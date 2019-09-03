Çok farklı bir adresten daha yazılan e-postayı özetimle aktarıyorum. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’ye duyurulur!
“Adım Kadir Çelik. 52 yaşındayım ve 30 yıldır Hollanda’da yaşıyorum. Her fırsatta ülkemin farklı illerini gezmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz ay da Bursa’mızı ziyarete gelmiştim. Bursa’nın en modern ilçesi olan (Yaptığım araştırmaya göre diyorum) Nilüfer ilçesindeydim. Bursa’da kaldırımların güvenli olmadığını, sürekli olarak takip etmiş olduğumuz köşeniz sayesinde öğrenmiştik. Fakat bunu bildiğimiz halde dahi kaldırımda yürürken düştüm. Sebebiyse; montajı yapılmayan yağmur suyu ızgarasına takılmış olmam. Bana yardım eden civar esnafı: “Bu durum üç aydır böyle” dedi. Adresi; Beşevler Caddesi Karafatma Meydanı yanı diye öğrendim. ” Çok büyük geçmiş olsun Sn. Çelik. Üzüldüm… Ancak Bursa’mızın bir kabahati yok. Yetkililerin işleri çoktur.
NE OLACAK BU TAŞLARIN HALİ?
Bir mağaza müdürü olan okurumuz Dilşah Namlı, özetimle diyor ki: “Burası da Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi 258. Sokak No 2 önüdür. Apansızın mola veren görme engelli yürüme taşlarının durumu hakkında ne diyeceksiniz Sn. Kösle?” Sn. Namlı o taşların asıl adı Yalan Taşları’dır. Bu yüzden de aniden bitmesi, devamının uçuruma çıkması, önüne direk dikilmesi ya da durak monte edilmesi, yön levhası çakılması gibi, gibi… İlgili yetkililer bu tür operasyonlarla görme engeli olan kardeşlerimizi teste sokuyorlar sanırım. Ama onların testleri öyle ağır ki… Bunu anlamıyorlar malesef...
‘REKLAM DUYURULARINDAN ŞİKAYETÇİYİM’
Emekli emniyet amiri H. E “Özellikle kamuya ait olan pano, direk, kule, trafo gibi ekipmanların neredeyse hepsinin üzerine yapıştırılan reklam duyurularından şikayetçiyim.” Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın dikkatlerine…
ÇOK CİDDİ TEHLİKE VAR
İftaiye Şefi olan okurumuz O. H. “Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadari Caddesi 393. Sokak üzerinde bulunan kaldırıma dikkat! Çünkü bu kaldırımın yanı uçurumdur. Bu son derece tehlikeli olan sorunun acilen giderilmesi gerekmektedir. İtfaiye; testi kırılmadan yolu gösteriyor. Saygılarımla.” diyor. Vaziyet ortada çok ciddi tehlike var. Gemlik Belediyesi’ne duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Geçtiğimiz hafta Emekli Nüfus Müdürü (Manisa) Mustafa Alan’ın ihbarını (Gemlik Kurşunlu Sahili) BÜYÜK TEHLİKE başlığımla yayımlamıştık. Alan ikinci e-postasında: “Yayımınız sonrasında gerekli çalışmalar başladı. Bunlarla ilgili fotoğrafları da aldım. İlgili ekibe çalışmanın sebebini sordum. Ekip; ‘Hürriyet Gazetesi’nin Bursa ekinde yayımlanan şikayet sonrası geldik’ dedi. Size ve gazetemiz Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz. Dikkat ve sahiplenmeniz için asıl biz teşekkür ederiz Sn. Alan.
‘Bursa’mızın bir kabahati yok’
Çok farklı bir adresten daha yazılan e-postayı özetimle aktarıyorum. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’ye duyurulur!
“Adım Kadir Çelik. 52 yaşındayım ve 30 yıldır Hollanda’da yaşıyorum. Her fırsatta ülkemin farklı illerini gezmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz ay da Bursa’mızı ziyarete gelmiştim. Bursa’nın en modern ilçesi olan (Yaptığım araştırmaya göre diyorum) Nilüfer ilçesindeydim. Bursa’da kaldırımların güvenli olmadığını, sürekli olarak takip etmiş olduğumuz köşeniz sayesinde öğrenmiştik. Fakat bunu bildiğimiz halde dahi kaldırımda yürürken düştüm. Sebebiyse; montajı yapılmayan yağmur suyu ızgarasına takılmış olmam. Bana yardım eden civar esnafı: “Bu durum üç aydır böyle” dedi. Adresi; Beşevler Caddesi Karafatma Meydanı yanı diye öğrendim. ” Çok büyük geçmiş olsun Sn. Çelik. Üzüldüm… Ancak Bursa’mızın bir kabahati yok. Yetkililerin işleri çoktur.
NE OLACAK BU TAŞLARIN HALİ?
Bir mağaza müdürü olan okurumuz Dilşah Namlı, özetimle diyor ki: “Burası da Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi 258. Sokak No 2 önüdür. Apansızın mola veren görme engelli yürüme taşlarının durumu hakkında ne diyeceksiniz Sn. Kösle?” Sn. Namlı o taşların asıl adı Yalan Taşları’dır. Bu yüzden de aniden bitmesi, devamının uçuruma çıkması, önüne direk dikilmesi ya da durak monte edilmesi, yön levhası çakılması gibi, gibi… İlgili yetkililer bu tür operasyonlarla görme engeli olan kardeşlerimizi teste sokuyorlar sanırım. Ama onların testleri öyle ağır ki… Bunu anlamıyorlar malesef...
‘REKLAM DUYURULARINDAN ŞİKAYETÇİYİM’
Emekli emniyet amiri H. E “Özellikle kamuya ait olan pano, direk, kule, trafo gibi ekipmanların neredeyse hepsinin üzerine yapıştırılan reklam duyurularından şikayetçiyim.” Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın dikkatlerine…
ÇOK CİDDİ TEHLİKE VAR
İftaiye Şefi olan okurumuz O. H. “Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadari Caddesi 393. Sokak üzerinde bulunan kaldırıma dikkat! Çünkü bu kaldırımın yanı uçurumdur. Bu son derece tehlikeli olan sorunun acilen giderilmesi gerekmektedir. İtfaiye; testi kırılmadan yolu gösteriyor. Saygılarımla.” diyor. Vaziyet ortada çok ciddi tehlike var. Gemlik Belediyesi’ne duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Geçtiğimiz hafta Emekli Nüfus Müdürü (Manisa) Mustafa Alan’ın ihbarını (Gemlik Kurşunlu Sahili) BÜYÜK TEHLİKE başlığımla yayımlamıştık. Alan ikinci e-postasında: “Yayımınız sonrasında gerekli çalışmalar başladı. Bunlarla ilgili fotoğrafları da aldım. İlgili ekibe çalışmanın sebebini sordum. Ekip; ‘Hürriyet Gazetesi’nin Bursa ekinde yayımlanan şikayet sonrası geldik’ dedi. Size ve gazetemiz Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz. Dikkat ve sahiplenmeniz için asıl biz teşekkür ederiz Sn. Alan.