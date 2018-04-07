

‘Dikkat savaşınız’ umarım değer bulsun. Bir ayağı İzmir’de, bir ayağı da Bodrum’da olan ben mukayese edecek olursam üzülerek belirtmek isterim ki Bursa’mız bu konuda kesinlikle sınıfta kaldı diyebilirim. Binlercesi örneğimden sadece ikisi. Adım başı ziyan, adım zarar, adım başı hüzün... Bakınız bu fotoğrafları CarrefourSA ve Sur Yapı AVM önünde çektim. Yıllardır dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. Ancak, sadece yazdıklarınıza müdahale edilirken ‘bu işe artık kökten bir dur diyelim’ diyecek yetkiliye rast gelememenin üzüntüsü içindeyim. 37 ülkeye gitmek nasip oldu. İklimiyle, toprağıyla, güneşiyle, coğrafik özeliğiyle Cennet Yurduma hiç biri denk değilken... Sadece, samimi eğitimlerle kazanılan disiplin, plan ve saygı dolu yaşamlarından ötürü bizlerin önünde anılmaları beni derinden yaralıyor. Boşa giden vatandaşımızın emeğine ve yok edilen alın terlerimize birileri artık dur demeli. Saygılarımla.” Kesinlikle size katılıyorum Sn. Özgiray. Birileri DUR demeli artık.

PROJE ÇOK, MÜDÜR YOK!



Mimar H. K. “Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde insanların hayatlarını ve mallarını riske atacak trajikomik sorumsuzluğa tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Bir inşaat firması, aylar önce caddeye boşalttığı kirli su göl oluşturmasın diye suya yön vermek için caddeye betondan set yaptı! Yetmedi, BUSKİ’ye ait menhol kapağını kaldırarak altına beşe on diye tanımladığımız kalası koyarak açık kalmasını sağlamıştı Risk üstüne risk, saygısızlık üstüne saygısızlık. Proje müdürü ÇOK ve bunları görecek yetkili YOK olunca...

MÜDAHALE EDİLEBİLİR

“Oysa ki o cadde üzerinde; Sheraton Bursa HOTEL, GWP GREEN WHITE PLAZA, CROWNE PLAZA, ROMER INTERNATIONAL bir çok saygın işletmeler de varken Sn. K. Sadece bir yetkilinin 20 saniyelik telefon görüşmesiyle dahi bu ve benzeri saygısızlıklara müdahale edeceği gerçeği varken... Proje çok, müdür yok galiba!” Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Nilüfer Belediyesi; bilginize...

HEP BİR RUHUZ BİZ



Sn. Sevim Gürel, özetimle: “Nilüfer İlçesi Beşevler Karafatma Meydanı’ndaki Beşevler Belediye Parkı içinde açılan Çanakkale sergisi için teşekkür ediyorum. Ancak sergide Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne fotoğrafı var ne de ismi geçiyor. Saygılarımla” Sn. Gürel’in iddiası böyle. Şahsım olarak sergiyi gezme fırsatım olmadı. Eksiklik varsa tamamlanacağını biliyorum. Bedir’de, Fetih’te, Çanakkale’de, Anafartalar’da da, özetle her başarılarımızda hep bir ruhtuk biz. Öyle de kalacağız.

BİZ DE İSTERİZ!



Okurumuz Sn. Yeşim Katrancı: “Kentimizdeki kaldırımları kuşatan ‘Görme Engelli Yürüme Taşları’ (Yalan Taşları) hizmeti sokağımız olan Osmangazi İlçesi Aktarhüssam Mahallesi 2. Asker Sokak’ta bulunan ferah ve geniş (!) kaldırımımız için de istiyoruz. Vatandaş, o taşlar döşenmediği için kaldırımı kullanmıyor! Diyeceğimiz o ki o biz de isteriz.”(!) Bu da güzelmiş Sn. Katrancı!