Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>‘Bursa’mızın bir kabahati yok’
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

‘Bursa’mızın bir kabahati yok’

3 Eylül 2019

Çok farklı bir adresten daha yazılan e-postayı özetimle aktarıyorum. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’ye duyurulur!

‘Bursa’mızın bir kabahati yok’

“Adım Kadir Çelik. 52 yaşındayım ve 30 yıldır Hollanda’da yaşıyorum. Her fırsatta ülkemin farklı illerini gezmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz ay da Bursa’mızı ziyarete gelmiştim. Bursa’nın en modern ilçesi olan (Yaptığım araştırmaya göre diyorum) Nilüfer ilçesindeydim. Bursa’da kaldırımların güvenli olmadığını, sürekli olarak takip etmiş olduğumuz köşeniz sayesinde öğrenmiştik. Fakat bunu bildiğimiz halde dahi kaldırımda yürürken düştüm. Sebebiyse; montajı yapılmayan yağmur suyu ızgarasına takılmış olmam. Bana yardım eden civar esnafı: “Bu durum üç aydır böyle” dedi. Adresi; Beşevler Caddesi Karafatma Meydanı yanı diye öğrendim. ” Çok büyük geçmiş olsun Sn. Çelik. Üzüldüm… Ancak Bursa’mızın bir kabahati yok. Yetkililerin işleri çoktur.

NE OLACAK BU TAŞLARIN HALİ?

‘Bursa’mızın bir kabahati yok’

Bir mağaza müdürü olan okurumuz Dilşah Namlı, özetimle diyor ki: “Burası da Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi 258. Sokak No 2 önüdür. Apansızın mola veren görme engelli yürüme taşlarının durumu hakkında ne diyeceksiniz Sn. Kösle?” Sn. Namlı o taşların asıl adı Yalan Taşları’dır. Bu yüzden de aniden bitmesi, devamının uçuruma çıkması, önüne direk dikilmesi ya da durak monte edilmesi, yön levhası çakılması gibi, gibi… İlgili yetkililer bu tür operasyonlarla görme engeli olan kardeşlerimizi teste sokuyorlar sanırım. Ama onların testleri öyle ağır ki… Bunu anlamıyorlar malesef...

‘REKLAM DUYURULARINDAN ŞİKAYETÇİYİM’

‘Bursa’mızın bir kabahati yok’

Emekli emniyet amiri H. E “Özellikle kamuya ait olan pano, direk, kule, trafo gibi ekipmanların neredeyse hepsinin üzerine yapıştırılan reklam duyurularından şikayetçiyim.” Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın dikkatlerine…

ÇOK CİDDİ TEHLİKE VAR

‘Bursa’mızın bir kabahati yok’

İftaiye Şefi olan okurumuz O. H. “Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadari Caddesi 393. Sokak üzerinde bulunan kaldırıma dikkat! Çünkü bu kaldırımın yanı uçurumdur. Bu son derece tehlikeli olan sorunun acilen giderilmesi gerekmektedir. İtfaiye; testi kırılmadan yolu gösteriyor. Saygılarımla.” diyor. Vaziyet ortada çok ciddi tehlike var. Gemlik Belediyesi’ne duyurulur.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘Bursa’mızın bir kabahati yok’

Geçtiğimiz hafta Emekli Nüfus Müdürü (Manisa) Mustafa Alan’ın ihbarını (Gemlik Kurşunlu Sahili) BÜYÜK TEHLİKE başlığımla yayımlamıştık. Alan ikinci e-postasında: “Yayımınız sonrasında gerekli çalışmalar başladı. Bunlarla ilgili fotoğrafları da aldım. İlgili ekibe çalışmanın sebebini sordum. Ekip; ‘Hürriyet Gazetesi’nin Bursa ekinde yayımlanan şikayet sonrası geldik’ dedi. Size ve gazetemiz Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz. Dikkat ve sahiplenmeniz için asıl biz teşekkür ederiz Sn. Alan.

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındıAbdulkadir SELVİDavutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?03.09.2019
İyi bir şey yapalım şu işi kaldıralımDeniz SİPAHİİyi bir şey yapalım şu işi kaldıralım03.09.2019
Londra’da yeni bir hayata başlarken...Ayşe ARMANLondra’da yeni bir hayata başlarken...03.09.2019
O öküzü görmeye gidiyorumÖmür GEDİKO öküzü görmeye gidiyorum03.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.