Okurlarımızdan kalite uzmanı Sn. Kadri Aksoy’dan gelen e-postayı okudum.
Sn. Aksoy ‘Osmangazi Belediyesi Kükürtlü Yaş Sebze ve Meyve Pazarı’nın tuvaletleri ile ilgili olarak aktardıklarına şaştım; ‘hadi canım bu kadar da olamaz’ diyerek ilgili adrese gittim. Gördüklerim karşısında dondum kaldım! Böyle rezil ve utanç verici bir hizmeti ‘Bursa’nın ayıbı’ olarak yorumlayabilirim ancak!
PAZARCI ELİNİ YIKAMIYOR MU
Çeşmesi ve lavabosu olmayan fotoğraf; kadınlar tuvaleti girişinden, pisuvar bağlantısı dışarıya verilmiş olan fotoğrafta; erkekler tuvaleti girişinden… Tuvalet kısmınıysa hele hiç sormayın; ben az kaldı bayılacaktım! Evet. Burası kentin en elit mahallesi olan Kükürtlü’nün semt pazarı! Pazarcı esnafı burada gideriyor ihtiyacını! Hijyene ulaşılmasın diye olsa gerek ki; meydandaki çeşmelere de kör tıpa giydirilmiş! Daha demeye gerek var mı bazı şeyleri! Sonra da mecburen tezgahının başına marş marş!
UMARIM NASİBİNİ ALSIN!
Okurumuz Sn. Beren Diken: “Nilüfer İlçesi Konak Caddesi Konak Otobüs Durağı yanındaki kaldırım da meşhur kazılardan nasibini aldı! Umarım onarılma nasibini de alsın!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
BURSAGAZ
BURSAGAZ yetkilileri “HANİ BİZE BURSAGAZ başlıklı yazınıza istinaden; İlgili yazıda bahsi geçen ‘Gökalp Sokak’ta, plandaki 15 metrelik imar yolu üzerinde evler bulunduğundan dolayı hat tesis edilememektedir. İmar planı uygulaması olarak binalar yıkılıp imar yolu açıldığı veya ilgili belediye tarafından yeniden imar düzenlemesi yapıldığı takdirde, talebin değerlendirmeye alınması mümkün olacaktır. Saygılarımızı sunarız. Bursagaz Kurumsal İletişim” diyor... Açıklamanız için teşekkür ediyorum.
BURULAŞ
‘TILSIMLI ŞERİT haberi hakkında, mahalle sakinlerimizi bilgilendirmek adına cevap metnimizi sizlerle paylaşmak istedik. Dikkaldırım merkez durağına çekilen şeritler çalışma öncesi güvenlik amaçlı olarak uygulanmış olup gerekli önlem ve tedbirler alındıktan sonra da durağın yenilenmesi sağlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz. BURULAŞ KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ” BURULAŞ’ın açıklamasının özeti de böyle…
Yenilenmiş olan durağı da gördüm. Teşekkür ediyorum kendilerine.
***
“BİRİLERİ ÇÖPLÜK SANMIŞ başlıklı haberinizde bahsi geçen, Otosansit girişinde bulunan atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak temizlik çalışması yapılmıştır. Ayrıca kirliliğe sebep olanlara da cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü”
Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
Bursa’nın ayıbı!
Okurlarımızdan kalite uzmanı Sn. Kadri Aksoy’dan gelen e-postayı okudum.
Sn. Aksoy ‘Osmangazi Belediyesi Kükürtlü Yaş Sebze ve Meyve Pazarı’nın tuvaletleri ile ilgili olarak aktardıklarına şaştım; ‘hadi canım bu kadar da olamaz’ diyerek ilgili adrese gittim. Gördüklerim karşısında dondum kaldım! Böyle rezil ve utanç verici bir hizmeti ‘Bursa’nın ayıbı’ olarak yorumlayabilirim ancak!
PAZARCI ELİNİ YIKAMIYOR MU
Çeşmesi ve lavabosu olmayan fotoğraf; kadınlar tuvaleti girişinden, pisuvar bağlantısı dışarıya verilmiş olan fotoğrafta; erkekler tuvaleti girişinden… Tuvalet kısmınıysa hele hiç sormayın; ben az kaldı bayılacaktım! Evet. Burası kentin en elit mahallesi olan Kükürtlü’nün semt pazarı! Pazarcı esnafı burada gideriyor ihtiyacını! Hijyene ulaşılmasın diye olsa gerek ki; meydandaki çeşmelere de kör tıpa giydirilmiş! Daha demeye gerek var mı bazı şeyleri! Sonra da mecburen tezgahının başına marş marş!
UMARIM NASİBİNİ ALSIN!
Okurumuz Sn. Beren Diken: “Nilüfer İlçesi Konak Caddesi Konak Otobüs Durağı yanındaki kaldırım da meşhur kazılardan nasibini aldı! Umarım onarılma nasibini de alsın!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
BURSAGAZ
BURSAGAZ yetkilileri “HANİ BİZE BURSAGAZ başlıklı yazınıza istinaden; İlgili yazıda bahsi geçen ‘Gökalp Sokak’ta, plandaki 15 metrelik imar yolu üzerinde evler bulunduğundan dolayı hat tesis edilememektedir. İmar planı uygulaması olarak binalar yıkılıp imar yolu açıldığı veya ilgili belediye tarafından yeniden imar düzenlemesi yapıldığı takdirde, talebin değerlendirmeye alınması mümkün olacaktır. Saygılarımızı sunarız. Bursagaz Kurumsal İletişim” diyor... Açıklamanız için teşekkür ediyorum.
BURULAŞ
‘TILSIMLI ŞERİT haberi hakkında, mahalle sakinlerimizi bilgilendirmek adına cevap metnimizi sizlerle paylaşmak istedik. Dikkaldırım merkez durağına çekilen şeritler çalışma öncesi güvenlik amaçlı olarak uygulanmış olup gerekli önlem ve tedbirler alındıktan sonra da durağın yenilenmesi sağlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz. BURULAŞ KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ” BURULAŞ’ın açıklamasının özeti de böyle…
Yenilenmiş olan durağı da gördüm. Teşekkür ediyorum kendilerine.
***
“BİRİLERİ ÇÖPLÜK SANMIŞ başlıklı haberinizde bahsi geçen, Otosansit girişinde bulunan atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak temizlik çalışması yapılmıştır. Ayrıca kirliliğe sebep olanlara da cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü”
Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.