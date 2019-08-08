Bunca emek boşa gitti

Okurlarımızdan olan Emekli Prodüksiyon Amiri Halil Hato, e-postasında özetimle bakınız ne diyor: “Keşke duymasalardı.
Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Novadari Caddesi Şelale Çay Bahçesi önündeki çok riskli asfalt çukurunu ve çukurun yanı başındaki lastik yaran sivri uçlu mazgal şikayetimi yayımlamıştınız. Teşekkür ediyoruz. Nihayetinde de onlarca ihbarımıza rağmen ekipler yayımınızdan sonra geldi. Ekipler, yapılan keşif sonrasında çukura yarım el arabası asfaltı döküp gittiler. Mazgala başka ekip gelecek sanırım. Bu esnada; çukura dökülen asfalt ekip gittikten hemen sonra çukurun içine doğru akmaya başladı. Bunca emek uğraş boşa gitti. Emekli olmasaydım buna bir film çevirirdim…”
YANIT DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ
Okurumuz Endüstri Mühendisi Sabri Karaca diyor ki: “ Burası Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi’dir. Cami arkasında kalan evlerin önünden bir yıl önce 60 santim derinliğinde yağmur suyu kanaleti geçirdiler. Kendi imkanlarımızla tahta köprü yaptık. Mağduriyetimizi Karacabey Belediyesi’ne yazılı olarak onlarca kez bildirdik. Sözlü bildirimimiz sözde kaldı, yazılı bildirimimiz de standart olan ‘Talebiniz işleme alınmış olup kısa zamanda dönüş yapılacaktır’ açıklamasından ileriye gitmedi.”
BİR AN EVVEL BEKLENİYORSUNUZ
Okurumuz Sema Değer bakınız ne diyor: “Güzelyalı Burgaz, Marina Bulvarı (Urfalı Hacı Dayı karşısı) üzerinde bulunan kaldırım iki yıldır darmadağın. Burası; birisi düşecek ve sonrasında da ‘düştüm, ayağım kolum kırıldı’ dedikten sonra mı onarılacak?” Mudanya Belediyesi vaziyet bu. Bir an evvel bekleniyorsunuz...
BU DURAKLARIN HALLERİ NE OLACAK?
Okurumuz Kuddusi Beste: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Peraplaza önündeki belediye otobüs durağı kurulduğundan beri eksiktir, eğiktir, yanlıştır ve uygunsuzdur. En önemlisi de yuvasına oturmadığı için iple bağlamak zorunda kaldığımız evlere şenlik olan reklam panosudur. Bu durumu BURULAŞ’a yakıştıramıyorum.” Ne olacak bu durakların halleri?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YILDIRIM BELEDİYESİ
“ ‘YILDIRIM’A YAKIŞMIYOR’ başlıklı şikayetiniz ilgili başkanlığımızca incelenmiştir. Buna göre; belediyemiz hizmet binası ve bağlı birimlerimizde bulunan tuvaletler düzenli olarak her gün hijyen kurallarına dikkat edilerek temizlenmektedir. Ancak okurunuzun şikayetine istinaden de tarafımızca ekstra kontrollerimiz olacaktır. Bilgilerinize sunar, hassasiyetinden dolayı okurunuza ayrıca teşekkür ederiz. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
Bunca emek boşa gitti
Okurlarımızdan olan Emekli Prodüksiyon Amiri Halil Hato, e-postasında özetimle bakınız ne diyor: “Keşke duymasalardı.
Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Novadari Caddesi Şelale Çay Bahçesi önündeki çok riskli asfalt çukurunu ve çukurun yanı başındaki lastik yaran sivri uçlu mazgal şikayetimi yayımlamıştınız. Teşekkür ediyoruz. Nihayetinde de onlarca ihbarımıza rağmen ekipler yayımınızdan sonra geldi. Ekipler, yapılan keşif sonrasında çukura yarım el arabası asfaltı döküp gittiler. Mazgala başka ekip gelecek sanırım. Bu esnada; çukura dökülen asfalt ekip gittikten hemen sonra çukurun içine doğru akmaya başladı. Bunca emek uğraş boşa gitti. Emekli olmasaydım buna bir film çevirirdim…”
YANIT DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ
Okurumuz Endüstri Mühendisi Sabri Karaca diyor ki: “ Burası Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi’dir. Cami arkasında kalan evlerin önünden bir yıl önce 60 santim derinliğinde yağmur suyu kanaleti geçirdiler. Kendi imkanlarımızla tahta köprü yaptık. Mağduriyetimizi Karacabey Belediyesi’ne yazılı olarak onlarca kez bildirdik. Sözlü bildirimimiz sözde kaldı, yazılı bildirimimiz de standart olan ‘Talebiniz işleme alınmış olup kısa zamanda dönüş yapılacaktır’ açıklamasından ileriye gitmedi.”
BİR AN EVVEL BEKLENİYORSUNUZ
Okurumuz Sema Değer bakınız ne diyor: “Güzelyalı Burgaz, Marina Bulvarı (Urfalı Hacı Dayı karşısı) üzerinde bulunan kaldırım iki yıldır darmadağın. Burası; birisi düşecek ve sonrasında da ‘düştüm, ayağım kolum kırıldı’ dedikten sonra mı onarılacak?” Mudanya Belediyesi vaziyet bu. Bir an evvel bekleniyorsunuz...
BU DURAKLARIN HALLERİ NE OLACAK?
Okurumuz Kuddusi Beste: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Peraplaza önündeki belediye otobüs durağı kurulduğundan beri eksiktir, eğiktir, yanlıştır ve uygunsuzdur. En önemlisi de yuvasına oturmadığı için iple bağlamak zorunda kaldığımız evlere şenlik olan reklam panosudur. Bu durumu BURULAŞ’a yakıştıramıyorum.” Ne olacak bu durakların halleri?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YILDIRIM BELEDİYESİ
“ ‘YILDIRIM’A YAKIŞMIYOR’ başlıklı şikayetiniz ilgili başkanlığımızca incelenmiştir. Buna göre; belediyemiz hizmet binası ve bağlı birimlerimizde bulunan tuvaletler düzenli olarak her gün hijyen kurallarına dikkat edilerek temizlenmektedir. Ancak okurunuzun şikayetine istinaden de tarafımızca ekstra kontrollerimiz olacaktır. Bilgilerinize sunar, hassasiyetinden dolayı okurunuza ayrıca teşekkür ederiz. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.