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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bursa’mıza hoş geldiniz!

3 Ağustos 2019

İzmir istikametinden Büyükşehir olan Bursa’ya giriş yapacaklara özel bir görsel sunum var!

Bursa’mıza hoş geldiniz

Bu özel görsel sunumu kaçırmamanız için İzmir Yolu Caddesi’ndeyken Küçük Sanayi önüne doğru başınızı sağa çevirmeniz yeterli olacaktır!

‘DURUN VE SEYREDİN’

Araç sürücülerinin bu görsel ziyafete araç kullanırken katılmamalarını önemle rica ederim. Orada park edebileceğiniz müsait alanlar var. Durun ve öyle seyredin. Bursa’mıza hoş geldiniz!

YARA BANDI YOK AMA…

Bursa’mıza hoş geldiniz

Adının açıklanmasını istemeyen bir sağlık çalışanı bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda gördüğünüz mavi renkli zemin taşları iki yıldır Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önündedir. Bizlere, hastalarımızdan aldığımız kan sonrasında ya da yaptığımız enjektör sonrasında kan çıkan yerlere yapıştırmak üzere yara bandını tasarruf olsun diye vermezlerken… Yorum yok!” Renkli zemin taşları… İlk kez gördüm. Bandı bırakın, taşların keyfini çıkarın!

KÖKLERİNDEN FİLİZ VERMEYE BAŞLADI!

Bursa’mıza hoş geldiniz

Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor okurumuz özetimle: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Ticaret Merkezi yanındaki kırık belli beton elektrik direğinden rahatsızım. Rahatsızlığımı konunun muhatabı olan UEDAŞ’a bir çok kez ihbar etim. Köklerinden filiz de vermeye başlayan ortopedik özürlü direk bir tek beni rahatsız ediyor sanırım! Şunu merak ediyorum. İhbarım, kaçak kullanılan elektrik yönünde olsaydı da böyle duyarsız kalınır mıydı acaba?” diyor. Bakalım bu işe UEDAŞ ne diyecek?

TAŞ BAŞKANLIĞI KURULSUN!

Bursa’mıza hoş geldiniz

Abonelerimizden Operatör Doktor Bülent Aymelek, şöyle diyor: “Dörtçelik Çocuk Hastanesi duvarının önünde kaderine terk edilmiş olan özel taşları kim alacak? Çok merak ediyorum? Saygılarımla” Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerim olacak. Bursa’da böylesi unutulmuş taşlardan yüzlerce çıkar. Bunların bedeli de çok ciddi paralara denk düşer. Önerim şu, bu taşlarla ilgilenecek bir başkanlık birimi oluşturulsun! Mesela, başkanlığın adı da ‘Taş Başkanlığı’ olsun! Belirttiğim gibi, benim ki sadece bir öneri…

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