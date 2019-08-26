Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Büyük tehlike
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Büyük tehlike

26 Ağustos 2019

35 yıldır Hürriyet Gazetesi’ni takip eden okurumuz Emekli Nüfus Müdürü Mustafa Alan’a dikkati için teşekkür ediyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum:

Büyük tehlike

“Gemlik sınırında olan Kurşunlu Sahili’nde bence çok büyük tehlikeler var. Şöyle ki; Kurşunlu Jandarma Karakolu istikametinden sahile doğru giderken PTT’ye 250 metre mesafede bulunan kaldırımın altı boşalmış.

KİMSENİN CANI YANMASIN

Buradan her gün yüzlerce insan geçiyor. Ayrıca sahilden denize ulaşmamızı sağlayan merdivenlerin de 3-4 basamağını deniz yutmuş! Birilerinin canı yanmasın diye basamakların kullanımı ip aracılığı ile engellenmiş. Yetkililerin birinin canı yanmadan önlem almasını rica ediyorum. Saygılarımla.” Gemlik Belediyesi’nin önem ve dikkatine…

BU KADAR ZOR OLMAMALI!

Büyük tehlike

Okurumuz Endüstri Mühendisi Sabri Karaca özetimle: “Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi’ndeki cami arkasında kalan evlerin önüne oluşturulan tehlikeli kanalet çukurları için belediyeye onlarca bildirim yaptık. Kanaletlerin derin çukuruna düşüp bir yerlerimizi kırmamak için yaptığım SKK (Sabri Karaca Köprüsü) tahta köprüleri gösterdik! Aradık, olmadı. Bizzat gittik, muhatap bulamadık.

SESİMİZİ DUYURDUNUZ

Biz başarılı olamayınca da köşenizden yardım istedik. Ve köşenizde sesimizi duyurdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Fakat ne arayan, ne soran ne de çözüm sunan var…” diyor.
Sn. Karaca. Verdiğim sözü tuttum. Karacabey Belediyesi’ni aradım. Durumu çalışanlara anlattım. Başkan ile görüşmek istedim görüştürmediler. Yardımcısını istedim aktarmadılar. Yetkilisini istedim yok dediler! Bana belediyeye dışarıdan destek veren bir kişinin numarasını verdiler. 8 ve 11 Temmuz 2019’da o kişiyi arayarak konuyu anlattım! Telefon numaranızı istedi ve verdim. Derhal sizinle görüşeceğini söyledi. İki gün sonra belediyeyi tekrar aradım. Yine yetkiliye aktarılmadım. Bu kadar zor olmamalıydı. Diyeceğim şu ki Karaca, sanırım yetkililer vatandaşın sorununu çözemeyecek kadar çok meşgul...

‘YAĞMUR YAĞSA İŞİMİZ KUM ÇUVALLARINA KALDI’

Büyük tehlike

Okurumuz Melik Can: “Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Beşevler Metro İstasyonu’na gidiyordum. Bu esnada çağ dışı kalmış bir hizmete tanık oldum!

YAĞMUR YAĞACAKMIŞ...

Belediye çalışanı olduğunu tahmin ettiğim bir kişinin oldukça ağır olduklarını bildiğim kum çuvallarını zorlanarak taşıdığına ve taşıdığı bu ağır çuvalları metro girişine dizdiğini gördüm. Kişiye sordum; ‘ne olacak bunlar?’ diye, o da: ‘Bulutlar gelmiş. Yağmur yağacakmış. Metroyu su basmasın diye bu kum çuvallarını taşıyorum’deyince bir bulutlara baktım, bir çuvallara, bir metroya, bir de çuvalları taşıyan adama! Teknoloji çağında Bursa’da bu manzara pes valla! Diyelim ki şiddetli yağmur yağdı. 10 santim yüksekliğindeki çuvallar mı tutacak şehrin suyunu!” Yetkililere duyurulur.

UEDAŞ’IN DİKKATİNE

Okurumuz Ayşe Uygun: “On iki gün tatil için il dışına gittik. Geldiğimizde de kapıya bırakılmış olan elektrik faturasını gördük. Malum yaz ayındayız, yani kombilerimiz kapalı, üstelik klimamız da yok. Bunlara rağmen elektrik faturasının 143 lira olduğunu görünce şok olduk. Sabit gelirli birey olarak bu gidişle yazın güneşten yandığımız gibi kışın da faturalardan yanacağız sanırım. Ne olacak bizim halimiz ey UEDAŞ!”

BU ZİHNİYETİ KINIYORUM...

Büyük tehlike

Okurumuz Seda Güneş özetimle şöyle diyor: “Geçtiğimiz hafta Orhaneli ilçesinin değerine değer katan Sadağı Kanyonu’na gittik. Çok güzel bir alan. Gerek Büyükşehir Belediyesi’nin gerekse Orhaneli Belediyesi’nin kanyonun tanıtımına daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsım olarak verilen hizmetten ötürü Orhaneli Belediyesi’ni kutluyorum. Bununla birlikte böylesine güzel bir ortama, canlıların yaşam kaynağı olan suyumuza bu tekeri atanı ya da atanları şiddetle kınıyorum. Güzellikleri kirletmeye ne kadar da meraklıyız...” Orhaneli Belediye Başkanı Sn. Ali Aykurt’a rica ile. O tekeri aldırın lütfen...

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hukuk ve demokrasiFuat BOLHukuk ve demokrasi26.08.2019
Selin faturası 60 milyon liraNoyan DoğanSelin faturası 60 milyon lira26.08.2019
5 maddede daha sağlıklı kızartmaOsman MÜFTÜOĞLU5 maddede daha sağlıklı kızartma26.08.2019
Kim ne kadar sattı, kimler tarih olduEmre ÖZPEYNİRCİKim ne kadar sattı, kimler tarih oldu?26.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.