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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bu direk burada tehlike saçıyor

25 Haziran 2019

Abonelerimizden olan G. K. “Geçtiğimiz hafta; Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi, Santral Garaj Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi (Etibank Taksi Durağı önü) ortasındaki direğin kaldırılması için köşenizden yardım istemeye mecbur kalmıştık.

 

Bu direk burada tehlike saçıyor
Bu direk burada tehlike saçıyor
Sağ olunuz. Siz yayımladınız, teşekkür ediyoruz. Sonrasında yayımınızla birlikte aynı gün içinde yol ortasında bir direk yetmiyormuş gibi yanına 5 adet daha plastik mini direk (delinatör) diktiler. Yetkilere; ‘bu direk burada tehlike saçıyor. Bazı araçlar çarpıyor’ diyoruz ama anlatamıyoruz. Sözüm ona yapılan işin fotoğrafını çekerken, bir olaya gittiklerini tahmin ettiğim motorlu iki yunus polisi hızla o direğin yanından geçti. Keza öncesinde, keskin viraj var. Polis kardeşlerimiz de bazı araç sürücüleri gibi bu direğe çarpabilirdi. Velhasıl biz ne diyoruz siz ne anlıyorsunuz!” diyor. Proje mimarını tebrik ediyorum.

ACI MANZARA...

Bu direk burada tehlike saçıyor
Emekli uçak hostesi Derya K. özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. Bir sabah yürüyüşe çıkmıştım. Gözüme bir ağaç takıldı. Plansızca ve tutarsızca yapılan işçilik sonucu ağacın alt gövdesinin, çevresini saran inşaat demiriyle boğulduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Yüzlerce ülkeye gittim. Böylesi acı bir manzaraya gelişmiş olan ülkelerin hiç birinde rast gelmedim. İlgili yetkilileri kınıyorum.”

MAALESEF VAZİYET BU

Bu direk burada tehlike saçıyor
Bir işletme sahibi olan okurumuz Erkan Yalçın özetimle: “Osmangazi ilçesi Balibey Han yanındaki yürüyen merdivenlerin başındaki korkuluk demirlerinin birinde kalitesiz işçilik sonucu, korkuluk topuz aparatının üst kısmı kopmuş. Paslı da olan aparata tutunan küçük kızımın eli kesildi. Kızgınız, öfkeliyiz, mutsuzuz ve şikayetçiyiz.” diyor. Çok büyük geçmiş olsun Sn. Yalçın. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı; vaziyet bu!

 HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Bu direk burada tehlike saçıyor
Bu direk burada tehlike saçıyor
GÖRÜN ARTIK LEVHAYI başlıklı yayımımızda (Zübeyde Hanım Kavşağı) bir araç çarpması sonucu dağılan kaldırımla birlikte, kaldırım üzerinde hizmet vermekte olan çok önemli yön levhasının da ıskarta olduğunu belirtmiştik. On gündür o vaziyette olan duruma yayımımızdan sonra müdahale edildiğini ve o çok önemli levhanın dikildiğini gördüm. Teşekkür ediyorum. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var sanırım. O levha ayağının zemine çakılarak gömülmesi, sonrasında dağılan kaldırımın düzeltmesi dolayısıyla da arasına sıkıştırılması gerekir. Yoksa bir ‘üf’ desen o tabela düşecek… Benden söylemesi!

  

Yıldırım Belediyesi

“ ‘BOŞ BAYRAK DİREĞİ’ başlıklı haberiniz derhal incelenmiştir. Bakıma alınan Yıldırım Kaymakamlık binası arkasında dikili olan gönderde dalgalanmakta olan Şanlı Türk Bayrağımız takılmıştır. İlgili fotoğrafımızda da gördüğünüz gibi yine gönderde dalgalanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Süreci bizzat takip eden Koordinasyon İşleri Uzmanı Sn. Bayram Adaletsever’e ve konuyu takibine alıp neticelendiren Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih’e teşekkür ediyorum.Bu direk burada tehlike saçıyor

 Sebebi rüzgar

28/05/2019 Tarihli gazeteniz köşesinde yayımlanan “Boş Bayrak Direği” başlıklı haberiniz incelenmiştir. Haberde bahsi geçen Yıldırım Kaymakamlık Binası arkasında bulunan direğin uzunluğu ortalamanın çok üstünde olduğundan maruz kaldığı rüzgarın etkisi çok yüksektir. Rüzgarın yoğun olduğu günlerde bayrağımızın zarar görmemesi için tedbir maksatlı göndere çekilmemektedir. Rüzgarlı günler dışında Şanlı Türk Bayrağımız gönderde dalgalanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

 

 

 

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