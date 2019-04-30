bunların hiçbiri şaka değil

Geçtiğimiz haftaydı. Bir okurumuz aradı. Utana sıkıla anlatmaya çalıştığı Batı Garajı’yla alakalı olarak aktardıkları karşısında ne diyeceğimi bilemedim.
Bizzat görmek için bizim Batı Garajı’na gittim. Gördüklerim karşısında da utandım. Hele o an orada bulunan otobüs şoförlerinin anlattıklarını dinleyince şok oldum. Ve ‘güzel görelim, güzel sunalım’ mantığıyla fotoğrafları çektim. Onlarcası ayıptan sadece ikisine değinip konunun takdirini yetkililere bırakmak istiyorum. Otobüs ve minibüs sürücülerinin mola da verdikleri başlangıç duraklarındaki garajda tuvalet yok! Aydınlatma lambaları yok! Dolayısıyla gece olunca alandaki emir - komuta, korku ve endişeye teslim oluyor… Ve şaka değil bunlar. Burası Bursa, evet burası Avrupa Kokartlı Büyükşehir Belediyesi tanımlı ve de araştırma sitesi Numbeo’nun açıklamasına göre Dünya’daki yaşam kalitesi en yüksek 100 şehirden birisi olan Bursa… Bu yakıştı mı sana Bursa!
KAMERA SİSTEMİ İLE DENETLENMELİ
Okurumuz Gaye İmamoğlu: “BUSKİ hizmet binası yanında bulunan üst geçit asansörleri ile alakalı olarak verdiğiniz mücadeleler sonucunda hizmetlerimize sunulan asansörlerle alakalı memnuniyetlerimizi tarif edecek cümleler yok. Ancak o asansör kamera sistemi ile denetlenmeli. Bazı vandallar kamera yokluğunu fırsat bilip içine çirkin şeyler atmışlar. Atılan çirkin şeyi oğlum aldı ve attı. Kapıdaki kamera uyarısı sadece yazıdan ibaret olmamalı” diyor.
YAYA GEÇİDİ ÇİZGİLERİNİ KİM ÇİZECEK?
Abonemiz Sedat Rengiiyiler: “Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Caddesi Kardeşler Kasabı önüne isabet eden noktadaki ‘Yaya Geçidi Zemin Çizgileri’ tamamen silinmiş vaziyettedir. Özellikle yetkilileri ve bazı vatandaşlarımızı bilemem ama ben yüzde yüz kurallara uymaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu eksiklik beni rahatsız ediyor. Diyeceğim o ki burası tamam edilsin! Benzeri eksiklikler de görülsün efendim, görülsün! Saygılarımla”
BİZİM ADIMIZ YEŞİL BURSA
Okurumuz Burak Ertürk: “Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Doğanbey Caddesi A 31 – 1 Toki yanında aylar önce define kazısı yapıldı. Define bulunamayınca metrelerce uzunluğundaki çukur kaderine bırakıldı! Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. O çukurun örtülmesinde fayda var diyorum. Hani biri bakmışsın içine düşmüş… Olmuyor mu? Oluyor. Bu esnada yeşil alanın ziyanına gelince; mühim değil! Bizim adımız Yeşil Bursa çünkü!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEREĞİ YAPILDI
HANGİ BİRİNE YANALIM başlıklı yayımımızla alakalı olarak Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş tarafınca arandım. İlgili kirli alanın adresini alan Memiş müdür: “Gereği yapıldı...” bilgisiyle de dönüş yaptı. Sn. Memiş müdüre ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
SORUNA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR
“ ‘MİRASÇI ARANIYOR’ başlıklı yayımınızla birlikte uzman ekiplerimizce soruna anında müdahale edilmiştir. (Ulubatlı Hasan Bulvarı – Hamza Güzeli Cami karşısı) Risk teşkil eden kablolar kontrol altına alınmış olup kaldırımdaki dağılmış vaziyette bulunan kilitli parke taşları da tekrar düzenlenmiştir. Bir araç çarpması sonucu ıskarta olan direğin yenisinin dikilmesi de plan dahilimize alınmıştır. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Şahit fotoğraflarla birlikte özel açıklamaları için UEDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Melek Poyraz’a ve UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Sn. Yusuf Ziya Yüce’ye teşekkür ediyorum.
bunların hiçbiri şaka değil
Geçtiğimiz haftaydı. Bir okurumuz aradı. Utana sıkıla anlatmaya çalıştığı Batı Garajı’yla alakalı olarak aktardıkları karşısında ne diyeceğimi bilemedim.
