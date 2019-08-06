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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bu ayın şanslısı bisikletçiler

6 Ağustos 2019

Abonemiz Suat Onur: “Bursa Şehir Hastanesi alanındaki otobüs duraklarına özel olarak düşünülmüş olan, görme engelli vatandaşlarımıza kurulan tuzak haberinizi üzülerek okumuştuk.

Bu ayın şanslısı bisikletçilerDerken bakınız ben de ne gördüm. Sağ olsunlar bisiklet kullanan vatandaşlarımızı da unutmamışlar. Bisiklet sürücüsünün fark etmesi çok zor olan bu fevkalade mükemmel hazırlanmış tuzak için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tuzakların hastane önüne kurulması acayip isabet olmuş. Düşenler direkt hastaneye” diyor. Demek ki bu ayın şanslıları ‘bisikletçiler’ Sn. Onur!

PATLAYINCA MI TAKILACAK O KAPAK?

Bu ayın şanslısı bisikletçilerAdının açıklanmasını istemeyen okurumuz şöyle diyor: “İzmir Caddesi İbrahim Yazıcı Plaza önündeki yüksek elektrik gerilim hattının kapağı kopuktur. Bazı esnaflar da burasını çöplük gibi kullanıyor. Öyle ki kopuk kapaklı trafonun önünde onlarcası yanıcı ve patlayıcı madde kutuları var. Durumu bir ay önce bir UEDAŞ yetkilisine bildirdim. Ama bir gelişme olmadı. UEDAŞ trafo patlayınca mı gelecek?”

271 GÜN GEÇTİ HÂLÂ GELEN YOK

Bu ayın şanslısı bisikletçiler

Okurumuz Tofaş (Fabrika) Kimyasal Malzeme Takım Lideri Şeref Gültekin, şöyle diyor: “Sn. Kösle. Son dört ay içinde bir işim gereği altı kez Nilüfer Belediyesi’ne gittim. Belediye binası önünde bulunan Şiir Kulesi adı verilmiş yapıtın en üst noktasına monte edilmiş olan saatlerin her seferinde kullandığımız saat diliminden 2 saat 58 dakika önde olduğunu görür olmanın şaşkınlığı içindeyim. İşin tuhaf yanı her seferinde de konuyu belediyede rast geldiğim çalışanlara anlattım. Siz ne dersiniz bu işe acaba?”
Sn. Gültekin lütfen dert etmeyin. Bu sorunu daha önceleri de köşemde yayımlamıştım. Hatta Nilüfer Belediyesi’nin 08 Kasım 2018 tarihinde tarafıma yaptığı açıklamayı da yayımlamıştım. Açıklamayı tekrar edecek olursam: “Sorunu giderecek olan servis İstanbul’dadır. Firma ile iletişime geçildi gelmeleri beklenmektedir” denmişti. Ve bugün o açıklamanın üzerinden 271 gün geçti. Bu ekibin sağlık için yürüyerek geleceği varsayımından yola çıktım. Ve günde 1 kilometre yürüseler dedim ancak işin içinden çıkamadım. Benim hesabıma göre günde 1 kilometre yürüselerdi 115 gün önce gelmeleri gerekirdi.

BAŞ SEVİYESİNDE OLUNCA…

VAZİYET BU

Okurumuz Hülya Sercan: “Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi’ndeki tabelanın baş seviyesinde olacak şekilde direğe telle bağlı olarak hizmete sunulmuş olduğunu gördüm de... Bir acayiplik yok mu bu işte sizce?” Nilüfer Belediyesi; vaziyet bu. Bilginize…

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