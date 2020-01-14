Bursa Hayvanat Bahçesi ile Soğanlı Mahallesi arasında kalan ve üzerinden Yakın Çevre Yolu geçen alt geçit madde bağımlılarının mekanı olmuş.
Keza ilgili fotoğraflarımı çekerken alt geçit içinde kendi yöntemleriyle ısınmaya çalışan madde kullanıcılarınca kovalandım. Alt geçidin asansörleri resmen talan edilmiş. Kabinleri tuvalet olarak kullanılmaya başlanmış. Bu ziyanlar öyle bir boyuta ulaşmış ki bir asansörün motoru dahi sökülmüş. Oysaki birçok ısrarcı yayımımız sonrasında o hizmet oraya sunulmuştu.
Bu nasıl bir vicdandır, bu nasıl bir takipsizliktir. İlçenin yöneticisi olan Osmangazi Belediyesi ve bu hizmetleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi; inanın vaziyet çok mühim. Lütfen gereğini yapın!
YAKIŞIYORSA SÖZÜM YOK
Okurumuz emekli matematik öğretmeni Bayram Kavram’ın,’Yakışıyorsa sözüm yok’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi No 195 karşısında, yine tekrar etmem gerekirse Kurtuluş Caddesi üzerinde sandviç misali dizili tekerlerden oluşan durak yeri tanımlaması var. İşin ilginç yanı da trajikomediye sahne olan alanı Yıldırım Belediyesi’nin camlarından bakınca görünüyor olması!”
HASTANE VAR AMA ODA YOK…
Adının açıklanmasını istemeyen okurumuzun e-postasını özetleyerek aktaracağım. Son derece üzülerek okuduğum e-postanın gerek hastane yönetimini gerekse İl Sağlık Müdürü Özcan Akan’ı da üzeceğini düşünüyorum. Ve üzücü şikayetin özeti şu: “İsabey Mahallesi’nde ikamet eden annemi ve babamı ziyarete gitmiştim. Annem evde yoktu. En üst sınırlarda şeker hastası olan babamın fenalaşmış olduğunu gördüm. Derhal eşimi aradım. Eşim geldi. Kadın gücümle babama destek vererek birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdük. Babamın acilen yatması gerektiği söylendi. Ancak boş oda olmadığı da belirtildi. Bu sebepten dolayı da babam iki gün boyunca acil müdahale odasının yanındaki kırmızı alanda sedye üzerinde tutuldu. Biz de ailecek dönüşümlü olarak ayakta bekler vaziyette refakatçi olarak bekledik. En nihayetinde bir doktor tanıdığımız vasıtasıyla odalardan birine alındık. Babam hastaydı. Ayakta dikilmekten ben de hasta oldum. Bu nasıl bir hizmettir?” Diyelim ki hastane de boş oda yok? Peki yere göğe sığdırılamayan Şehir Hastanesi ne güne duruyor? Hatırlatırım, Bursa’da bir Şehir Hastanesi var!
DURAKTA DURMAYAN OTOBÜS
Bir kamu çalışanı olan abonemiz özetimle diyor ki: “08 Ocak 2020 de saat 09.29’u gösterdiğinde bir belediye otobüsündeydim. Çekirge Armutlu Meydanı’nda (Dikkaldırım’a gidiş istikameti) bir kadının durağa yanaşmadan tam gaz giden belediye otobüsüne var gücüyle ‘dur, dur, dur’ diye bağırarak peşinden koşmasına ve de birçok insanın da ıslık ve bağırışlarıyla otobüse ’dur’ demelerine tanık oldum. En nihayetinde onlarcası insanın dikkatleri sonucu verdi. Kaptan, zorunlu olarak uğraması gereken duraktan onlarca metre ötede durduruldu. Oysa durak hıncahınç yolcuyla doluydu.” BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve yardımcısı Cüneyt Aksakal, vaziyet böyle…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YETKİLİLER DAHA NE YAPSIN başlıklı yayımımızla birlikte bazı saygısız vatandaşlarca kopartılan demir bariyerlerin (Zübeyde Hanım kavşağı) kaynak ve kaynakçı marifetiyle tamamlandığını gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.
DEĞERLENDİRİLECEKTİR
“NEDEN KİMSE GÖRMEZ’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Bahse konu olan Hamitler Mahallesi 1. Albayrak Sokak, Taşdemir Sokak, 1. Ersoy Sokak ve bu sokaklara bağlanan yollara gerekli asfalt kaplama işi, bordür ve tretuvar çalışmaları bittikten sonra belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki ilgili ekiplerimizin programı dâhilinde değerlendirilecektir.
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
‘1 HAFTA GEÇTİ AMA HER ŞEY AYNI’ başlıklı şikâyetinize göre; bahse konu olan hususlar belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nce incelenmiş olup, ilgili ekiplerimizce yürütülen proje ve çalışmalarda erişilebilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak çalışmalarımız devam ediyor. Konulara duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
Bu ziyanlar öyle bir boyuta ulaşmış ki...