Bizzat görmek için bizim Batı Garajı’na gittim. Gördüklerim karşısında da utandım. Hele o an orada bulunan otobüs şoförlerinin anlattıklarını dinleyince şok oldum. Ve ‘güzel görelim, güzel sunalım’ mantığıyla fotoğrafları çektim. Onlarcası ayıptan sadece ikisine değinip konunun takdirini yetkililere bırakmak istiyorum. Otobüs ve minibüs sürücülerinin mola da verdikleri başlangıç duraklarındaki garajda tuvalet yok! Aydınlatma lambaları yok! Dolayısıyla gece olunca alandaki emir - komuta, korku ve endişeye teslim oluyor… Ve şaka değil bunlar. Burası Bursa, evet burası Avrupa Kokartlı Büyükşehir Belediyesi tanımlı ve de araştırma sitesi Numbeo’nun açıklamasına göre Dünya’daki yaşam kalitesi en yüksek 100 şehirden birisi olan Bursa… Bu yakıştı mı sana Bursa!
KAMERA SİSTEMİ İLE DENETLENMELİ
Okurumuz Gaye İmamoğlu: “BUSKİ hizmet binası yanında bulunan üst geçit asansörleri ile alakalı olarak verdiğiniz mücadeleler sonucunda hizmetlerimize sunulan asansörlerle alakalı memnuniyetlerimizi tarif edecek cümleler yok. Ancak o asansör kamera sistemi ile denetlenmeli. Bazı vandallar kamera yokluğunu fırsat bilip içine çirkin şeyler atmışlar. Atılan çirkin şeyi oğlum aldı ve attı. Kapıdaki kamera uyarısı sadece yazıdan ibaret olmamalı” diyor.
YAYA GEÇİDİ ÇİZGİLERİNİ KİM ÇİZECEK?
Abonemiz Sedat Rengiiyiler: “Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Caddesi Kardeşler Kasabı önüne isabet eden noktadaki ‘Yaya Geçidi Zemin Çizgileri’ tamamen silinmiş vaziyettedir. Özellikle yetkilileri ve bazı vatandaşlarımızı bilemem ama ben yüzde yüz kurallara uymaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu eksiklik beni rahatsız ediyor. Diyeceğim o ki burası tamam edilsin! Benzeri eksiklikler de görülsün efendim, görülsün! Saygılarımla”
BİZİM ADIMIZ YEŞİL BURSA
Okurumuz Burak Ertürk: “Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Doğanbey Caddesi A 31 – 1 Toki yanında aylar önce define kazısı yapıldı. Define bulunamayınca metrelerce uzunluğundaki çukur kaderine bırakıldı! Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. O çukurun örtülmesinde fayda var diyorum. Hani biri bakmışsın içine düşmüş… Olmuyor mu? Oluyor. Bu esnada yeşil alanın ziyanına gelince; mühim değil! Bizim adımız Yeşil Bursa çünkü!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEREĞİ YAPILDI
HANGİ BİRİNE YANALIM başlıklı yayımımızla alakalı olarak Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş tarafınca arandım. İlgili kirli alanın adresini alan Memiş müdür: “Gereği yapıldı...” bilgisiyle de dönüş yaptı. Sn. Memiş müdüre ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
SORUNA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR
“ ‘MİRASÇI ARANIYOR’ başlıklı yayımınızla birlikte uzman ekiplerimizce soruna anında müdahale edilmiştir. (Ulubatlı Hasan Bulvarı – Hamza Güzeli Cami karşısı) Risk teşkil eden kablolar kontrol altına alınmış olup kaldırımdaki dağılmış vaziyette bulunan kilitli parke taşları da tekrar düzenlenmiştir. Bir araç çarpması sonucu ıskarta olan direğin yenisinin dikilmesi de plan dahilimize alınmıştır. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Şahit fotoğraflarla birlikte özel açıklamaları için UEDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Melek Poyraz’a ve UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Sn. Yusuf Ziya Yüce’ye teşekkür ediyorum.