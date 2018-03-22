Birileri düşmeden, birileri ezilmeden

Hani deriz ya; ‘Avrupa’ adına da yakışmış ama! Kaldırımda öyle bir rampa var ki iddia ediyorum ayakkabısı kösele olan bir erkek veya topuklu ayakkabı giyen bir kadın o rampadan düşmeden inebilsin; asla inemez. İnanmıyor musunuz? Öyleyse lütfen deneyiniz. Devamında da vızır vızır geçen bulvardaki araç trafiğine paralel metrelerce yüksekte korunaksız bir kaldırım. İnsanız; dalgın oluruz, fark etmeyiz, dikkatli olmayız... Sonra buradan düşer miyiz? Düşeriz, dolayısıyla ziyan görür müyüz? Görürüz. Ve elbette en önemlisi de düşeceğiniz alan arı kovanı gibi işlek olan bir bulvar olunca; Allah muhafaza! Yılın harika projelerinden en güzeline tanığız (!) Yetkililere diyeceklerim var. Birileri düşmeden, birileri ezilip feci sonlarıyla alakalı manşet haberlerde sunulur olmadan; aman! Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Osmangazi Belediyesi. İhbarımı acilen dikkate almanızı rica ederim...

NİLÜFER BU İŞİ ÇÖZER



Okurumuz Sn. Aşkın Yakın: “Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Caddesi Şafak Sokak’daki (Öncüler Sitesi önü) yeşil alanda bulunan hurda aracın oradan kaldırılması için verdiğim mücadele ve mücadelelerimiz sonuçsuz kaldı. Pes ettik artık! Bizi duyan yok, bir hayret! Hurdayı gören yok on bir hayret! Sabret gönül sabret!” Nilüfer Belediyesi yakın zamanda bu işi çözer Aşkın Hanım. İçimden bir ses böyle diyor.

O ÇUKURLAR BAKINIZ NEREDEYMİŞ



Okurumuz Sn. Baha Baykan: “Bursa’mızda adım başı muhtelif çukurlar var diyorum. Katılmayan var mı? Buyurun bunlar da benden olsun diyorum! Nerede mi bu çukurlar? Gördüğünüz devasa çukurlar; öyle bir yerde ki ben bile şaştım. Fazla uzatmadan ve sıkıntı vermeden adresi veriyorum. Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü önü. Saygılarımı sunuyorum.” Okurumuzdan gelen dokuz ayrı fotoğrafı inceledim de… Geniş kapsamlı yeni bir proje denemesi olabilir mi acaba.(!)

ORADA BARİ OLMASIN



Okurumuz Sn. Neslihan Alıcı: “İlgili fotoğrafımda görüyorsunuz. Yağmurlu bir hava ve hemşehrilerimiz belediye otobüs durağında otobüs bekliyorlar. Kapalı kabinin yetersiz olması sebebiyle onlarcası vatandaşımız dört mevsimde de mağdur oluyorlar. Tıpkı şu an kısmetlerine denk düşen yağmur gibi! İlgili otobüs durağına ilave kapalı durak monte edilmelidir. Keza, onlarcası duraklarımız için benzeri gereksinim şartı olabilir. Ancak bu durakta bekleyenlerin takriben yüzde doksanı Çekirge Devlet Hastanesi’nden çıkan hastalar ve refakatçileridir. Daha da bir şey anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Oraya kapalı durak ilavesi istiyoruz.” Bazı AVM önlerinde bu durağa göre oldukça lüks sayılabilecek çift kabinli duraklarımız varken... Büyükşehir ve Burulaş Sn. Alıcı’nın acılı ve haklı isteğini duyun derim.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘BİR ORASI KALMAMIŞTI KAZILMADIK’

başlıklı yayımımızdan (Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi Muhtarlı önü) sonra; ‘bir gelişme oldu mu acaba?’ diye çıktım yola. Gördüm ki muhtarlık önündeki kazı, bir ucuna asfalt yetmemiş olsa da(!) onarılmış. ‘Yakında onarılan yer umarım çökmez. Buna şükür’ demekten başka şansımız olmadığına göre! Teşekkür ediyorum.