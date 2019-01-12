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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bursa’ya yakışmıyor

12 Ocak 2019

Geçtiğimiz hafta şehir magandalarının tarihi Tophane surlarındaki bazı taşlara, sprey boya kullanarak çeşitli şekil ve yazılar yazarak zarar verdiklerini aktarmıştım.

Bursa’ya yakışmıyor
Bursa’ya yakışmıyor
Yetkililerin ‘Bu ziyanlar kişilerle alakalı’ dediğinizi varsayalım! Peki ya bunlara ne dersiniz? (fotoğraflarda göreceğiniz gibi) Yakın zaman öncesi bakım ve onarımdan geçen Bursa’nın en meşhur alanı Tophane Meydanı’na bakar mısınız? Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi’nin türbesinin de bulunduğu alan! Giriş kapısı pasa teslim olmuş. Oturma banklarının aparatları kopmuş. Zemin ise çukurlarla dolu(!). İşte bunlar kişilerin verdiği ziyanlar değil! Bunlara ne dersiniz? Aynı zaman da; kentimizin en çok turist ağırladığı bir mekan burası… En azından burada bari olmasaydı bu bildik manzaralar!

DAHA FAZLA ÇÜRÜMESİN

Bursa’ya yakışmıyor
Okurumuz Gazanfer Korkmaz şöyle diyor: “Osmangazi İlçesi Emir Abdulkadir Caddesi Bintaş Apartmanı No. 9 (Nasreddin Hoca Parkı karşısı) önündeki plakalı hurda aracın oradan kaldırılması için defalarca yetkililere başvurduk. Ama başarılı olamadık! Olmuyorsa lütfen o aracın üzerine isabet eden kapalı bir alan yapılsın! Araç daha da çürümesin (!)”

UYANIK DOLMUŞÇU TEHLİKE YARATIYOR

Bursa’ya yakışmıyor
Öğretmen okurumuz E. A “Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi 1. Murat ilk - orta ve anasınıfı olarak hizmet veren okul talebelerinin de kullanmış olduğu kaderine terk edilmiş olan Mustafa Sokak’ta durum içler acısı. Bazı uyanık dolmuş sürücüleri (her beş dakikada bir geçiyor) sözüm ona trafik ve yakıt hesaplarına fayda olabilmek adına sokağı kullanmaktadırlar! Bu fotoğrafı saat 07:45 de çektim. Yani bizler birinci dersteydik. Oldukça da hızlı giden araçlar bunlar! Yasak olan bu uyanıklığın denetlenmesini rica ediyoruz.” Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün dikkatine.

SIKI DURUN LÜTFEN!

Bursa’ya yakışmıyor
Okurumuz Güler Coşkun: “Bu engelli rampası olmayan yaya geçidi de nerede biliyor musunuz? Evet. Sıkı durun lütfen! Burası Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Basın Sokak’ta ve Basın Sitesi önündedir. Saygılarımla!”

 

 

 

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