHA DA TAŞMADAN başlıklı yayımımızla birlikte (Uludağ Caddesi No. 1 önü) aynı günün sabahında gerekli boşaltımın yapıldığı bilgisini şahit video kaydı ve de fotoğraflarıyla birlikte aktaran BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Sn. Rafi Demirel’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Çok amaçlı binaya dikkatÇok amaçlı binaya dikkat

MOTOSİKLET PARKINA DÖNEN KALDIRIM başlıklı yayımımız sonrasında (Çekirge Caddesi) Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün cezai işlemlerle birlikte motosikletlerin kaldırıldığı ve takibinin yapılacağı bilgisini aldım. Teşekkür ediyorum Büyükşehir…

Çok amaçlı binaya dikkat

KAPORTACI İÇİN İYİ AMA başlıklı yayımımızla birlikte ilgili (Küçük Sanayi) sorunun giderildiğini gördüm. Kıymetli yetkililere teşekkür ediyorum.

Çok amaçlı binaya dikkatÇok amaçlı binaya dikkat

CADDENİN ORTASINA MI KOYSALARDI başlıklı yayımımızla birlikte YALAN TAŞLARA (Küçükbalıklı Mahallesi) müdahale edildi bilgisini aldım. Ortaya komik bir manzara çıksa da…Buna da şükür. Fotoğraf desteğiniz için de teşekkür ediyorum Sn. Yılmaz. Hayırlısı diyelim.

Çok amaçlı binaya dikkatÇok amaçlı binaya dikkat

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İyiliklerle ‘Hayata Sarıl’Murat Güloğluİyiliklerle ‘Hayata Sarıl’28.05.2019
Ucuz etin yahnisiCengiz SEMERCİOĞLUUcuz etin yahnisi28.05.2019
Genetik Danışma Merkezleri çoğalmalıAyşegül DOMANİÇ YELÇEGenetik Danışma Merkezleri çoğalmalı28.05.2019
Sincan İstasyonu 100. sayıdaDoğan HIZLANSincan İstasyonu 100. sayıda28.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.