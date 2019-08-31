Bu nasıl değer vermek

Hürriyet Bursa okuru Sema Altıkardeş diyor ki:
“Mezarlıklarımız için yetkililer ‘Oraları bizim en önemli değerlerimizdir’ diyor. Öyle ise bu nasıl bir değerdir? Bakınız lütfen. Burası Hamitler Kent Mezarlığı A Parsel önü. Çeşme yalağı da tıkalı olan alana yağmur en son olarak 4 gün önce yağdı. Ayrıca bu acı ve üzücü manzara diğer parsellerde de aynı.
‘YILLARDIR AYNI DURUM’
Yıllardır görülemeyen bu değersizliği kime aktaracağız bilemiyorum!” Yıllardır süregelen bir değersizlik… Başta, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere; Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan ve Mezarlıklar Şube Müdürü Neşet Kaya’nın dikkatine lütfen.
SUSUZ TOPRAK GİBİ ÇATLAYAN ASFALT!
Okurumuz Birgül Aker: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi’ndeki (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü) asfaltın bir bölümü hem göçtü, hem de susuzluktan çatlayan toprağa döndü. Bu caddenin önem ve değerini tartışmaya gerek yok! İlgi istiyoruz” diyor. Yetkililere duyurulur.
ATM BİZDEN ÖNEMLİ!
Okurumuz Kamil Cantürk diyor ki: “Kentimizde hizmet veren birçok ATM, sahibi olan bankalarca özellikle yağmurdan korunması için sundurma ile güvence altına alınmıştır. Ancak bunu yaparken biz vatandaşlar burada da düşünülmemişiz. Baş seviyesinde bırakıldığı için başlarımızı delen sundurmalara onay verenleri ve bunları da görmeyen denetçileri şiddetle kınıyorum. ATM mi daha önemli, yoksa başımız mı?” Kamil Cantürk’ü destekliyorum…
YA ÜZERİMİZE DÜŞERSE...
Adının açıklanmasını istemeyen Terminal esnafı özetimle: “Şehirlerarası Terminal binasının bazı kapı camları örnek fotoğrafımda olduğu gibi bir çok noktasından çatlamış durumda. İlgili yetkililere sorunu aktardık. Ancak dikkate alınmadık. Herhalde bir vatandaşımızın üzerine düşmesi bekleniyor!” diyor. BURULAŞ’ın dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UEDAŞ’TAN YANIT
“UEDAŞ’ın Dikkatine” başlığınızla köşenizde yayımlanan şikayet tarafımızca incelenmiştir. Abonemiz Ayşe U’nun aboneliğine ait önceki dönemlerdeki günlük ortalama tüketimleri üzerinden yapılan kontrolde herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Ancak sayacın ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde müşterimiz yazılı veya online başvuru yoluyla Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş.’ye başvuruda bulunabilir ve sayacın doğru çalışıp çalışmadığını inceletebilir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla. Ayça Kandemiroğlu UEDAŞ Medya İlişkileri Uzmanı” Teşekkür ediyorum Kandemiroğlu.
Bu nasıl değer vermek
Hürriyet Bursa okuru Sema Altıkardeş diyor ki:
“Mezarlıklarımız için yetkililer ‘Oraları bizim en önemli değerlerimizdir’ diyor. Öyle ise bu nasıl bir değerdir? Bakınız lütfen. Burası Hamitler Kent Mezarlığı A Parsel önü. Çeşme yalağı da tıkalı olan alana yağmur en son olarak 4 gün önce yağdı. Ayrıca bu acı ve üzücü manzara diğer parsellerde de aynı.
‘YILLARDIR AYNI DURUM’
Yıllardır görülemeyen bu değersizliği kime aktaracağız bilemiyorum!” Yıllardır süregelen bir değersizlik… Başta, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere; Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan ve Mezarlıklar Şube Müdürü Neşet Kaya’nın dikkatine lütfen.
SUSUZ TOPRAK GİBİ ÇATLAYAN ASFALT!
Okurumuz Birgül Aker: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi’ndeki (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü) asfaltın bir bölümü hem göçtü, hem de susuzluktan çatlayan toprağa döndü. Bu caddenin önem ve değerini tartışmaya gerek yok! İlgi istiyoruz” diyor. Yetkililere duyurulur.
ATM BİZDEN ÖNEMLİ!
Okurumuz Kamil Cantürk diyor ki: “Kentimizde hizmet veren birçok ATM, sahibi olan bankalarca özellikle yağmurdan korunması için sundurma ile güvence altına alınmıştır. Ancak bunu yaparken biz vatandaşlar burada da düşünülmemişiz. Baş seviyesinde bırakıldığı için başlarımızı delen sundurmalara onay verenleri ve bunları da görmeyen denetçileri şiddetle kınıyorum. ATM mi daha önemli, yoksa başımız mı?” Kamil Cantürk’ü destekliyorum…
YA ÜZERİMİZE DÜŞERSE...
Adının açıklanmasını istemeyen Terminal esnafı özetimle: “Şehirlerarası Terminal binasının bazı kapı camları örnek fotoğrafımda olduğu gibi bir çok noktasından çatlamış durumda. İlgili yetkililere sorunu aktardık. Ancak dikkate alınmadık. Herhalde bir vatandaşımızın üzerine düşmesi bekleniyor!” diyor. BURULAŞ’ın dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UEDAŞ’TAN YANIT
“UEDAŞ’ın Dikkatine” başlığınızla köşenizde yayımlanan şikayet tarafımızca incelenmiştir. Abonemiz Ayşe U’nun aboneliğine ait önceki dönemlerdeki günlük ortalama tüketimleri üzerinden yapılan kontrolde herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Ancak sayacın ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde müşterimiz yazılı veya online başvuru yoluyla Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş.’ye başvuruda bulunabilir ve sayacın doğru çalışıp çalışmadığını inceletebilir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla. Ayça Kandemiroğlu UEDAŞ Medya İlişkileri Uzmanı” Teşekkür ediyorum Kandemiroğlu.