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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Burada da takip yok maalesef

15 Ağustos 2019

Burası yaya trafiğinin en yoğun olduğu aynı zamanda da tarihe ışık tutan hanlara ve yapıtlara ulaşmamızı sağlayan cadde olan Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’dir.

Burada da takip yok maalesef

(Osmangazi Müftülü üstü) Çok zaman insanların birbirlerine çarparak yürümek zorunda kaldıkları bir cadde olması itibariyle UKOME’nin aldığı kati kararla cadde 10:00 ila 18:00 arasında araç trafiğine kapatılmıştır.
Bu karar özellikle yayaların can güvenliği açısından son derece önemli ve değerli bir uygulamadır. Ancak burada da takip yok maalesef… Vaziyet böyle olunca araçlarla yayaların dansını gören oluyor. Hayırlısı diyelim…

ORAYA KAPALI DURAK ŞART

Burada da takip yok maalesef

Hemşire Aysun Can diyor ki: “Altıparmak caddesi üzerindeki belediye otobüs durağının bankı yeterli olmadığı gibi kapalı kabin hizmeti de sunulmamış olmasına bir anlam veremiyorum. Durak yolcuları güneşten ve yağmurdan korunmak için orada bulunan pasajın önünde beklemek zorunda kalıyor. BURULAŞ bunu neden görmüyor?” Sn. Can yerden göğe kadar haklı BURULAŞ. Oraya kapalı durak ve ilave bank şart.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEHLİKELİ

Burada da takip yok maalesef

Okurumuz Büşra D. “Bursa Şehir Hastanesi önündeki yeşil alan içinde sivri uçlu tijler var. Özellikle çocuklarımız için tehlikeli olan bu oluşuma neden müsaade verilir?” diyor. Sn. D. Neredeyse kentimizin her noktasında bulunun bu tijlerin ayrım yapılmaması anlamında Bursa Şehir Hastanesi önüne de sunulmuş olması gayet başarılı bir çalışmadır.

BU İŞLER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Burada da takip yok maalesef

Türkçe öğretmeni Osman Aktürk: “Bir vatandaşımızın, işaret ederek gösterdiğim çukura takılması sonucu düşmesine tanık olduk. Dikkatinizi çekerim burası bir kaldırım. Ayrıca ne işe yaradığını bilmediğim taşlar da zemine sabit değil. Üzerine basınca oynuyor. Yani alt zemini boş, düştü düşecek. Bu işler ne zaman düzelecek?” diyor. Adres; Osmangazi ilçesi Korupark AVM Metro İstasyonu önü

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ÇİNİLER YIKANDI

Burada da takip yok maalesef

YAZAR MISINZ YİNE başlıklı yayımımız sonrasında FSM Köprüsünün alt bölümündeki kirli çinilerin yıkandığı bilgisini aldım. Bir dahaki yağmura kadar temiz kalacak, orası kesin. Verilen hizmete teşekkür ediyor ve yağacak olan ilk yağmur sonrası orayı yine yıkayıverin diyorum.

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