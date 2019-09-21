Hürriyet Bursa okuru emekli banka müdiresi B. T “Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi sakinlerindenim.
Bir ucu da İzmir Yolu Caddesi’ne çıkan Köröğlu Caddesi’ne çakılan demir lamaların akıbetinin nereye varacağını merak ediyordum ki oluşturulan lamaların üzerine metal paravan çakılmaya başlandığını gördüm. Yani cadde trafiğe kapanacaktı! Akıl erdiremedim. Bu işi yapan kişiye “Yolu ne hakla kapatırsınız siz?” diye sorunca da “Görmüyor musun apartman yapıyoruz. Siz zarar görmeyin diye yolu kapatıyoruz. Hayrola abla?” demesin mi… Burası dağ başı mı?” Bu bir iddia değil. Okurumuzun yolladığı video kayıtlarını da izledim. Yetkililere duyurulur…
‘BİR DE SPONSOR BULSAK’
Hürriyet Bursa okuru Filiz Kınacı özetimle: “Gemlik ilçesi Manastır - Kumla otobüsleri Yenimahalle otobüs durağımızın cebi vardı. İlgililer oturma bankı koymayınca biz de oraya gördüğünüz gibi sağdan soldan temin ettiğimiz oturma banklarını koyduk. Ancak iş oturma bankıyla bitmiyormuş. Onu anladık! Güneş ve yağmuru hisseden tenimiz için kapalı bank temin etmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Keşke bir sponsor bulsak. Ne iyi olacak” diyor. Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve BURULAŞ’ın dikkatine!
YER ÇEKİMİNE DAYANAMADI!
Okurumuz Hakkı Kapıcıoğlu, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi Yıldırım Market önünde, UEDAŞ’a ait olan aydınlatma direğinin bakım ve kontrol yuvasının kapağı yer çekimi kanununa dayanamayarak kendisini aşağıya salmış! Öğrendik ki bu durum çok tehlikeliymiş! Ayrıca cadde boyunca benzeri şekilde kendini salan kapaklardan bolca var. İlgililerin bunları kontrol altında tutmaları gerekmiyor mu?” UEDAŞ’ın dikkatlerine…
NEREDEN NEREYE GELDİK…
Okurumuz endüstri mühendisi Sabri Karaca özetimle şöyle diyor: “Demirtaş, Çim Kayağı sporlarıyla üç beş yıl öncesine kadar Dünya ülkelerince tanınıyordu. Ne olduysa birden oldu! Kim yaptı? Nasıl becerdi? Ne vakit yaptı? Bilemiyoruz ama şu aralar etrafında harıl harıl çalışan mermer ve taş ocağından çıkan toza boğulan ve on binlerce varken şimdilerde yok olma seviyesine getirilen çam ağaçları çevresinde uygunsuz işler oluyor. Çöplere gelince; insan alışıyor sanırım! Nereden nereye geldik…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
11 dakikada olay yerine geldiler
Türkçe öğretmeni Nermin Akyıldız: “Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde araç çarpması sonucu yaralanan bir köpek için acil yardım talebim oluştu. 11. dakikada da ilgili adrese ekipler geldi. Mükemmel hız… Ekibin içinki personelden biri Yıldırım ilçesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’mış. Hatta köpeğe ilk müdahaleyi yapan da oydu. Oldukça samimi ve ivedi hizmetleri için Başta Altuntaş müdür olmak üzere kadrosuna çok teşekkür ediyorum.”
Burası dağ başı mı?
Hürriyet Bursa okuru emekli banka müdiresi B. T “Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi sakinlerindenim.
Bir ucu da İzmir Yolu Caddesi’ne çıkan Köröğlu Caddesi’ne çakılan demir lamaların akıbetinin nereye varacağını merak ediyordum ki oluşturulan lamaların üzerine metal paravan çakılmaya başlandığını gördüm. Yani cadde trafiğe kapanacaktı! Akıl erdiremedim. Bu işi yapan kişiye “Yolu ne hakla kapatırsınız siz?” diye sorunca da “Görmüyor musun apartman yapıyoruz. Siz zarar görmeyin diye yolu kapatıyoruz. Hayrola abla?” demesin mi… Burası dağ başı mı?” Bu bir iddia değil. Okurumuzun yolladığı video kayıtlarını da izledim. Yetkililere duyurulur…
‘BİR DE SPONSOR BULSAK’
Hürriyet Bursa okuru Filiz Kınacı özetimle: “Gemlik ilçesi Manastır - Kumla otobüsleri Yenimahalle otobüs durağımızın cebi vardı. İlgililer oturma bankı koymayınca biz de oraya gördüğünüz gibi sağdan soldan temin ettiğimiz oturma banklarını koyduk. Ancak iş oturma bankıyla bitmiyormuş. Onu anladık! Güneş ve yağmuru hisseden tenimiz için kapalı bank temin etmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Keşke bir sponsor bulsak. Ne iyi olacak” diyor. Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve BURULAŞ’ın dikkatine!
YER ÇEKİMİNE DAYANAMADI!
Okurumuz Hakkı Kapıcıoğlu, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi Yıldırım Market önünde, UEDAŞ’a ait olan aydınlatma direğinin bakım ve kontrol yuvasının kapağı yer çekimi kanununa dayanamayarak kendisini aşağıya salmış! Öğrendik ki bu durum çok tehlikeliymiş! Ayrıca cadde boyunca benzeri şekilde kendini salan kapaklardan bolca var. İlgililerin bunları kontrol altında tutmaları gerekmiyor mu?” UEDAŞ’ın dikkatlerine…
NEREDEN NEREYE GELDİK…
Okurumuz endüstri mühendisi Sabri Karaca özetimle şöyle diyor: “Demirtaş, Çim Kayağı sporlarıyla üç beş yıl öncesine kadar Dünya ülkelerince tanınıyordu. Ne olduysa birden oldu! Kim yaptı? Nasıl becerdi? Ne vakit yaptı? Bilemiyoruz ama şu aralar etrafında harıl harıl çalışan mermer ve taş ocağından çıkan toza boğulan ve on binlerce varken şimdilerde yok olma seviyesine getirilen çam ağaçları çevresinde uygunsuz işler oluyor. Çöplere gelince; insan alışıyor sanırım! Nereden nereye geldik…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
11 dakikada olay yerine geldiler
Türkçe öğretmeni Nermin Akyıldız: “Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde araç çarpması sonucu yaralanan bir köpek için acil yardım talebim oluştu. 11. dakikada da ilgili adrese ekipler geldi. Mükemmel hız… Ekibin içinki personelden biri Yıldırım ilçesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’mış. Hatta köpeğe ilk müdahaleyi yapan da oydu. Oldukça samimi ve ivedi hizmetleri için Başta Altuntaş müdür olmak üzere kadrosuna çok teşekkür ediyorum.”