Çocuklarımız için gizli tehlike

Okurumuz B.Y şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Tophane Semti, Bursa Kalesi (Saltanat kapısı karşısı) yanındaki alanda sıra sıra kazılı olan ve derinlikleri iki ila üç metre arasında bulunan çukurlar var.
İşin tuhaf yanı da çukurların her birinin mezar şeklinde kazılmış olmasıdır. Bu duruma bir anlam veremedim. İşin dikkat çekici yanıysa, kazıların yürüme yolunun üzerinde olmasıdır. Üstelik etrafı açık olmakla birlikte, uyarıcı işaret gibi ekipmanlarla belirtilmemiştir. Bu durum özellikle çocuklarımız için çok tehlikelidir.” E-postayı aldıktan sonra kazıları bizzat inceledim. Bursa’da tarih denince akla ilk gelen adreste bu duruma tanık olunca… Çanakkale Türküsü’ndeki “Ölmeden mezara koydular beni” dizesini getirdi aklıma.
BU NE DEMEK OLUYOR?
Bir engelli yakını olan baba özetimle: “Engellinin halini sadece engelliler gününde üç beş dakikalık gösteri niteliğindeki sahiplenmeleriyle benimseyen yetkililerin samimiyetsiz davranışlarını üzülerek takip ediyoruz. Kaldırımlara çıkmak ve inmek zulüm. Hele kaldırımları kullanmak tam bir ölüm. Bozuk ya da asansörü olmayan üst geçitler ve alt geçitleri gören yok. Ya görme engelli kardeşlerimize sunulan kabartmalı özel taşlara (Yalan Taşları) ne demeli?
BİR ÖRNEK DAHA
Benzeri şikayetlerle yıllardır yetkililere mesaj veriyorsunuz. Hatta kalıcı çözümleri de anlatıyorsunuz. Ancak bir değişiklik olmadığını üzülerek görüyoruz. Zorluklarla dolu hayatı olan bizleri özde önemseyen yetkililerin olmaması da en acısı. Alın size bir örnek daha. Kaldırıma üşenilmeden döşenmiş olan görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş taşların ucu, araç trafiğinin arı kovanı gibi işlediği caddeye çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Bizim acımız bize yetiyor. Ne olur bari dalga geçmeyin” diyor.
YALAN TAŞLARI MASALI
Okurumuz Didem Uykusuz özetimle: “Nilüfer ilçesinde hizmet veren Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki kaldırıma döşenmiş olan görme engeli olan vatandaşlarımıza fayda olsun diye sunulan taş bir noktada aniden bitmiş. Yeterince zorların en zorlarıyla imtihan edilen kardeşlerimizi ayrıca teste mi tutuyorlar?“ diyor. Gerçekten akılları ve vicdanları hayrete düşüren bir durum bunlar. Siz kıymetli okurlarımızdan gelen benzeri özel taş konularının çoğunu ortak şikayet gördüğüm için değerlendirmiyorum. Ne olur kusura bakmayın lütfen. İnanın bunları değerlendirmeye kalksam köşem Yalan Taşları Masalı köşesi olurdu.
BEŞ AY ÖNCE TAŞLARINI DÖKTÜ
Esnaf okurumuz Sadık Kırmaz, özetimle: “Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi girişinde (Halkbank karşısı) bulunan yön levhası beş ay önce taşlarını döktü. Sancısı devam ediyor. Arkadaşlarım; “Bu iş taş işi. Başka işe benzemez. Hem kumu da var baksanıza” dedikten sonra cidden epey koşturduk. İlgililerden destek bulamayınca taş ve kum dökülmelerine baktığını bildiğimiz nefroloji dalını aradık. Meğerse yanlış dalı aramışız. Onlar da ‘Lazerli böbrek taşı kırma makinesi sizin işinizi halleder’ dedi” diyor. Ne diyelim… Kolay gelsin Sn. Kırmaz!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GÜÇ YETMEYİNCE başlıklı yayımımızda (Mustafa Sokak) sokağın bazı kişilerce kirletilmesiyle alakalı olarak Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’ten destek ricamız olmuştu. O desteğin de yayımımızla birlikte aynı gün için sunulduğuna şahit oldum. Sn. Memiş’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
Çocuklarımız için gizli tehlike
Okurumuz B.Y şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Tophane Semti, Bursa Kalesi (Saltanat kapısı karşısı) yanındaki alanda sıra sıra kazılı olan ve derinlikleri iki ila üç metre arasında bulunan çukurlar var.
