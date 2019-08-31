Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Bu nasıl değer vermek
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bu nasıl değer vermek

31 Ağustos 2019

Hürriyet Bursa okuru Sema Altıkardeş diyor ki:

Bu nasıl değer vermek

“Mezarlıklarımız için yetkililer ‘Oraları bizim en önemli değerlerimizdir’ diyor. Öyle ise bu nasıl bir değerdir? Bakınız lütfen. Burası Hamitler Kent Mezarlığı A Parsel önü. Çeşme yalağı da tıkalı olan alana yağmur en son olarak 4 gün önce yağdı. Ayrıca bu acı ve üzücü manzara diğer parsellerde de aynı.

‘YILLARDIR AYNI DURUM’

Yıllardır görülemeyen bu değersizliği kime aktaracağız bilemiyorum!” Yıllardır süregelen bir değersizlik… Başta, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere; Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan ve Mezarlıklar Şube Müdürü Neşet Kaya’nın dikkatine lütfen.

SUSUZ TOPRAK GİBİ ÇATLAYAN ASFALT!

Bu nasıl değer vermek

Okurumuz Birgül Aker: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi’ndeki (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü) asfaltın bir bölümü hem göçtü, hem de susuzluktan çatlayan toprağa döndü. Bu caddenin önem ve değerini tartışmaya gerek yok! İlgi istiyoruz” diyor. Yetkililere duyurulur.

ATM BİZDEN ÖNEMLİ!

Bu nasıl değer vermek

Okurumuz Kamil Cantürk diyor ki: “Kentimizde hizmet veren birçok ATM, sahibi olan bankalarca özellikle yağmurdan korunması için sundurma ile güvence altına alınmıştır. Ancak bunu yaparken biz vatandaşlar burada da düşünülmemişiz. Baş seviyesinde bırakıldığı için başlarımızı delen sundurmalara onay verenleri ve bunları da görmeyen denetçileri şiddetle kınıyorum. ATM mi daha önemli, yoksa başımız mı?” Kamil Cantürk’ü destekliyorum…

YA ÜZERİMİZE DÜŞERSE...

Bu nasıl değer vermek

Adının açıklanmasını istemeyen Terminal esnafı özetimle: “Şehirlerarası Terminal binasının bazı kapı camları örnek fotoğrafımda olduğu gibi bir çok noktasından çatlamış durumda. İlgili yetkililere sorunu aktardık. Ancak dikkate alınmadık. Herhalde bir vatandaşımızın üzerine düşmesi bekleniyor!” diyor. BURULAŞ’ın dikkatlerine…

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

UEDAŞ’TAN YANIT

“UEDAŞ’ın Dikkatine” başlığınızla köşenizde yayımlanan şikayet tarafımızca incelenmiştir. Abonemiz Ayşe U’nun aboneliğine ait önceki dönemlerdeki günlük ortalama tüketimleri üzerinden yapılan kontrolde herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Ancak sayacın ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde müşterimiz yazılı veya online başvuru yoluyla Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş.’ye başvuruda bulunabilir ve sayacın doğru çalışıp çalışmadığını inceletebilir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla. Ayça Kandemiroğlu UEDAŞ Medya İlişkileri Uzmanı” Teşekkür ediyorum Kandemiroğlu.

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Falcaoyu bırak, Babele bakİlker YASİNFalcao'yu bırak, Babel'e bak31.08.2019
Yalnız kalmadım çünkü bu savaşta beni hiç yalnız bırakmadıDoğan HIZLANYalnız kalmadım çünkü bu savaşta beni hiç yalnız bırakmadı31.08.2019
Zorunlu bağış eğitim bilimine de psikolojiye de aykırıNuran ÇAKMAKÇIZorunlu bağış eğitim bilimine de psikolojiye de aykırı31.08.2019
Terörizm ve teröristFuat BOLTerörizm ve terörist31.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.