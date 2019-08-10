Adının açıklanmasını istemeyen zanaatkar okurumuz:
“Bu güzel manzara(!) Nilüfer ilçesinde bulunan ve Bursa’nın sanayisine can katan Beşevler Sanayi çıkışındadır. Bu manzaraya aşık olduğu belli olan biri tarafından etrafına taş dizilerek koruma altına alınmıştır! Böyle iş mi olur? Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Nilüfer Belediyesi; duy bizi!” Yetkililere duyurulur.
ÇÖP KUTUNUZ MU KALMADI?
Okurumuz Seda Katık, bakın ne diyor: “Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi, Şehreküstü otobüs durağının arka yüzündeki çitlere düzenli olarak asılan ve de dolunca alınıp yerine yenisi asılan çöp torbasını görüyorum da… Belediyemizin çöp kutusu mu bitti acaba?”
BİRİ SESİMİZİ DUYSUN...
Tekniker okurumuz Sn. Sami Demirci, özetimle: “Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi FSM köprüsü duvarında asılı olan çiniler yağan yağmurla birlikte üstten sızan sulardan dolayı yine çamura bulandı. Malum burası sizin köşenizden başka bir yerde değer bulmuyor! Yine yazar mısınız lütfen? O çiniler yıkansın!” diyor. Her yağmurda aynı sorun… Oysa ki proaktif çalışma diye bir şey olduğunu ve çözümünü de aktararak (Üst kattaki ayrık alan kapatılacak) belirtmiştim. Sanırım ekipler dolaşmayı çok sevdikleri için kesin çözüm sunmuyorlar!
ENVANTER SAYIMINDA ÇIKMAYAN DİREK!
Emekli belediye çalışanı Mümin Soydaşoğlu: “Yıldırım ilçesi Şirinveler Mahallesi Şirinevler köprüsü kenarında dört mevsim uykusuna yatan beton direkle ilgili olarak endişelerimiz var. Şöyle ki, bu direk UEDAŞ’ın envanter sayımında gözden kaçmış olsa gerek! İnsaniyet namına bildirmek istiyoruz. Orada bir direk var!” UEDAŞ yetkililerine duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Nilüfer Belediyesi
“ ‘271 GÜN GEÇTİ HALEN HABER YOK’ başlıklı yazınızdaki bahse konu olan yazınıza istinaden Şiir Kulesi üzerinde bulunan saatin arızalandığı dönemde ilgili firma tarafından onarımı yapılmıştır. Ancak bir süre sonra tekrar arızalanmıştır. Bu nedenle yazınızda yer alan “270 günlük süreçte zaman dilimini yanlış gösterdiği” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Açık alanda olması dolayısıyla hava şartlarından olumsuz etkilene saat en kısa sürede değiştirilerek Şiir Kulesi yerindeki yerini alacaktır. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi. Ancak, orası benim de takibimde. On günde bir kontrol ettim. Bir kez daha doğru çalışmadığını gördüm. Hürriyet Bursa olarak okurlarımızdan gelen her e-postadaki benzeri; istek, rica ve şikayet gibi konuları görmeden, araştırmadan yayımlamıyoruz. Ayrıca Bursa’da ‘açık alanda olan’ ve bu sebepten dolayı hava şartlarından etkilenen tek saatin de bu saat olması çok ilginç! Saygılarımla.
Böyle iş mi olur?
Adının açıklanmasını istemeyen zanaatkar okurumuz:
“Bu güzel manzara(!) Nilüfer ilçesinde bulunan ve Bursa’nın sanayisine can katan Beşevler Sanayi çıkışındadır. Bu manzaraya aşık olduğu belli olan biri tarafından etrafına taş dizilerek koruma altına alınmıştır! Böyle iş mi olur? Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Nilüfer Belediyesi; duy bizi!” Yetkililere duyurulur.
ÇÖP KUTUNUZ MU KALMADI?
Okurumuz Seda Katık, bakın ne diyor: “Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi, Şehreküstü otobüs durağının arka yüzündeki çitlere düzenli olarak asılan ve de dolunca alınıp yerine yenisi asılan çöp torbasını görüyorum da… Belediyemizin çöp kutusu mu bitti acaba?”
BİRİ SESİMİZİ DUYSUN...
Tekniker okurumuz Sn. Sami Demirci, özetimle: “Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi FSM köprüsü duvarında asılı olan çiniler yağan yağmurla birlikte üstten sızan sulardan dolayı yine çamura bulandı. Malum burası sizin köşenizden başka bir yerde değer bulmuyor! Yine yazar mısınız lütfen? O çiniler yıkansın!” diyor. Her yağmurda aynı sorun… Oysa ki proaktif çalışma diye bir şey olduğunu ve çözümünü de aktararak (Üst kattaki ayrık alan kapatılacak) belirtmiştim. Sanırım ekipler dolaşmayı çok sevdikleri için kesin çözüm sunmuyorlar!
ENVANTER SAYIMINDA ÇIKMAYAN DİREK!
Emekli belediye çalışanı Mümin Soydaşoğlu: “Yıldırım ilçesi Şirinveler Mahallesi Şirinevler köprüsü kenarında dört mevsim uykusuna yatan beton direkle ilgili olarak endişelerimiz var. Şöyle ki, bu direk UEDAŞ’ın envanter sayımında gözden kaçmış olsa gerek! İnsaniyet namına bildirmek istiyoruz. Orada bir direk var!” UEDAŞ yetkililerine duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Nilüfer Belediyesi
“ ‘271 GÜN GEÇTİ HALEN HABER YOK’ başlıklı yazınızdaki bahse konu olan yazınıza istinaden Şiir Kulesi üzerinde bulunan saatin arızalandığı dönemde ilgili firma tarafından onarımı yapılmıştır. Ancak bir süre sonra tekrar arızalanmıştır. Bu nedenle yazınızda yer alan “270 günlük süreçte zaman dilimini yanlış gösterdiği” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Açık alanda olması dolayısıyla hava şartlarından olumsuz etkilene saat en kısa sürede değiştirilerek Şiir Kulesi yerindeki yerini alacaktır. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi. Ancak, orası benim de takibimde. On günde bir kontrol ettim. Bir kez daha doğru çalışmadığını gördüm. Hürriyet Bursa olarak okurlarımızdan gelen her e-postadaki benzeri; istek, rica ve şikayet gibi konuları görmeden, araştırmadan yayımlamıyoruz. Ayrıca Bursa’da ‘açık alanda olan’ ve bu sebepten dolayı hava şartlarından etkilenen tek saatin de bu saat olması çok ilginç! Saygılarımla.