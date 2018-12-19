Çatıdan su akması mı normal maçın iptal olması mı?

OKURUMUZ Sn. Erhan Ulaştırıcı özetimle:
“Tarih 14 Aralık 2018, saat 12:00 Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Tesisleri Spor Salonu’ndayız. Oğlumuzun da içinde bulunduğu okullar arası maçlar etkinliğindeyiz. Bizimle birlikte onlarca veli; heyecan içindeyiz. Start verildi. Bahçeşehir Koleji ile Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Ortaokulu öğrencileri maça başladı. Heyecanlar zirve yapıyordu ki; bir düdük sesi ve maç iptal edildi! Sebebiyse dışarıda ‘çiseleyerek’ yağan yağmurun sahaya da düşmesi..! Dolayısıyla oyuncuların da ıslanmış olması bahane edildi! Oysa ki bu yağmur biz seyircilerin üzerine düşmüyordu! Yani sadece sahaya yağan yağmur vardı! Üstelik bu ilk kez iptal edilen maçta değilmiş. Yağan her yağmur sahaya da düşüyormuş! Maçın iptaline bir anlam veremedim! Maçı izleyemeden geri dönmek zorunda kaldık. Basketçi gençler oyunlarını şemsiye kullanmak suretiyle devam ettirebilirlerdi oysa ki (!). Çatıdan yağmur giriyor diye maç iptal edilsin… Anlayış bitmiş efendim, bitmiş. (!)” diyor.
Şemsiyeyle basket oynanır mı? Denemekte fayda var!
İKİSİ GİTTİ İKİSİ KALDI
İSMİNİN açıklanmasını istemeyen tiyatro oyuncusu okurumuz matematik hesabı yapmış... Özetledim; aktarıyorum: “Yayımlarınızdaki takibiniz için teşekkür ediyoruz... Ve bakınız; Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu yanındaki (Tuz Pazarı Sokak) tehlike saçan dört katlı viranlık binanın ikinci yayımınızdan sonra bir katı, devam eden diğer iki yayımınızdan sonra da bir katı daha yıktırıldı. Şimdi kaldı iki katı. Uygun görürseniz bu yayımınızla birlikte üç kez daha yayımlarsanız tamamı yıktırılacaktır diye düşünüyorum! Takipteyiz. Selam ve sevgi ile.”
KALDIRILSIN ÇÜNKÜ HİÇ KULLANILMIYOR!
OKURUMUZ Sn. Malik Soyraz bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi (Bursa İl ve Tarım Orman Müdürlüğü yanı) başlangıcındaki kaldırımda hizmet veren direğe yapışmış(!) olan çok riskli elektrik panolarının kaldırılmasını rica ediyoruz. Ayrıca o panoların kullanıldığına hiç rast gelmedik... Geçmiş yıllardan miras kaldığını düşünüyorum.” UEDAŞ’ın dikkatlerine diyelim öyleyse…
ENGELLİLER İÇİN RAMPANIN ÖNEMİ!
SN. G. H “İki bacağı olmayan bir kardeşimize rast geldim. O zaman çok iyi anladım. ‘Kaldırımlar için engelli rampa istiyoruz’ ısrarınızı. Zorluklara katkı katılmış olması; ne büyük acı…” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘O alan değerlendirilmeli’ başlıklı yayımımızdan sonra alana (Bursaspor Katlı Otoparkı önü) yönelik çalışmaların başladığını gördüm. Teşekkür ediyorum.
Çatıdan su akması mı normal maçın iptal olması mı?
OKURUMUZ Sn. Erhan Ulaştırıcı özetimle:
“Tarih 14 Aralık 2018, saat 12:00 Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Tesisleri Spor Salonu’ndayız. Oğlumuzun da içinde bulunduğu okullar arası maçlar etkinliğindeyiz. Bizimle birlikte onlarca veli; heyecan içindeyiz. Start verildi. Bahçeşehir Koleji ile Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Ortaokulu öğrencileri maça başladı. Heyecanlar zirve yapıyordu ki; bir düdük sesi ve maç iptal edildi! Sebebiyse dışarıda ‘çiseleyerek’ yağan yağmurun sahaya da düşmesi..! Dolayısıyla oyuncuların da ıslanmış olması bahane edildi! Oysa ki bu yağmur biz seyircilerin üzerine düşmüyordu! Yani sadece sahaya yağan yağmur vardı! Üstelik bu ilk kez iptal edilen maçta değilmiş. Yağan her yağmur sahaya da düşüyormuş! Maçın iptaline bir anlam veremedim! Maçı izleyemeden geri dönmek zorunda kaldık. Basketçi gençler oyunlarını şemsiye kullanmak suretiyle devam ettirebilirlerdi oysa ki (!). Çatıdan yağmur giriyor diye maç iptal edilsin… Anlayış bitmiş efendim, bitmiş. (!)” diyor.
Şemsiyeyle basket oynanır mı? Denemekte fayda var!
İKİSİ GİTTİ İKİSİ KALDI
İSMİNİN açıklanmasını istemeyen tiyatro oyuncusu okurumuz matematik hesabı yapmış... Özetledim; aktarıyorum: “Yayımlarınızdaki takibiniz için teşekkür ediyoruz... Ve bakınız; Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu yanındaki (Tuz Pazarı Sokak) tehlike saçan dört katlı viranlık binanın ikinci yayımınızdan sonra bir katı, devam eden diğer iki yayımınızdan sonra da bir katı daha yıktırıldı. Şimdi kaldı iki katı. Uygun görürseniz bu yayımınızla birlikte üç kez daha yayımlarsanız tamamı yıktırılacaktır diye düşünüyorum! Takipteyiz. Selam ve sevgi ile.”
KALDIRILSIN ÇÜNKÜ HİÇ KULLANILMIYOR!
OKURUMUZ Sn. Malik Soyraz bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi (Bursa İl ve Tarım Orman Müdürlüğü yanı) başlangıcındaki kaldırımda hizmet veren direğe yapışmış(!) olan çok riskli elektrik panolarının kaldırılmasını rica ediyoruz. Ayrıca o panoların kullanıldığına hiç rast gelmedik... Geçmiş yıllardan miras kaldığını düşünüyorum.” UEDAŞ’ın dikkatlerine diyelim öyleyse…
ENGELLİLER İÇİN RAMPANIN ÖNEMİ!
SN. G. H “İki bacağı olmayan bir kardeşimize rast geldim. O zaman çok iyi anladım. ‘Kaldırımlar için engelli rampa istiyoruz’ ısrarınızı. Zorluklara katkı katılmış olması; ne büyük acı…” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘O alan değerlendirilmeli’ başlıklı yayımımızdan sonra alana (Bursaspor Katlı Otoparkı önü) yönelik çalışmaların başladığını gördüm. Teşekkür ediyorum.