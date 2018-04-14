Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Bu böyle olmaz
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bu böyle olmaz

14 Nisan 2018

Adının açıklanmasını istemeyen bir zabıta memuru: “İlgili fotoğrafımı çektiğim adres; Hürriyet Ticaret ve Sanayi İlkokulu önüdür. Anlaşılacağı gibi okulda ders bitmiş ve çocuklar da okuldan çıkıyorlar.

Bu böyle olmaz
Okuldan dışarıya atılan adım bir caddedir. Buna rağmen basit bir yaya geçidi haricinde hiçbir sinyalizasyon sistemi ya da trafik akışını kontrol altına alacak görevli yoktur. Ortadaki yanlışın bunca yıldır görülmemiş olması da endişe vericidir. Bu böyle olmaz.”

GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI?

Bu böyle olmaz
Okurumuz Şevval Bakar: “Kentimizde şehir içinde bulunan trafik işaret levhalarına ödenen bedelleri düşünmeye çalışıyorum da. İşin içinden çıkamıyorum. Ama net olarak söyleyebilirim ki, bunlara aktarılan para ile birçok lüks kalitede okul hizmetlerimize kazandırılabilirdi. Maksat ve manasına asla itaat edilmeyen on binlercesi tabelalar. Hem de adım başı. Mesela Merinos Kongre Kültür Merkezi önünde çektiğim sürüsüne bereket trafik işaret levhaları gibi. Böylesi bir zenginlik... Gülelim mi ağlayalım mı?”

ARAÇLAR TAMAM DA YA BİZ…

Bu böyle olmaz
Hürriyet Gazetesi abonesi Evlin Işık: “Mudanya Bulvarı üzerindeki kaldırımın bir bölümünde ‘uçurum vardır!’ Araçları düşünerek kaldırımın ön yüzüne döşenmiş olan bariyerler; tamam. Ancak dar da olan kaldırımdan bir yayanın dalgın olması sonucu ya da başının dönmesi gibi durumlarda o ‘mini uçuruma’ düşme ihtimali vardır. Diyeceğim o ki, ‘oraya da bariyer rica ediyorum’ demiyorum. ‘Oraya bir bariyer şart’ diyorum. Adres; Sırameşeler Metro İstasyonu’na gelmeden önce. (İzmir İstikametine giderken) Saygılarımla.” Osmangazi Belediyesi; Sn. Işık’a kulak verin derim…

NEYİN STANDARDI VAR Kİ..

Bu böyle olmaz

Okurumuz Şeref Gültekin: “Kentimizin bir çok noktasında rast geldiğim trajikomik levha sunumları ile alakalı tespitime yönelik olan yazımı değerlendirmenizi rica edeceğim. Bakınız bir cadde levhasını dürmüşler ve göz seviyesinden oldukça yüksek mesafeye asmışlar. Asılan yer elektrik direği. Asılış şekli kişiden bağımsız! Mesafesi; görmen için bakmak gerek! Bunların bir standardı yok mu diyeceğim de; neyin standardı var ki?”

X
﻿
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri