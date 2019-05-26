GEÇTİĞİMİZ haftaydı. Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeydim.
Hüseyin Ormanlı Caddesi üzerinde yürüyordum. Orada rast geldim. Bir ebeveyn; refakat ettiği minik çocuğa hem bisiklet sürmesini öğretmeye çalışıyor, hem de ona kol kanat oluyordu. Buraya kadar çok güzel. Ancak ne göreyim! Minik çocuğa, ısrarla her gün düzenlenen ‘uçan bisikletler’ için özel olarak yapılmış olan engelli bisiklet parkurunda gideceksin demesin mi! Uçan bisikleti olmadığı halde bu ısrar… Ah bu inadımız yok mu!
AZ YAĞMURDA BİLE GÖL OLUYOR
OKURUMUZ Sn. Sanem Özdemir özetimle: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi D 2928 Kent Güvenlik Merkezi tanımlı belediye otobüs durağı önündeki yaya geçidi çok az düşen yağmurda bile göl oluyor. Yani burasını kullanabilmemiz imkansız hale geliyor. Şikayetçiyiz.” diyor. Oysaki ne güzel bir hizmet bu Sn. Özdemir! Mesela; bazı hemşehrilerimizin süs havuzlarının boş olmasıyla alakalı şikayetleri varken… Hazır ayağınıza gelmiş imkanı şikayete çevirmenize bir anlam veremedim açıkçası. Üstelikte standartlarına uygun bir engelli rampası da varken!
MOTOSİKLET PARKINA DÖNEN KALDIRIM
ADININ açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz diyor ki: “Çekirge Meydanı kaldırımları motosiklet parkına döndü. Bu fotoğrafımdaki motosikletlerle birlikte şu an 13 motosiklet var civarımdaki kaldırımlarda. Saygılarımla.” Büyükşehir zabıta teşkilatı; vaziyet bu…
KAPORTACI İÇİN İYİ AMA...
İSMİNİN açıklanmasını istemeyen zanaatkar okurumuz bakınız ne diyor: “ Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi 14. Sokak girişindeki (Küçük Sanayi) 25 santim civarı derinlikle oluşturulan çukura düşen araçları ve de araçların aldıkları ziyanları görünce çok üzülüyorum. Kaportacı gibi zanaatkar esnafımızı düşünürsek güzel bir uygulama! Ama bu uygulamayı bir de araç sahiplerine sormak lazım galiba! Yorumsuz!”
Bisikletin geçmesi için uçması gerekiyor!
GEÇTİĞİMİZ haftaydı. Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeydim.
Hüseyin Ormanlı Caddesi üzerinde yürüyordum. Orada rast geldim. Bir ebeveyn; refakat ettiği minik çocuğa hem bisiklet sürmesini öğretmeye çalışıyor, hem de ona kol kanat oluyordu. Buraya kadar çok güzel. Ancak ne göreyim! Minik çocuğa, ısrarla her gün düzenlenen ‘uçan bisikletler’ için özel olarak yapılmış olan engelli bisiklet parkurunda gideceksin demesin mi! Uçan bisikleti olmadığı halde bu ısrar… Ah bu inadımız yok mu!
AZ YAĞMURDA BİLE GÖL OLUYOR
OKURUMUZ Sn. Sanem Özdemir özetimle: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi D 2928 Kent Güvenlik Merkezi tanımlı belediye otobüs durağı önündeki yaya geçidi çok az düşen yağmurda bile göl oluyor. Yani burasını kullanabilmemiz imkansız hale geliyor. Şikayetçiyiz.” diyor. Oysaki ne güzel bir hizmet bu Sn. Özdemir! Mesela; bazı hemşehrilerimizin süs havuzlarının boş olmasıyla alakalı şikayetleri varken… Hazır ayağınıza gelmiş imkanı şikayete çevirmenize bir anlam veremedim açıkçası. Üstelikte standartlarına uygun bir engelli rampası da varken!
MOTOSİKLET PARKINA DÖNEN KALDIRIM
ADININ açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz diyor ki: “Çekirge Meydanı kaldırımları motosiklet parkına döndü. Bu fotoğrafımdaki motosikletlerle birlikte şu an 13 motosiklet var civarımdaki kaldırımlarda. Saygılarımla.” Büyükşehir zabıta teşkilatı; vaziyet bu…
KAPORTACI İÇİN İYİ AMA...
İSMİNİN açıklanmasını istemeyen zanaatkar okurumuz bakınız ne diyor: “ Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi 14. Sokak girişindeki (Küçük Sanayi) 25 santim civarı derinlikle oluşturulan çukura düşen araçları ve de araçların aldıkları ziyanları görünce çok üzülüyorum. Kaportacı gibi zanaatkar esnafımızı düşünürsek güzel bir uygulama! Ama bu uygulamayı bir de araç sahiplerine sormak lazım galiba! Yorumsuz!”