İşin tuhaf yanı da çukurların her birinin mezar şeklinde kazılmış olmasıdır. Bu duruma bir anlam veremedim. İşin dikkat çekici yanıysa, kazıların yürüme yolunun üzerinde olmasıdır. Üstelik etrafı açık olmakla birlikte, uyarıcı işaret gibi ekipmanlarla belirtilmemiştir. Bu durum özellikle çocuklarımız için çok tehlikelidir.” E-postayı aldıktan sonra kazıları bizzat inceledim. Bursa’da tarih denince akla ilk gelen adreste bu duruma tanık olunca… Çanakkale Türküsü’ndeki “Ölmeden mezara koydular beni” dizesini getirdi aklıma.
BU NE DEMEK OLUYOR?
Bir engelli yakını olan baba özetimle: “Engellinin halini sadece engelliler gününde üç beş dakikalık gösteri niteliğindeki sahiplenmeleriyle benimseyen yetkililerin samimiyetsiz davranışlarını üzülerek takip ediyoruz. Kaldırımlara çıkmak ve inmek zulüm. Hele kaldırımları kullanmak tam bir ölüm. Bozuk ya da asansörü olmayan üst geçitler ve alt geçitleri gören yok. Ya görme engelli kardeşlerimize sunulan kabartmalı özel taşlara (Yalan Taşları) ne demeli?
BİR ÖRNEK DAHA
Benzeri şikayetlerle yıllardır yetkililere mesaj veriyorsunuz. Hatta kalıcı çözümleri de anlatıyorsunuz. Ancak bir değişiklik olmadığını üzülerek görüyoruz. Zorluklarla dolu hayatı olan bizleri özde önemseyen yetkililerin olmaması da en acısı. Alın size bir örnek daha. Kaldırıma üşenilmeden döşenmiş olan görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş taşların ucu, araç trafiğinin arı kovanı gibi işlediği caddeye çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Bizim acımız bize yetiyor. Ne olur bari dalga geçmeyin” diyor.
YALAN TAŞLARI MASALI
Okurumuz Didem Uykusuz özetimle: “Nilüfer ilçesinde hizmet veren Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki kaldırıma döşenmiş olan görme engeli olan vatandaşlarımıza fayda olsun diye sunulan taş bir noktada aniden bitmiş. Yeterince zorların en zorlarıyla imtihan edilen kardeşlerimizi ayrıca teste mi tutuyorlar?“ diyor. Gerçekten akılları ve vicdanları hayrete düşüren bir durum bunlar. Siz kıymetli okurlarımızdan gelen benzeri özel taş konularının çoğunu ortak şikayet gördüğüm için değerlendirmiyorum. Ne olur kusura bakmayın lütfen. İnanın bunları değerlendirmeye kalksam köşem Yalan Taşları Masalı köşesi olurdu.
BEŞ AY ÖNCE TAŞLARINI DÖKTÜ
Esnaf okurumuz Sadık Kırmaz, özetimle: “Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi girişinde (Halkbank karşısı) bulunan yön levhası beş ay önce taşlarını döktü. Sancısı devam ediyor. Arkadaşlarım; “Bu iş taş işi. Başka işe benzemez. Hem kumu da var baksanıza” dedikten sonra cidden epey koşturduk. İlgililerden destek bulamayınca taş ve kum dökülmelerine baktığını bildiğimiz nefroloji dalını aradık. Meğerse yanlış dalı aramışız. Onlar da ‘Lazerli böbrek taşı kırma makinesi sizin işinizi halleder’ dedi” diyor. Ne diyelim… Kolay gelsin Sn. Kırmaz!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GÜÇ YETMEYİNCE başlıklı yayımımızda (Mustafa Sokak) sokağın bazı kişilerce kirletilmesiyle alakalı olarak Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’ten destek ricamız olmuştu. O desteğin de yayımımızla birlikte aynı gün için sunulduğuna şahit oldum. Sn. Memiş’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.