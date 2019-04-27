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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Çekirge Meydanı’nın kapakları...

27 Nisan 2019

Okurumuz Zafer K. bakınız ne diyor:

Çekirge Meydanı’nın kapakları...Çekirge Meydanı’nın kapakları...

“Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi sakiniyim. İki ay önceydi. Birileri geldi ve üşümesin diye geçen yıl üzeri asfaltla kaplanan menhol kapağının üzerine atılan asfaltı, bahar ayının gelmesiyle birlikte nokta atışı yaparak kaldırdı! Hizmet olarak doğru bir hizmet! Üşüme ve ısınma, tamam! Ancak tekeri buraya rast gelen motorlardan bazıları devriliyor. Ne hikmetse devrilme sonucu da sürücüleri yola savruluyor! Araçlar da hop diye hopluyor! Derseniz burası neresi? Burası sizin uğraşılarınızla daha önce pankartta açtırmanız suretiyle en nihayetinde dikkat çektirmeyi başardığınız Çekirge Meydanı’nında yine…” Çok bereketli bir meydanmış Çekirge Meydanı! Menhol kapağı fışkırıyor her santiminden!

NİLÜFER’DEKİ KÖSTEBEK YUVASI

Çekirge Meydanı’nın kapakları...
Okurumuz Hande V. özetimle diyor ki: “Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Dolunay Sokak Çizge Sitesi No. 8 B Blok önündeki asfaltta bulunan köstebek yuvasının taşını, tuğlasını ve kumunu ayda bir kez yeniliyoruz! Komşumuz dedi ki: “Burasını asfaltla kapatsalar ya! Hiç aklımıza gelmedi! Nasıl fikir ama?” deyince… Akıl akıldan üstünmüş derler ya; böyle bir şey olsa gerek! Burası cidden onarılır mı? (!)” Bence böyle daha ayrı bir hava olmuş Hande Hanım. Hem de spor olur size!

TAKDİR SİZİN BURULAŞ

Çekirge Meydanı’nın kapakları...
Okurumuz Gülşah S. “Israrcı yayımlarınız sonucunda belediye otobüs duraklarına asılmış olan otobüs güzargah bilgilerini aktaran çizelge haberini okuyunca cidden çok sevinmiştik. Sağ olunuz. Ancak bizim durağımızda anlaşılması mümkün olmayan numaralar ve de sizin şahit olarak yayımlayıp bizi de sevindiren durak güzergah bilgisi yok. Yani tamamen boş! Siz diyorsunuz öyle! Bizde de böyle!” Burası Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Ahmet Erdem Anadolu Lisesi önündeki durak. BURULAŞ’a duyurulur.

UÇMAYA HAZIR BASAMAKLAR

Çekirge Meydanı’nın kapakları...
Okurumuz Sadullah Seyran özetimle: “Yıldırım İlçesi sınırlarında kalan Büyükşehir Belediyesi Vatan-Zafer Köprüsü’nün kenarına uçarak gelen basamaklar iki yıl oldu orada sabitlendi! Ancak yine her an uçmaya hazır gibi bir his var içimde! Olur da o an altında biri olur mu? Olur... Öyle bir korku var içimde de! Çok zaman aklıma gelen başıma gelir benim… Hem görsel çirkinliğiyle birlikte çevresel kirliliği de ayrı bir konu. Umarım ilgilenen çıkar! Saygılarımla.”

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