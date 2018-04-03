Böylesini gördünüz mü hiç?

Bu hayranlığımla alakalı olarak ‘su içmeye niyet edenlere’ özel, bazı gözlemlerimi uyarı maksadımla aktarayım istedim! ‘Çeşmenin önünde iki kuyu var’ dikkat edin içine düşmeyin. Ve çeşmeye vardığınızda da ‘musluk sökülmüş, yerine kör tıpa takılmış’ onun için su akamaz. Yani boşuna beklemeyin! Bunlar için bir uyarı levhası yok diye üzüldüyseniz; üzülmeyin! Yakındır bekleyin! Ben öyle düşünüyorum en azından! Çünkü; Yıldırım Belediyesi’nin: “ARAÇ YIKAMAK YASAKTIR” yazılı tabelasını görünce... ‘Dikkat! Suya gelme, akmaz. Kuyulara düşen, kalkamaz’ yazılı tabelalara da sıra gelecektir elbet. Levhalara sponsor olmak isteyenler için adresi veriyorum. Yazınız lütfen! Yıldırım İlçesi Vatan Caddesi Bursa tv önü.

GARANTİ OLSUN DİYE!



Okurumuz Ferhat Genç: “Ankara Yolu Caddesi, Garanti Bankası Ankara Caddesi Şubesi önündeki kaldırımda bulunan elektrik direği yıllar önce devrilmişti. Direğin tekrar dikilmesi için UEDAŞ’a onlarca kez başvurumuz oldu. Ancak gelen giden olmadı. Aktif enerji yüklü kablolar hemşehrilerimize ziyan vermesin diye civardaki delinatörlerden birini söktük ve kablolara giydirdik. Hem bu işlem sonucu sivri uçlu tijler de garanti altına alınmış oldu! Delinatör ziyanımız için özür dileriz. Hem böyle yakıştı da ama!” İlginç bir proje sayın Genç!

ANAHTARI BIRAK YAPTIĞINA BAK!



Okurumuz Sinem Gazi: “Nilüfer İlçesi sakiniyim. Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki kaldırıma (Aynı zamanda da görme engelli taşları üzerinde, Sonset Restoran önü) bir kulübe monte edildi. Vale hizmeti için montesi yapılan kulübenin üzerinde de ‘ANAHTARINI ALIRIM’ yazısı var! Bu yakışı kalmayan durumu görmezden gelen yetkilileri kınıyorum. Şahsi menfaat için topluma engel olmak… Anahtarı bırak da yaptığına bir bak!” Nilüfer Belediyesi’nin dikkatine

YOK OLACAĞIZ BÖYLE GİDERSEK



Öğretmen Ayşegül A. “Havayı güzel gördük ve daha önce görmediğimiz bir adrese gidelim istedik. İnegöl’e bağlı İsaören Köyü’ne gittik. Serin bir havada kendi imkanlarımız ölçüsünde yaptığımız kahvaltının keyfi öyle mutlu etmişti ki bizi.... Ta ki kısa yürüyüşümüz esnasında karşımıza çıkan bu moloz ve çöp yığılı mini dağı(!) görünceye kadar. Burayı da mı buldunuz be insanoğlu! Yok olacağız böyle gidersek. Ne olacak halimiz? Derdimizi kime diyeceğiz?” Öğretmenden de bu şikayet... Bize neler olmuş böyle...

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘BİRİLERİ DÜŞMEDEN BİRİLERİ EZİLMEDEN’

başlıklı şikayete (Avrupa Konseyi Bulvarı) yer vermiştiniz. Bahse konu olan bölgede gerekli incelemeler belediyemiz ekiplerince yapıldı. Bahsi geçen kaldırım Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmış olup, yetki ve sorumluluk da Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Duyarlılığınız için ben de teşekkür ederim Osmangazi Belediyesi. Yazımda; ‘Osmangazi Belediyesi sorumludur’ gibi ifadem yok. Dolayısıyla ‘sonuç odaklı’ yaklaşımınıza tekrar teşekkür ediyorum. Ancak benzeri yazışmaları ilgili belediyelere yapmanızı rica ediyorum. Öyleyse Büyükşehir; yine söylüyorum. ‘Birileri düşmeden, birileri ezilmeden’ oraya gidin!