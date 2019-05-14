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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Böyle mi olmalıydı

14 Mayıs 2019

14 Eylül 2018’de köşemde tam sayfa olarak ‘7 Kişi de yetmiş’ başlığımla yayımlamış olduğumuz ve şu ana kadar köşemin ‘en umut verici’ yazısı diyebileceğim yazımı paylaşmıştım siz kıymetli okurlarımla.

Böyle mi olmalıydı

Şimdi; geçtiğimiz hafta yine oradaydık ailecek. Bizleri sürekli “Günaydın, hoş geldiniz” sözleri ile karşılayan ekip yoktu orada. Bu kez sadece ücret peşinde koşma sevdasıyla yanıp tutuşan yeni çalışanlara şahit olduk. Devamında da o yere göğe sığdıramadığım ve kendimizi Almanya’da sandığımız temizliğin gitmesiyle yerini alan çöp kutularından taşan çöpler... Normal ayarlarımıza döndüğümüzü gördük; çok şükür! Çevre bakımsız. Levhalarda tüfek saçma izleri… Meydanda bulunan tabeladaki şanlı bayrağımızı dahi düzeltmeye aciz ekip… Koku namına bir şey olmayan tuvalete de nazar değmiş. Öncesinde 1. sınıf peçete ve tuvalet kağıtları varken şimdi değil peçete tuvalet kağıdı, sabunluklarında sabun dahi yoktu. Oysa ki üzülmek için 60 kilometre gitmeye gerek yoktu! Böyle mi olmalıydı Sadağı Kanyonu…

YAĞMURDA ÇEKEN KAPAKLAR

 

Böyle mi olmalıydı

Okurumuz Dilek Ahraz özetimle diyor ki: “Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Kanalı’nın yeşil alanında bulunan kapaklar, yağan yağmurlar sonucu çekmiş olsa gerek ki koruduğu çukurunu tam örtemiyor.Özellikle çocuklar açısından bu durum tehlike arz ediyor. Benden söylemesi.”

ZABITAYA İHBAR EDİYORUM

Böyle mi olmalıydı
Böyle mi olmalıydı

Okurumuz Nail Tezcan: “Nilüfer Belediyesi Gazi Zabıta Amirliği’nin yağmur suyu gider borusunun şebekeye bağlanmamış olduğunu gördüm. Hadi buna tamam diyelim! Bağlı olanlar da elle gösterilecek kadar az zaten. Ancak; boru ucunun kaldırımda olup yayaları baldırlarından ıslatacak seviyede olması kabul edilebilecek bir mimari proje değildir.İşte bu yüzdendir ki; Gazi Zabıta Amirliği hizmet binasındaki ultra mega projeyi zabıtaya ihbar ediyorum” diyor. Gazi Zabıta Amirliği’nin dikkatine!

VELHASIL BURSA SUDAN İBARETTİR

Böyle mi olmalıydı

İsminin açıklanmasını istemeyen öfkeli mi öfkeli küçük esnafımızın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nisan ayına ait olan BUSKİ su faturam geldi. 1 metreküp kullanmışım. Su bedeli 8.32 lira ödemem gereken bedelse 60.50 lira. Açıklamada; o bedel, bu bedel şu bedel diye açıklansa da, içimde kalmasın. Yine sorayım. 8.32 lira 60. 50 olur mu? El insaf!” Ne alakaysa aklıma birden Evliya Çelebi’nin bir sözü geldi. “Velhasıl Bursa sudan ibarettir”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

BÜYÜKŞEHİR

Böyle mi olmalıydıBöyle mi olmalıydı
Böyle mi olmalıydı

BEN İNANIYORUM başlıklı yayımımızdaki (Lefkoşe Caddesi) ricamızla alakalı olarak gerekli çalışmaları yaptıran ve beni yanıltmayan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Sn. Nida Kabadayı Aydın’a şahit fotoğrafları için de ayrıca teşekkür ediyorum.

YILDIRIM BELEDİYESİ

Böyle mi olmalıydı

OYUN HAVUZU başlıklı yayımımızdaki bahsi geçen havuzun (Yıldırım Belediyesi önü) devreye alındığı bilgisini şahit fotoğrafıyla birlikte yollayan Yıldırım Belediyesi Basın - Yayın Müdürlüğü uzmanı Sn. Bayram Adaletsever’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

OSMANGAZİ

‘DANS EDEN TAŞLAR’ başlıklı şikayetinizdeki alan (Osmangazi Belediyesi karşısı) Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındadır. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi böyle diyor!

UEDAŞ

Böyle mi olmalıydıBöyle mi olmalıydı

AMAN DİKKAT başlıklı yayımımızda: “Bir araç çarpması sonucu (İzmir Caddesi) ziyan gördüğü raporuyla sabitlenen direğin yenisi dikilmiştir” bilgisini şahit fotoğrafıyla da aktaran UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Melek Poyraz’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

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