Ceza da yeseler vazgeçmiyorlar

Nilüfer Belediyesi 2019 yılının 11 aylık döneminde 650 araca cezai işlem uyguladığını açıklasa da, halk aynı adreste engelli alanı ve kaldırımlara park etmekten vazgeçmiyor.
HÜRRİYET Bursa okuru emekli müzik öğretmeni Canan Balabanlar, şöyle diyor: “Muhammet bey. 19 yıllık Hürriyet gazetesi beraberinde de 16. yılını dolduran Hürriyet Bursa okuruyum. Nilüfer Belediyesi’nin size yapmış olduğu basın açıklamasını 10 Aralık 2019 tarihli köşenizde: “...Yaya ve engelli yollarıyla Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi bu konuda titiz çalışmalarına devam edecektir…” diye yayımlamıştınız.
ADRES VE ŞİKAYET AYNI
Gelin görün ki ilgili fotoğrafımı çektiğim adres olan Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak girişindeki bu çirkin durum yıllardır böyle. Üçü bir arada! Engelli vatandaşımızın, engelsiz vatandaşımızın ve bisiklet kullanıcısı olan vatandaşımıza tahsis edilmiş kaldırımları maalesef kullanamıyoruz. Üstelik aynı yerdeki benzeri çirkin durumu köşenizde onlarca kez farklı okurlarınızdan gelen fotoğraflarla yayımlamıştınız. Yani adres aynı, şikayet aynı...”
CEZA DA FAYDA ETMİYOR!
Nilüfer Belediyesi, 10 Aralık’ta Hürriyet Bursa’ya yaptığı açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz zaman gözetmeksizin yaya, kaldırım işgalleri konusunda denetlemelerini sürdürmektedir. Ekiplerimiz kaldırım işgali yaparak uygunsuz parklanma yapan araçlara yetki çerçevesinde Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulamaktadır. 2019 yılının 11 aylık sürecinde zabıta ekiplerimiz 7’si resmi kurum plakalı olmak üzere 650 araca cezai işlem yapmıştır” dedi.
Ceza da fayda etmiyorsa ne yapmalı!
O ÇUVALLAR OLMASA METROYU SU BASACAK!
OKURUMUZ Filiz Canlı, haklı olarak bakınız neyi merak ediyor? “Havada her yağmur kokusu alındığında metro girişlerine döşenen 10 santim yüksekliğindeki kum çuvallarına bir türlü anlam veremiyorum. Şunu çok merak ediyorum. m Bu alt geçitler yapılırken yağmur hesabı neden yapılmamış? m Düşünülen yoğun yağmur suyunu 10 santimlik kum çuvalları mı kesecekmiş?”
Filiz Canlı, ya o çulların yağmur tutucu özelliği varsa. Peşin hükümlü olmamak lazım asla!
BU ÇÖPLERİ NEDEN YERE ATIYORLAR
BEKÇİ A. H, “Bir ana cadde üzerinde gece vakti devriye geziyorduk. Belediyeye ait olan reklam tabelalarının yenilenmesi anına rast geldik. İlgili ekipler eski reklam duyurularını söktüler ve yenilerini astılar. Ancak sökülen reklam afişlerini kaldırımın üzerine bırakıp gittiler. Arkalarından düdük çaldık ama duyuramadık. Çok yazık...” diyor. Büyükşehir Belediyesi, bu saygısızlığı yapanları eğitin lütfen!
ASFALT TAMAM KALDIRIM DA OLUR
OKURUMUZ Şerafettin N., “Osmangazi ilçesinde hizmet vermekte olan BTSO Eğitim Kampüsü önünde bulunan ve otopark olarak kullanılan boş toprak alana köşenizdeki yayımınız sonrasında asfalt atıldı. Ancak gördüğünüz gibi bir kısmı açık bırakıldı. Sanırım oraya parke taşlarından kaldırım yapılacak. Bakalım ne zaman yapılacak... Hayırlısı diyelim!”
