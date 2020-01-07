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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bizim neyimiz eksik?

7 Ocak 2020

Bir fabrika çalışanı olan okurumuz Şeref G, özetimle bakınız ne diyor:

Bizim neyimiz eksik
Bizim neyimiz eksik
“Fotoğrafımda gördüğünüz tahta paletten oluşturulan (Onu da biz yaptık) belediye otobüs durağının oturağı Türkiye’nin en gelişmiş sanayilerinden biri olan DOSAB’ın (Demirtaş Organize Sanayi – Çevre Yolu Cadesi) içindedir. BURULAŞ bizlerin taleplerini dikkate almıyor ve işlerinin bazılarında hiç samimi değil! ” Cidden çok ayıp bir durum bu. Geçtiğimiz hafta bir işim gereği Tunceli’ye gitmiştim. Orada dikkatimi çekmişti. Belediye otobüs durakları fotoselli cam kapıyla muhafaza altına alınmış. İçleri pırıl pırıl. Her birinde kütüphane tarzı raflar oluşturulmuş. Raflarda da onlarca roman, ansiklopedi ve tarih kitapları var. Durun! Daha bitmedi. Aynı zamanda bu durakların hepsi klimalı. Evet şaka değil hepsi klimalı ve klimaları da aktif. Bizim neyimiz eksik acaba?

ÇOK MU ZOR?

Bizim neyimiz eksik
Okurumuz Sadi Ilgaz diyor ki: “FSM Kavşağı’nın tabelası can çekişiyor. Herkesin gözü önünde olan bu tabelayı yenilemek çok mu zor?”

 YILIN TAVSİYESİ

Bizim neyimiz eksik
Okurumuz L. M, özetimle: “Bursa Emniyet Müdürlüğü önündeki yeşil alana serpiştirilerek ekilen demir saplamaların kök saldıklarını görüyorum. Bununla birilikte toprağını beğenmemiş olduklarına da tanık oluyorum. Bu yüzden de aylardır takibimde olan o saplamaların büyüyememelerini üzülerek izliyorum. Bence o saplamaların Bursa Botanik Parkı’na dikilmesi daha uygun olacaktır. Bu yönde tavsiyede bulunmak istiyorum!” Bence yılın en anlamlı tavsiyesi! Yerinde bir tespit. Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü; değerlendirin derim.

BİR KERE DE ÇALIŞIRKEN GÖRSEM!

Bizim neyimiz eksik
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Saim Takan şöyle diyor: “Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan havuzun ne kışın ne de yazın, bir kere dahi çalıştırıldığını görmedim. Zaten bu fotoğrafımı da iki ay önce çekmiştim. Sizin sık sık vurguladığınız gibi Bursa’da benzeri tarzda bir sürü havuz var. Hatta çoğu da ıskarta edilmiş. İnanın çok üzülüyorum.”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

DEĞERLENDİRİLECEKTİR
“ ‘NEDEN KİMSE GÖRMEZ’ başlıklı şikâyetinizdeki sorun uzman ekiplerimizce incelenmiştir. Bahse konu olan Hamitler Mahallesi 1. Albayrak Sokak, Taşdemir Sokak, 1. Ersoy Sokak ve bu sokaklara bağlanan yollara gerekli asfalt kaplama işi, bordür ve tretuvar çalışmaları bittikten sonra belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki ilgili ekiplerimizin programı dâhilinde değerlendirilecektir.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR
‘BİR HAFTA GEÇTİ AMA HER ŞEY AYNI’ başlıklı yayımınızda; bahse konu olan hususlar belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nce incelenmiş olup, ilgili ekiplerimizce yürütülen proje ve çalışmalarda erişilebilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak çalışmalarımız devam edecektir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Çözüm odaklı çalışmaları ve değerli açıklamaları için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum…

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