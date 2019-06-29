Desinatör Berrin Seçil özetimle: “Abartılı olacağını sanmıyorum.
Bu sebepten dolayı haklı olduğumu düşündüğüm konumun şikayetini müsaadenizle şöyle yorumlamak istiyorum. Her metro istasyonu giriş ve çıkışlarında, kalabalık olan yaya alt geçitlerinin girişlerinde ve çıkışlarında, her trafik sinyalizasyon noktasında rast geldiğim dilencileri görür olmaktan bıktım. Utanmadan sıkılmadan ben de dileniyorum. Ancak dilencilerin kontrol altına alınması için dileniyorum. Bu dilencilere kim dur diyecek çok merak ediyorum” diyor.
ÖYLE BİR ŞEY İÇİN DİLEK TUTACAK Kİ…
Okurumuz Deniz Türkmen öyle bir şey diyor ki: “Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Üçyıldız Sokak girişindeki kaldırımın hali gördüğünüz gibidir. Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’ne bunu anlatamıyoruz.Üç yıldızdan biri kaysa dilek tutup ‘ne olur onarılsın bu kaldırım’ diyeceğiz de. Ne olur kay yıldız, kay!”
KALDIRIMA KÖPRÜ OLUR MU?
Okurumuz Hülya Kamacı bakınız ne istiyor. Özetimle: “Yıldırım ilçesi sakiniyim. Kardeşim Aynur’un da çıkmak için epey mücadele verdiği sözüm ona özel kaldırıma adım atma sürecimiz oldukça zor oluyor. Hani rica etsek bu kaldırıma rahatça çıkabileceğimiz bir köprü yapılsa diyorum”
MEŞHUR ÇEŞMENİN SUYUNA NE OLDU?
Okurumuz İnşaat Mühendisi Can Türker: “Uludağ’da hizmet veren meşhur Ayı Çeşmesi’ne de verdiğiniz değer için çok teşekkür ediyorum. Sizden başka bu çeşmeyi gündemine alan yok. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yayımlarsanız sevinirim. Onlarca yıldır ayda bir kez buraya su doldurmaya geliyoruz. Türkiye’nin en güzel suları arasında ilk üçte yerini alan çeşmeden, eriyen karların da desteğiyle özellikle bu aylarda gürül gürül akardı su. Öyle ki oluşan tazyik bidonları devirirdi. Ancak bu yıl ilk kez suyun böylesine az akmasına tanıklık ediyoruz. Ayı Çeşmesi’nin suyuna ne oldu?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLMİŞTİR
“ ‘BARUT PATLADI BÖYLE OLDU’ başlıklı yayımınızda (Selimzade – Barutluk caddesi) bahsi geçen sorun Fen İşleri Müdürlüğü’müzün uzman ekiplerince yapılan çalışmayla giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü” Açıklamanızın yanı sıra yollamış olduğunuz şahit fotoğrafınız için de teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
İŞ PLANINA DAHİL EDİLMİŞTİR
21/05/2019 Tarihli gazeteniz köşesinde yayımlanan ‘Barut patladı böyle oldu’ başlıklı, Selimzade Barutluk caddesi girişinde bulunan, haberde bahse konu alana dolgu malzemesi serilmiş olup asfalt yama çalışması Fen İşleri Müdürlüğü iş planına dahil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü
Bu dilencilere kim dur diyecek
Desinatör Berrin Seçil özetimle: “Abartılı olacağını sanmıyorum.
Bu sebepten dolayı haklı olduğumu düşündüğüm konumun şikayetini müsaadenizle şöyle yorumlamak istiyorum. Her metro istasyonu giriş ve çıkışlarında, kalabalık olan yaya alt geçitlerinin girişlerinde ve çıkışlarında, her trafik sinyalizasyon noktasında rast geldiğim dilencileri görür olmaktan bıktım. Utanmadan sıkılmadan ben de dileniyorum. Ancak dilencilerin kontrol altına alınması için dileniyorum. Bu dilencilere kim dur diyecek çok merak ediyorum” diyor.
ÖYLE BİR ŞEY İÇİN DİLEK TUTACAK Kİ…
Okurumuz Deniz Türkmen öyle bir şey diyor ki: “Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Üçyıldız Sokak girişindeki kaldırımın hali gördüğünüz gibidir. Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’ne bunu anlatamıyoruz.Üç yıldızdan biri kaysa dilek tutup ‘ne olur onarılsın bu kaldırım’ diyeceğiz de. Ne olur kay yıldız, kay!”
KALDIRIMA KÖPRÜ OLUR MU?
Okurumuz Hülya Kamacı bakınız ne istiyor. Özetimle: “Yıldırım ilçesi sakiniyim. Kardeşim Aynur’un da çıkmak için epey mücadele verdiği sözüm ona özel kaldırıma adım atma sürecimiz oldukça zor oluyor. Hani rica etsek bu kaldırıma rahatça çıkabileceğimiz bir köprü yapılsa diyorum”
MEŞHUR ÇEŞMENİN SUYUNA NE OLDU?
Okurumuz İnşaat Mühendisi Can Türker: “Uludağ’da hizmet veren meşhur Ayı Çeşmesi’ne de verdiğiniz değer için çok teşekkür ediyorum. Sizden başka bu çeşmeyi gündemine alan yok. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yayımlarsanız sevinirim. Onlarca yıldır ayda bir kez buraya su doldurmaya geliyoruz. Türkiye’nin en güzel suları arasında ilk üçte yerini alan çeşmeden, eriyen karların da desteğiyle özellikle bu aylarda gürül gürül akardı su. Öyle ki oluşan tazyik bidonları devirirdi. Ancak bu yıl ilk kez suyun böylesine az akmasına tanıklık ediyoruz. Ayı Çeşmesi’nin suyuna ne oldu?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLMİŞTİR
“ ‘BARUT PATLADI BÖYLE OLDU’ başlıklı yayımınızda (Selimzade – Barutluk caddesi) bahsi geçen sorun Fen İşleri Müdürlüğü’müzün uzman ekiplerince yapılan çalışmayla giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü” Açıklamanızın yanı sıra yollamış olduğunuz şahit fotoğrafınız için de teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
İŞ PLANINA DAHİL EDİLMİŞTİR
21/05/2019 Tarihli gazeteniz köşesinde yayımlanan ‘Barut patladı böyle oldu’ başlıklı, Selimzade Barutluk caddesi girişinde bulunan, haberde bahse konu alana dolgu malzemesi serilmiş olup asfalt yama çalışması Fen İşleri Müdürlüğü iş planına dahil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü