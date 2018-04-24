

Beş altı yıl öncesi yapının içi kötü işler için kullanılıyordu. Öncesiyse daha da fenaydı! Onlarca kez başvurumuz oldu. ‘Bu bina burada çirkin işlere aracılık ediyor. Yıkın. Ne işe yarıyor...’ dedik. Gelin görün ki bizi duyan yok! Geçtiğimiz yıllarda kapısına kilit takılan yapıyı bu yıl da boyadılar.

KÖTÜNÜN İYİSİ

Bu bina ne işe yarar ve kimindir anlamış değiliz. Saygılarımızı sunarız.” Bina, tahmini olarak 20 yıl öncesine kadar UEDAŞ tarafınca elektrik trafosu olarak kullanılıyordu. Şu an içi boş bir bina! Çevresi tamamen yenilenen ve yeşillendirilen, dolayısıyla da güzelleştirilen bir alanda boş viranlığın kısmetine de boya işçiliği düşsün... ‘Kötünün iyisi’ diyelim...

HER YAĞMURDA BÖYLE



“Adımın açıklanmasını istemiyorum. Bir esnafım. Acemler kavşağı başlangıç noktası (Osmangazi İlçesi Oulu Caddesi başlangıcı) yağan her yağmurla birlikte göl oluyor. Bu sebepten dolayı birçok yayanın yağan yağmurla alakalı olarak taşıdıkları şemsiyelerine rağmen balık gibi ıslanır olmalarına üzülerek seyirci oluyoruz! Konuyu ilgililere ve muhtarımıza çok kez aktardık. Çözüm sunulmasını bekler olmaktan sıkıldık! Saygılarımızla.” Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’nin dikkatlerine.

SİZİN KÖYE DE YETER, BİZİM KÖYE DE YETER



Okurumuz Kemal Aydın: “Bazı noktalarda ve ana arterler de dahil olmak üzere binlercesi direkte artan kablo fazlalıkları var. Alıcı gözüyle bakınız, göreceksiniz. Onları alsak toplayıp birbirine bağlasak acaba nerden nereye ne olur? Saygılarımla.” Sn. Aydın, dikkatlere girmeyen güzel bir konuya değinmişsiniz. Teşekkür ediyorum. “Nerden nereye yol olur” diye yazınca aklıma Büyük Sanatçı Merhum Cem Karaca’nın ‘Namus Belası’ isimli şarkısı geldi. Şarkının bir bölümünde “Bizim köye yol olur” diyor. Sanırım bu gibi benzeri fazlalık zenginlikler değil bizim köye, sizin köye de yetse gerek!

DENİZ AYAĞINIZA GELMİŞ, BU İSYAN NİYE(!)



Okurumuz Sn. Osman Haktan: “Osmangazi İlçesi’nde bulunan Hürriyet Mezarlığı girişinin asfaltı yeni atıldı. Ancak asfalt kaydı sanırım! Bu kayma sonucu oluşan mini deniz (!) için ne yapılabilir? Hoşnut değiliz. Beraberinde bizlere de bir tavsiyeniz olur mu Sn. Kösle?” Ayağınıza kadar getirilmiş olan bir denizden bahsediyorsunuz Sn. Haktan. Hakkaniyetli konuşmak gerekirse; sesinizi çıkartmayın! Yüzme ve balık nimetlerinden faydalanmaya bakın.(!)