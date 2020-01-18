Hürriyet Bursa abonelerinden olan emekli banka memuresi Gönül Demirel’in haklı şikayetinin özeti şöyle:
“Çekirge Meydanı İş Bankası önünde, yayalar kullansın diye yapılmış olan kaldırımdan hiç araç eksik olmuyor. Hatta sizin en son olarak “ücretsiz otopark alanı” vurgulamanıza rağmen hiçbir önlem alınmadı. Bordür kenarlarına demir aparat ya da taş mantar dikilmesi önerinizde olmuştu üstelik. Osmangazi Belediyesi’nce ‘Çekirge Meydan ‘Projesi’ adı altında açılan yarışmanın sonucunda bazı yarışmacılara yüz binlerce lira ödenmişti! Bu para buradaki kaldırıma araçların özgürce park edeceği alan bulunmasıyla mı alakalıydı yoksa? Başkan Mustafa Dündar, bizi kim duyacak?”
BUGÜN DE BİR MUCİZE OLDU!
OKURUMUZ Ezgi Sağlam’a, geçmiş olsun diyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum: “Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidebilmek için terminale gittik. Ben ve annem ellerimizde bavullar BURULAŞ – BBBUS peronuna gidiyorduk. Havaya lodos hakimdi. Derken bir ‘gümmmm’ sesi, korkmak ki hem de ne korktuk. Esen lodos sonucu fotoğrafını çektiğim devasa (Demirden) reklam tabelası yere kapaklanmıştı. Çok şükür o esnada yanından biri geçmiyordu. Bugün de bir mucize oldu vesselam!”
BIKTIK USANDIK!
TARİH öğretmeni K. N, “Bursa Cumhuriyet Lisesi duvarlarına yapıştırılan reklam duyurularından bıktık usandık. Köşeniz aracılığıyla yardım istiyoruz.” Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği; vaziyet böyle maalesef…
BİZ ALIŞTIK NASIL OLSA!
BİR fabrika çalışanı olan Sabri Gündoğdu, “Biz nasıl olsa alıştık” diyor ve... “Kentimizdeki BURULAŞ otobüs duraklarıyla alakalı olan dertlerimizi köşenizden başka dile getiren yok. Biz alıştık nasıl olsa siz de yazmayın lütfen! Burası neresi derseniz, burası da Demirtaş Organize Sanayi içinde bir yer. Ne var burada derseniz; bir şey yok! Sadece oturma bankını kendimiz yaptık!”
Bizi kim duyacak
Hürriyet Bursa abonelerinden olan emekli banka memuresi Gönül Demirel’in haklı şikayetinin özeti şöyle:
“Çekirge Meydanı İş Bankası önünde, yayalar kullansın diye yapılmış olan kaldırımdan hiç araç eksik olmuyor. Hatta sizin en son olarak “ücretsiz otopark alanı” vurgulamanıza rağmen hiçbir önlem alınmadı. Bordür kenarlarına demir aparat ya da taş mantar dikilmesi önerinizde olmuştu üstelik. Osmangazi Belediyesi’nce ‘Çekirge Meydan ‘Projesi’ adı altında açılan yarışmanın sonucunda bazı yarışmacılara yüz binlerce lira ödenmişti! Bu para buradaki kaldırıma araçların özgürce park edeceği alan bulunmasıyla mı alakalıydı yoksa? Başkan Mustafa Dündar, bizi kim duyacak?”
BUGÜN DE BİR MUCİZE OLDU!
OKURUMUZ Ezgi Sağlam’a, geçmiş olsun diyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum: “Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidebilmek için terminale gittik. Ben ve annem ellerimizde bavullar BURULAŞ – BBBUS peronuna gidiyorduk. Havaya lodos hakimdi. Derken bir ‘gümmmm’ sesi, korkmak ki hem de ne korktuk. Esen lodos sonucu fotoğrafını çektiğim devasa (Demirden) reklam tabelası yere kapaklanmıştı. Çok şükür o esnada yanından biri geçmiyordu. Bugün de bir mucize oldu vesselam!”
BIKTIK USANDIK!
TARİH öğretmeni K. N, “Bursa Cumhuriyet Lisesi duvarlarına yapıştırılan reklam duyurularından bıktık usandık. Köşeniz aracılığıyla yardım istiyoruz.” Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği; vaziyet böyle maalesef…
BİZ ALIŞTIK NASIL OLSA!
BİR fabrika çalışanı olan Sabri Gündoğdu, “Biz nasıl olsa alıştık” diyor ve... “Kentimizdeki BURULAŞ otobüs duraklarıyla alakalı olan dertlerimizi köşenizden başka dile getiren yok. Biz alıştık nasıl olsa siz de yazmayın lütfen! Burası neresi derseniz, burası da Demirtaş Organize Sanayi içinde bir yer. Ne var burada derseniz; bir şey yok! Sadece oturma bankını kendimiz yaptık!”