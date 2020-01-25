Bisiklet yoluna direk dikilirse...

Okurumuz Arzu Karış, şikâyetini şöyle dile getirmiş:
“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki kaldırıma kazandırılmış olan bisiklet yoluyla alakalı şikâyetim var. Bu nasıl bir hizmettir? Keskin virajla birlikte aniden daralan kullanım alanı var. Sonra bu da yetmiyormuş gibi önünüze bir de direk çıkıyor! İşini yapanlar ve denetleyenler ya ne iş yaptığını bilmiyor. Ya da yapılan hizmetler ‘laf olsun torba dolsun’ mantığıyla yapılıyor.”
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜNDEKİ ÇÖP KUTUSU
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Aşkın Tezcan, bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesinde bulunan Barış Manço Kültür Merkezi önündeki belediye otobüs durağı önünde çöp bidonunun üst boğaz çemberi var ama kendisi yok. Üstelik bu durum yıllardır da böyle. Belediyemizin oraya çöp kutusu koymak yerine çöp poşetiyle bu hizmeti sürdürür olması cidden çok büyük ayıp. Merhum Barış Manço, her şarkılarının sözlerini yaşanmış, duyulmuş ve bilinmiş gerçek hikâyelerden esinlenerek yazmış. Sonra da o kente, kasabaya veya köye giderek araştırma yapar, en sonunda da şarkısını hazırlarmış. İsminin verildiği kompleks yanındaki bu durumdan haberi olsaydı buraya gelir ve bunun da bir şarkısını yapardı sanırım.” Yetkililere duyurulur.
DENETLEYEN YOK MU?
Okurumuz Yağız Eryaman: “Nilüfer CHP Altınşehir Mahalle Temsilciliği önündeki kaldırımda bisikletimle gidiyordum. Bisiklet yoluna döşenen menhol kapağının etrafındaki çukura girmişim. Az kaldı düşüyorum. Bunları denetleyen yok mu? Ya düşseydim ve yaralansaydım ne olacaktı!” Geçmiş olsun Yağız Eryaman. Bence bunları denetleyen yok.
YETKİLİLERİN DİKKATİNE
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazıları her ders bitimi sonrası kaldırımda yürümek yerine araçların vızır vızır aktığı caddeye atlıyor! Bu durumdan okul idarecileri de haberdar. Ama sanırım durumun ne kadar önemli olduğunun farkında değiller gerekli uyarıyı yapmıyor ve önlem almıyorlar. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Bursa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve de okul yönetiminin dikkatine. Okul önünde bir çocuğun canı yanarsa ne olacak? ” Yetkililerin dikkatine.
SOKAK TABELASININ BAŞINA GELENLER
Direksiyon dersi öğretmeni Handan Işık, “Kime ne zararı olduysa!” diyor ve: “Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülbeyaz Sokak girişine asılı olan sokak tabelası birilerini rahatsız etmiş olacak ki tabelanın üzeri sprey boya ile boyamış. Kime ne zararı olduysa! Lütfen tabelaların bu durumu yetkililer tarafından giderilsin. ” Yıldırım Belediyesi desteğinizi rica ediyoruz.
Bisiklet yoluna direk dikilirse...
Okurumuz Arzu Karış, şikâyetini şöyle dile getirmiş:
“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki kaldırıma kazandırılmış olan bisiklet yoluyla alakalı şikâyetim var. Bu nasıl bir hizmettir? Keskin virajla birlikte aniden daralan kullanım alanı var. Sonra bu da yetmiyormuş gibi önünüze bir de direk çıkıyor! İşini yapanlar ve denetleyenler ya ne iş yaptığını bilmiyor. Ya da yapılan hizmetler ‘laf olsun torba dolsun’ mantığıyla yapılıyor.”
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜNDEKİ ÇÖP KUTUSU
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Aşkın Tezcan, bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesinde bulunan Barış Manço Kültür Merkezi önündeki belediye otobüs durağı önünde çöp bidonunun üst boğaz çemberi var ama kendisi yok. Üstelik bu durum yıllardır da böyle. Belediyemizin oraya çöp kutusu koymak yerine çöp poşetiyle bu hizmeti sürdürür olması cidden çok büyük ayıp. Merhum Barış Manço, her şarkılarının sözlerini yaşanmış, duyulmuş ve bilinmiş gerçek hikâyelerden esinlenerek yazmış. Sonra da o kente, kasabaya veya köye giderek araştırma yapar, en sonunda da şarkısını hazırlarmış. İsminin verildiği kompleks yanındaki bu durumdan haberi olsaydı buraya gelir ve bunun da bir şarkısını yapardı sanırım.” Yetkililere duyurulur.
DENETLEYEN YOK MU?
Okurumuz Yağız Eryaman: “Nilüfer CHP Altınşehir Mahalle Temsilciliği önündeki kaldırımda bisikletimle gidiyordum. Bisiklet yoluna döşenen menhol kapağının etrafındaki çukura girmişim. Az kaldı düşüyorum. Bunları denetleyen yok mu? Ya düşseydim ve yaralansaydım ne olacaktı!” Geçmiş olsun Yağız Eryaman. Bence bunları denetleyen yok.
YETKİLİLERİN DİKKATİNE
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazıları her ders bitimi sonrası kaldırımda yürümek yerine araçların vızır vızır aktığı caddeye atlıyor! Bu durumdan okul idarecileri de haberdar. Ama sanırım durumun ne kadar önemli olduğunun farkında değiller gerekli uyarıyı yapmıyor ve önlem almıyorlar. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Bursa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve de okul yönetiminin dikkatine. Okul önünde bir çocuğun canı yanarsa ne olacak? ” Yetkililerin dikkatine.
SOKAK TABELASININ BAŞINA GELENLER
Direksiyon dersi öğretmeni Handan Işık, “Kime ne zararı olduysa!” diyor ve: “Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülbeyaz Sokak girişine asılı olan sokak tabelası birilerini rahatsız etmiş olacak ki tabelanın üzeri sprey boya ile boyamış. Kime ne zararı olduysa! Lütfen tabelaların bu durumu yetkililer tarafından giderilsin. ” Yıldırım Belediyesi desteğinizi rica ediyoruz.