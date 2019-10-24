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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Birisi düşünce mi kapatılacak

24 Ekim 2019

Bir şirketin üretim direktörü olan Hürriyet Bursa abonesi Salim Nalbantoğlu, bakınız ne diyor:

“Sanırım geçen yıldı. Bir konunuzda Nilüfer Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi başlangıcındaki (Medicana Hastanesi önü) kaldırımda bulunan dipsiz kuyuya dikkat çekmiştiniz! Sonrasında da Büyükşehir Belediyesi’nin o çukura müdahale edeceğini yazmıştınız! Bugün tesadüf olarak ilgili adresten geçtim. Görünce haberinizi hatırladım birden. Adres aynı adres, aynı kuyu, aynı durum! Kuyunun kapatılması için illaki içine birinin düşmesi mi bekleniyor?” Salim Nalbantoğlu, desenize kuyuya düşecek biri aranıyor. En azından, kuyunun hastane önünde olması çok güzel!

CAMLARI SÜPÜRMEK SANIRIM ZOR GELDİ

Birisi düşünce mi kapatılacak

Okurumuz Ekrem Bülbül: “Göstermiş olduğum belediye otobüs durağına iki hafta önce bir araç dalış yaptı! Darmadağın olan durak bir hafta sonra yenilendi. Ancak durağın kırılmasıyla etrafa saçılan cam parçaları süpürülmedi. Sanırım cam kırıklarını temizlemek zor geldi. Durağı tamir edip gerisini boş verdiler. Adres; Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Erenler Cami karşısı üst geçiten yanı” diyor. Yıldırım Belediyesi’nin dikkatine…

GELİŞİ GÜZEL YAPILINCA...

Birisi düşünce mi kapatılacak

Hürriyet Bursa okuru Aydın Canım, özetimle diyor ki: “Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Caddesi Bursa Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü önüne kazılan ve kazıldıktan sonra da gelişi güzel kapatılan alandan şikayetçiyiz. Kimsenin canı yanmadan kazılan yerin güzelce kapatılmasını istiyoruz.” Yetkililere duyurulur.

ÜSTÜ BİZE ALTI KOYUNLARA KALMIŞ

Birisi düşünce mi kapatılacak

Okurumuz Bilal Seyisoğlu, şöyle diyor: “Bir zamanlar altından metrelerce yükseklikte gürül gürül akan suyuyla, akan suda tutulan çeşit çeşit balıklarıyla Bursa’ya ve Bursalılara ayrı bir değer katan Mihraplı deresinde bir damla su yok. Üzerinden geçen köprülere gelince... Onlar bari var. Köprünün üstü bize, altı da koyunlara kalmış! Çok yazık.”

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