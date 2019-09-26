Bugün tam bir yıl oldu

İsminin açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa okuru özetimle bakınız ne diyor:
“Bundan tam bir yıl önce yani 26 Eylül 2018’de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlık ettiği ve emniyet müdürlüğünden bir üst düzey müdür, il jandarma komutanlığından bir subay, BURULAŞ genel müdürü, ulaşım daire başkanı, 1. hukuk müşaviri gibi onlarca yetkilinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantının konusunda bizi ilgilendiren kısma geleyim. 1. madde olarak görüşülen talebimizde Etibank hattına çalışan beş otomobil dolmuşun taksi plakasının (otomobil) Etibank Taksi Durağı’na taşınarak sadece taksi olarak çalışması yönündeydi. Zaten bu talep öncesinde belediyeden gelmişti. Ve toplantı bitiminde de bizlere hayırlı olsun denmişti. Ancak gelin görün ki aradan geçen bir yıla rağmen ne ses var ne soluk. İşin ilginç yanı da soru soracak muhatap dahi bulamıyoruz. Öyle ise neden toplantı yaptınız? Hedef yılı kaç bari onu deyin de onu bilelim!”
ONDAN BAŞKASI ORADAN GEÇMEYİNCE…
Adının açıklanmasını istemeyen bir devlet memuru özetimle: “Bursa Trafik Vakfı Çekici Otoparkı girişindeki (Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi) kaldırım en az iki yıldır gördüğünüz gibi darmadağındır. Sanırım oradan benden başkası geçmiyor” diyor.
OTURAMIYORLAR ÇÜNKÜ…
Okurumuz Aşkın Sercan: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi sakiniyiz. Mahallemizin adıyla anılan Beşevler Bölge Parkı’nın oturma banklarının tahtaları yok. Bu durum aylardır böyledir. Hani oturamıyoruz da! İhbarımızı da dikkate almıyorlar, onu bildirelim istedik. Teşekkür ediyoruz” diyor.
CANLAR YANINCA MI HESABI SORULACAK!
Okurumuz Hizmet Taksi Başkanı Hakan Öztürk: “Merinos Kongre Kültür Merkezi ile Çarşamba Mahallesi arasında hizmet veren (Osmangazi Belediyesi - UEDAŞ karşısı) yaya üst geçidi aydınlatma düzenekleri ile desteklendi. İyi hoş ama enerji kablolarının gelişi güzel ve ulu orta son derece riski bir şekilde geçirilmiş olmasının bir hesabı olmalı! Bunun hesabı canlar yanınca mı sorulacak?” diyor. Gerçekten akıl sır erecek gibi değil. Bu işin mühendisini tebrik ediyorum.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
DİREKLE BAZA ARASINDA SIKIŞAN KABLOLAR başlıklı yayımımızdan sonra bir araç çapması sonucu ezilen baranın yenilendiği ve bara içinde kalan yüksek enerji kablolarının kontrol edildiği bilgisini aldım. Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum UEDAŞ.
Bugün tam bir yıl oldu
İsminin açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa okuru özetimle bakınız ne diyor:
“Bundan tam bir yıl önce yani 26 Eylül 2018’de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlık ettiği ve emniyet müdürlüğünden bir üst düzey müdür, il jandarma komutanlığından bir subay, BURULAŞ genel müdürü, ulaşım daire başkanı, 1. hukuk müşaviri gibi onlarca yetkilinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantının konusunda bizi ilgilendiren kısma geleyim. 1. madde olarak görüşülen talebimizde Etibank hattına çalışan beş otomobil dolmuşun taksi plakasının (otomobil) Etibank Taksi Durağı’na taşınarak sadece taksi olarak çalışması yönündeydi. Zaten bu talep öncesinde belediyeden gelmişti. Ve toplantı bitiminde de bizlere hayırlı olsun denmişti. Ancak gelin görün ki aradan geçen bir yıla rağmen ne ses var ne soluk. İşin ilginç yanı da soru soracak muhatap dahi bulamıyoruz. Öyle ise neden toplantı yaptınız? Hedef yılı kaç bari onu deyin de onu bilelim!”
ONDAN BAŞKASI ORADAN GEÇMEYİNCE…
Adının açıklanmasını istemeyen bir devlet memuru özetimle: “Bursa Trafik Vakfı Çekici Otoparkı girişindeki (Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi) kaldırım en az iki yıldır gördüğünüz gibi darmadağındır. Sanırım oradan benden başkası geçmiyor” diyor.
OTURAMIYORLAR ÇÜNKÜ…
Okurumuz Aşkın Sercan: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi sakiniyiz. Mahallemizin adıyla anılan Beşevler Bölge Parkı’nın oturma banklarının tahtaları yok. Bu durum aylardır böyledir. Hani oturamıyoruz da! İhbarımızı da dikkate almıyorlar, onu bildirelim istedik. Teşekkür ediyoruz” diyor.
CANLAR YANINCA MI HESABI SORULACAK!
Okurumuz Hizmet Taksi Başkanı Hakan Öztürk: “Merinos Kongre Kültür Merkezi ile Çarşamba Mahallesi arasında hizmet veren (Osmangazi Belediyesi - UEDAŞ karşısı) yaya üst geçidi aydınlatma düzenekleri ile desteklendi. İyi hoş ama enerji kablolarının gelişi güzel ve ulu orta son derece riski bir şekilde geçirilmiş olmasının bir hesabı olmalı! Bunun hesabı canlar yanınca mı sorulacak?” diyor. Gerçekten akıl sır erecek gibi değil. Bu işin mühendisini tebrik ediyorum.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
DİREKLE BAZA ARASINDA SIKIŞAN KABLOLAR başlıklı yayımımızdan sonra bir araç çapması sonucu ezilen baranın yenilendiği ve bara içinde kalan yüksek enerji kablolarının kontrol edildiği bilgisini aldım. Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum UEDAŞ.