Ceza da yeseler vazgeçmiyorlar
Nilüfer Belediyesi 2019 yılının 11 aylık döneminde 650 araca cezai işlem uyguladığını açıklasa da, halk aynı adreste engelli alanı ve kaldırımlara park etmekten vazgeçmiyor.
HÜRRİYET Bursa okuru emekli müzik öğretmeni Canan Balabanlar, şöyle diyor: “Muhammet bey. 19 yıllık Hürriyet gazetesi beraberinde de 16. yılını dolduran Hürriyet Bursa okuruyum. Nilüfer Belediyesi’nin size yapmış olduğu basın açıklamasını 10 Aralık 2019 tarihli köşenizde: “...Yaya ve engelli yollarıyla Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi bu konuda titiz çalışmalarına devam edecektir…” diye yayımlamıştınız.
ADRES VE ŞİKAYET AYNI
Gelin görün ki ilgili fotoğrafımı çektiğim adres olan Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak girişindeki bu çirkin durum yıllardır böyle. Üçü bir arada! Engelli vatandaşımızın, engelsiz vatandaşımızın ve bisiklet kullanıcısı olan vatandaşımıza tahsis edilmiş kaldırımları maalesef kullanamıyoruz. Üstelik aynı yerdeki benzeri çirkin durumu köşenizde onlarca kez farklı okurlarınızdan gelen fotoğraflarla yayımlamıştınız. Yani adres aynı, şikayet aynı...”
CEZA DA FAYDA ETMİYOR!
Nilüfer Belediyesi, 10 Aralık’ta Hürriyet Bursa’ya yaptığı açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz zaman gözetmeksizin yaya, kaldırım işgalleri konusunda denetlemelerini sürdürmektedir. Ekiplerimiz kaldırım işgali yaparak uygunsuz parklanma yapan araçlara yetki çerçevesinde Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulamaktadır. 2019 yılının 11 aylık sürecinde zabıta ekiplerimiz 7’si resmi kurum plakalı olmak üzere 650 araca cezai işlem yapmıştır” dedi.
Ceza da fayda etmiyorsa ne yapmalı!
O ÇUVALLAR OLMASA METROYU SU BASACAK!
OKURUMUZ Filiz Canlı, haklı olarak bakınız neyi merak ediyor? “Havada her yağmur kokusu alındığında metro girişlerine döşenen 10 santim yüksekliğindeki kum çuvallarına bir türlü anlam veremiyorum. Şunu çok merak ediyorum. m Bu alt geçitler yapılırken yağmur hesabı neden yapılmamış? m Düşünülen yoğun yağmur suyunu 10 santimlik kum çuvalları mı kesecekmiş?”
Filiz Canlı, ya o çulların yağmur tutucu özelliği varsa. Peşin hükümlü olmamak lazım asla!
BU ÇÖPLERİ NEDEN YERE ATIYORLAR
BEKÇİ A. H, “Bir ana cadde üzerinde gece vakti devriye geziyorduk. Belediyeye ait olan reklam tabelalarının yenilenmesi anına rast geldik. İlgili ekipler eski reklam duyurularını söktüler ve yenilerini astılar. Ancak sökülen reklam afişlerini kaldırımın üzerine bırakıp gittiler. Arkalarından düdük çaldık ama duyuramadık. Çok yazık...” diyor. Büyükşehir Belediyesi, bu saygısızlığı yapanları eğitin lütfen!
ASFALT TAMAM KALDIRIM DA OLUR
OKURUMUZ Şerafettin N., “Osmangazi ilçesinde hizmet vermekte olan BTSO Eğitim Kampüsü önünde bulunan ve otopark olarak kullanılan boş toprak alana köşenizdeki yayımınız sonrasında asfalt atıldı. Ancak gördüğünüz gibi bir kısmı açık bırakıldı. Sanırım oraya parke taşlarından kaldırım yapılacak. Bakalım ne zaman yapılacak... Hayırlısı diyelim!”