Bursa Hayvanat Bahçesi ile Soğanlı Mahallesi arasında kalan ve üzerinden Yakın Çevre Yolu geçen alt geçit madde bağımlılarının mekanı olmuş.
Keza ilgili fotoğraflarımı çekerken alt geçit içinde kendi yöntemleriyle ısınmaya çalışan madde kullanıcılarınca kovalandım. Alt geçidin asansörleri resmen talan edilmiş. Kabinleri tuvalet olarak kullanılmaya başlanmış. Bu ziyanlar öyle bir boyuta ulaşmış ki bir asansörün motoru dahi sökülmüş. Oysaki birçok ısrarcı yayımımız sonrasında o hizmet oraya sunulmuştu.
Bu nasıl bir vicdandır, bu nasıl bir takipsizliktir. İlçenin yöneticisi olan Osmangazi Belediyesi ve bu hizmetleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi; inanın vaziyet çok mühim. Lütfen gereğini yapın!
YAKIŞIYORSA SÖZÜM YOK
Okurumuz emekli matematik öğretmeni Bayram Kavram’ın,’Yakışıyorsa sözüm yok’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi No 195 karşısında, yine tekrar etmem gerekirse Kurtuluş Caddesi üzerinde sandviç misali dizili tekerlerden oluşan durak yeri tanımlaması var. İşin ilginç yanı da trajikomediye sahne olan alanı Yıldırım Belediyesi’nin camlarından bakınca görünüyor olması!”
HASTANE VAR AMA ODA YOK…
Adının açıklanmasını istemeyen okurumuzun e-postasını özetleyerek aktaracağım. Son derece üzülerek okuduğum e-postanın gerek hastane yönetimini gerekse İl Sağlık Müdürü Özcan Akan’ı da üzeceğini düşünüyorum. Ve üzücü şikayetin özeti şu: “İsabey Mahallesi’nde ikamet eden annemi ve babamı ziyarete gitmiştim. Annem evde yoktu. En üst sınırlarda şeker hastası olan babamın fenalaşmış olduğunu gördüm. Derhal eşimi aradım. Eşim geldi. Kadın gücümle babama destek vererek birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdük. Babamın acilen yatması gerektiği söylendi. Ancak boş oda olmadığı da belirtildi. Bu sebepten dolayı da babam iki gün boyunca acil müdahale odasının yanındaki kırmızı alanda sedye üzerinde tutuldu. Biz de ailecek dönüşümlü olarak ayakta bekler vaziyette refakatçi olarak bekledik. En nihayetinde bir doktor tanıdığımız vasıtasıyla odalardan birine alındık. Babam hastaydı. Ayakta dikilmekten ben de hasta oldum. Bu nasıl bir hizmettir?” Diyelim ki hastane de boş oda yok? Peki yere göğe sığdırılamayan Şehir Hastanesi ne güne duruyor? Hatırlatırım, Bursa’da bir Şehir Hastanesi var!
DURAKTA DURMAYAN OTOBÜS
Bir kamu çalışanı olan abonemiz özetimle diyor ki: “08 Ocak 2020 de saat 09.29’u gösterdiğinde bir belediye otobüsündeydim. Çekirge Armutlu Meydanı’nda (Dikkaldırım’a gidiş istikameti) bir kadının durağa yanaşmadan tam gaz giden belediye otobüsüne var gücüyle ‘dur, dur, dur’ diye bağırarak peşinden koşmasına ve de birçok insanın da ıslık ve bağırışlarıyla otobüse ’dur’ demelerine tanık oldum. En nihayetinde onlarcası insanın dikkatleri sonucu verdi. Kaptan, zorunlu olarak uğraması gereken duraktan onlarca metre ötede durduruldu. Oysa durak hıncahınç yolcuyla doluydu.” BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve yardımcısı Cüneyt Aksakal, vaziyet böyle…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YETKİLİLER DAHA NE YAPSIN başlıklı yayımımızla birlikte bazı saygısız vatandaşlarca kopartılan demir bariyerlerin (Zübeyde Hanım kavşağı) kaynak ve kaynakçı marifetiyle tamamlandığını gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.
DEĞERLENDİRİLECEKTİR
“NEDEN KİMSE GÖRMEZ’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Bahse konu olan Hamitler Mahallesi 1. Albayrak Sokak, Taşdemir Sokak, 1. Ersoy Sokak ve bu sokaklara bağlanan yollara gerekli asfalt kaplama işi, bordür ve tretuvar çalışmaları bittikten sonra belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki ilgili ekiplerimizin programı dâhilinde değerlendirilecektir.
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
‘1 HAFTA GEÇTİ AMA HER ŞEY AYNI’ başlıklı şikâyetinize göre; bahse konu olan hususlar belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nce incelenmiş olup, ilgili ekiplerimizce yürütülen proje ve çalışmalarda erişilebilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak çalışmalarımız devam ediyor. Konulara duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”