Adının açıklanmasını istemeyen bir zabıta memuru: “İlgili fotoğrafımı çektiğim adres; Hürriyet Ticaret ve Sanayi İlkokulu önüdür. Anlaşılacağı gibi okulda ders bitmiş ve çocuklar da okuldan çıkıyorlar.



Okuldan dışarıya atılan adım bir caddedir. Buna rağmen basit bir yaya geçidi haricinde hiçbir sinyalizasyon sistemi ya da trafik akışını kontrol altına alacak görevli yoktur. Ortadaki yanlışın bunca yıldır görülmemiş olması da endişe vericidir. Bu böyle olmaz.”

GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI?



Okurumuz Şevval Bakar: “Kentimizde şehir içinde bulunan trafik işaret levhalarına ödenen bedelleri düşünmeye çalışıyorum da. İşin içinden çıkamıyorum. Ama net olarak söyleyebilirim ki, bunlara aktarılan para ile birçok lüks kalitede okul hizmetlerimize kazandırılabilirdi. Maksat ve manasına asla itaat edilmeyen on binlercesi tabelalar. Hem de adım başı. Mesela Merinos Kongre Kültür Merkezi önünde çektiğim sürüsüne bereket trafik işaret levhaları gibi. Böylesi bir zenginlik... Gülelim mi ağlayalım mı?”

ARAÇLAR TAMAM DA YA BİZ…



Hürriyet Gazetesi abonesi Evlin Işık: “Mudanya Bulvarı üzerindeki kaldırımın bir bölümünde ‘uçurum vardır!’ Araçları düşünerek kaldırımın ön yüzüne döşenmiş olan bariyerler; tamam. Ancak dar da olan kaldırımdan bir yayanın dalgın olması sonucu ya da başının dönmesi gibi durumlarda o ‘mini uçuruma’ düşme ihtimali vardır. Diyeceğim o ki, ‘oraya da bariyer rica ediyorum’ demiyorum. ‘Oraya bir bariyer şart’ diyorum. Adres; Sırameşeler Metro İstasyonu’na gelmeden önce. (İzmir İstikametine giderken) Saygılarımla.” Osmangazi Belediyesi; Sn. Işık’a kulak verin derim…

NEYİN STANDARDI VAR Kİ..





Okurumuz Şeref Gültekin: “Kentimizin bir çok noktasında rast geldiğim trajikomik levha sunumları ile alakalı tespitime yönelik olan yazımı değerlendirmenizi rica edeceğim. Bakınız bir cadde levhasını dürmüşler ve göz seviyesinden oldukça yüksek mesafeye asmışlar. Asılan yer elektrik direği. Asılış şekli kişiden bağımsız! Mesafesi; görmen için bakmak gerek! Bunların bir standardı yok mu diyeceğim de; neyin standardı var ki?”