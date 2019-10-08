Bu göl için güzel bir önerim var

Hürriyet Bursa abonelerinden olan Emekli Emniyet Amiri Taner Sönmezocak, bakınız ne diyor:
“Büyükşehir Belediyesi hudutlarında bulunan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi; Başarı, Bahriyeli ve Balkanlı Sokak üçgeni ortasında oluşan 1500 metrekarelik Bu göl için fevkalade güzel bir önerim var. Maşallah, gürül gürül akan ve hiç bitmeyen suyu var. Öyle gürül gürül ki onlarca kez BUSKİ’nin ilgili ekipleri vidanjörlerle ve dalgıç pompalarla gelip binlerce ton suyu çekmek zorunda kaldılar ve halen de çekmeye devam ediyorlar. Yazık bunca insan emeğine ve masrafa. Önerim şudur. Bu doğal göle bir şelale yapılsın. Gölde balık üretimi sağlansın. Sonra da büyüyen balıklar balık severler tarafınca yakalansın. Bu göl önündeki ana caddenin de şeklini bozan uzantılı kaldırıma gelince… Bırakın o da öyle kalsın. Çünkü aileden biri olarak benimsedik onu artık!
MÜŞTERİM MAĞDUR BEN ONDAN DAHA MAĞDUR
Okurumuz Ömer Gönülkırmaz özetimle: “Bir oto çekici firmasının sahibiyim. Gece vaktiydi. “Lastiğimiz yarıldı. Çok acil, yolda kaldık” ihbarı üzerine derhal aldığımız adres olan Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Muhtarlığı yanına gittik. Lastiği yarılan araca yanaşırken bir güm sesi. Bir de ne görelim? Zemindeki sivri uçlu demir parçaları tekerleğimizi yarmasın mı? Ava giderken avlamak bu olsa gerek. Sonra ne öğrendik. Meğerse çekmeye geldiğimiz aracın lastiği de bu sebepten patlamasın mı? Şaka gibi. Oluşan patlama sesine ve ışıklı sirenimize gelen civar sakinleri de demesin mi: “Burada UEDAŞ’a ait bir direk vardı. UEDAŞ’ın ekipleri geldi ve bu direği kestiler. Ancak sivri uçları miras olarak bıraktılar. Siz, bizim gördüğümüz kadarıyla bu ziyana uğrayan yedinci kişisiniz.” Demesinler mi? Müşterime rezil olduğuma mı yanayım? Lastik için ödediğim paraya mı kahrolayım? İşini severek yapmayanları ve yapılan işleri kontrol etmeyen yetkilileri kınıyorum” diyor. Orada bir insan da ciddi ziyana uğrayabilirdi. Yazık…
SİZ OLSANIZ NE YAPARSINIZ?
Okurumuz Mustafa Demirtaş bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi; Özdilek, Buttim, Panayır ve As Merkez arasındaki araç sürüş mesafesi 4-5 dakika iken 14-15 dakikaya çıkıyor. Sebebiyse her yaya üst geçidinin altında bulunan ve sadece yayaya özel olarak yanan trafik lambalarının olmasıdır. Evet. Vaziyet aynen böyle Sn. Kösle. Yaya, kolayı varken üst geçide çıkar mı? Ben olsam, ben de çıkmam. Siz olsanız siz de çıkmazsınız. Vaziyet böyle olunca 5 dakikalık yol 15 dakika. Nasıl olsa olsa benzin çok ucuz ya!”
KALDIRIM TAŞI HORON TEPERSE...
Okurumuz Seyit Ali Sultan özetimle: “Osmangazi ilçesi Yunus Emre Bulvarı Millet Mahallesi numara 2 önündeki kaldırımların taşları da horon tepmeye başlamış!” diyor. Vaziyet böyle...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇİMLER SULANSIN TAMAM DA başlığımla, Avukat Salih Durmayaz’ın şikayetini geçtiğimiz hafta yayımlamıştık. Yayımımızla birlikte aynı gün içinde de Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Süleyman Dede: “Kavşaktaki ıslanma sorununa (Bursa Emniyet Müdürlüğü 2 önü) derhal müdahale edilerek sorunun giderilmesi sağlanmıştır. Saygılarımızla” açıklamasını yaptı. Sn. Dede’ye ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Artık aracımızla oradan geçerken dara düşmeyeceğiz.
Bu göl için güzel bir önerim var
Hürriyet Bursa abonelerinden olan Emekli Emniyet Amiri Taner Sönmezocak, bakınız ne diyor:
“Büyükşehir Belediyesi hudutlarında bulunan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi; Başarı, Bahriyeli ve Balkanlı Sokak üçgeni ortasında oluşan 1500 metrekarelik Bu göl için fevkalade güzel bir önerim var. Maşallah, gürül gürül akan ve hiç bitmeyen suyu var. Öyle gürül gürül ki onlarca kez BUSKİ’nin ilgili ekipleri vidanjörlerle ve dalgıç pompalarla gelip binlerce ton suyu çekmek zorunda kaldılar ve halen de çekmeye devam ediyorlar. Yazık bunca insan emeğine ve masrafa. Önerim şudur. Bu doğal göle bir şelale yapılsın. Gölde balık üretimi sağlansın. Sonra da büyüyen balıklar balık severler tarafınca yakalansın. Bu göl önündeki ana caddenin de şeklini bozan uzantılı kaldırıma gelince… Bırakın o da öyle kalsın. Çünkü aileden biri olarak benimsedik onu artık!
MÜŞTERİM MAĞDUR BEN ONDAN DAHA MAĞDUR
Okurumuz Ömer Gönülkırmaz özetimle: “Bir oto çekici firmasının sahibiyim. Gece vaktiydi. “Lastiğimiz yarıldı. Çok acil, yolda kaldık” ihbarı üzerine derhal aldığımız adres olan Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Muhtarlığı yanına gittik. Lastiği yarılan araca yanaşırken bir güm sesi. Bir de ne görelim? Zemindeki sivri uçlu demir parçaları tekerleğimizi yarmasın mı? Ava giderken avlamak bu olsa gerek. Sonra ne öğrendik. Meğerse çekmeye geldiğimiz aracın lastiği de bu sebepten patlamasın mı? Şaka gibi. Oluşan patlama sesine ve ışıklı sirenimize gelen civar sakinleri de demesin mi: “Burada UEDAŞ’a ait bir direk vardı. UEDAŞ’ın ekipleri geldi ve bu direği kestiler. Ancak sivri uçları miras olarak bıraktılar. Siz, bizim gördüğümüz kadarıyla bu ziyana uğrayan yedinci kişisiniz.” Demesinler mi? Müşterime rezil olduğuma mı yanayım? Lastik için ödediğim paraya mı kahrolayım? İşini severek yapmayanları ve yapılan işleri kontrol etmeyen yetkilileri kınıyorum” diyor. Orada bir insan da ciddi ziyana uğrayabilirdi. Yazık…
SİZ OLSANIZ NE YAPARSINIZ?
Okurumuz Mustafa Demirtaş bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi; Özdilek, Buttim, Panayır ve As Merkez arasındaki araç sürüş mesafesi 4-5 dakika iken 14-15 dakikaya çıkıyor. Sebebiyse her yaya üst geçidinin altında bulunan ve sadece yayaya özel olarak yanan trafik lambalarının olmasıdır. Evet. Vaziyet aynen böyle Sn. Kösle. Yaya, kolayı varken üst geçide çıkar mı? Ben olsam, ben de çıkmam. Siz olsanız siz de çıkmazsınız. Vaziyet böyle olunca 5 dakikalık yol 15 dakika. Nasıl olsa olsa benzin çok ucuz ya!”
KALDIRIM TAŞI HORON TEPERSE...
Okurumuz Seyit Ali Sultan özetimle: “Osmangazi ilçesi Yunus Emre Bulvarı Millet Mahallesi numara 2 önündeki kaldırımların taşları da horon tepmeye başlamış!” diyor. Vaziyet böyle...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇİMLER SULANSIN TAMAM DA başlığımla, Avukat Salih Durmayaz’ın şikayetini geçtiğimiz hafta yayımlamıştık. Yayımımızla birlikte aynı gün içinde de Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Süleyman Dede: “Kavşaktaki ıslanma sorununa (Bursa Emniyet Müdürlüğü 2 önü) derhal müdahale edilerek sorunun giderilmesi sağlanmıştır. Saygılarımızla” açıklamasını yaptı. Sn. Dede’ye ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Artık aracımızla oradan geçerken dara düşmeyeceğiz.