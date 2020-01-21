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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Biri düşmeden yapılmayacak!

21 Ocak 2020

Okurlarımızdan olan Beren Derya, Su Beşer, Derin Sağlam, Güler Can, Salim Nalbantoğlu, Serdar Hakarar, Münir Can Atalay ve Güngör Zümbülova sorunlarını şöyle dile getiriyor:

Biri düşmeden yapılmayacak

“Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi, Medicana Hastanesi önündeki kaldırımda bulunan kuyu mirasına sadece ve sadece köşenizde değinildi. Hem de birçok kez...

Biri düşmeden yapılmayacak
Birbirleriyle paslaşmayı seven Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’nin sonucu mutlak suretle üzücü bitecek olan vurdumduymazlıklarına aklımız sırrımız ermiyor! Neyi bekliyor yetkililer?”

Biri düşmeden yapılmayacak

‘AKIL VEREN ÇOK OLUR’

Kıymetli okurlarımız. Şu ana kadar bir hemşehrimizin bu kuyuya düştüğünü ve de zarar gördüğünü duyan oldu mu? Ben duymadım.

Biri düşmeden yapılmayacak
Hele birinin canı yansın bakalım, acele etmeyelim!

Biri düşmeden yapılmayacak
Bir atasözümüz: “Araba devrilince akıl veren çok olur” diyor. Biraz daha sabır lütfen!

ÜÇ YILDIR BU DURUMDA

Biri düşmeden yapılmayacak

HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Ersin Arda’nın küs barıştırıcı e-postasını özetleyerek aktarıyorum. Buyurun hep birlikte okuyalım: “Nilüfer ilçesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki Uğur Mumcu Belediye Otobüs Durağı’nın sağ ve sol önlerindeki kaldırım taşları tamı tamına üç yıldır birbirlerine küs vaziyette yaşamaktadırlar! Küslüğe sebep olanları kınamakla birlikte, bu küsleri kim barıştıracak çok merak ediyorum? Hani küsleri barıştırmak sevap olunca…(!)”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

HEMEN TEMİZLENDİ ARTIK CEZASI OLSUN

Biri düşmeden yapılmayacak

‘BIKTIK USANDIK’ başlıklı yayımımız sonrasında yayımımızla birlikte ay gün içinde Bursa Cumhuriyet Lisesi duvarlarına yapıştırılan çeşitli reklam duyurularının Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı çalışanlarınca temizlendiğini gördüm. Bizlere değer veren Büyükşehir Kent Estetiği’ne teşekkür ediyorum. Bu esnada şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Benzeri saygısızca davranışlara cezai işlemler uygulanmadığı müddetçe emekler yazık edilmeye, milli servetimiz de ziyana uğratılmaya devam eder gider…

O ARAÇ KALDIRILDI

Biri düşmeden yapılmayacak

“O ARAÇTA NE VAR’ yazınıza istinaden; Ataevler Mahallesi Umut Sokak’ta kaldırımda bulunan araç kaldırılmıştır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi basın Bürosu.” Kıymetli açıklamanızla birlikte yollamış olduğunuz şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ederim.

DAVETE İCABET EDİLDİ

Biri düşmeden yapılmayacak

“YILDIRIM’A DAVET VAR’ başlıklı yazınız sonrasında (Yıldırım Caddesi Yiğitler Mahallesi) belediyemiz temizlik işleri ekiplerince gerekli temizlik yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Teşekkürler Yıldırım Belediyesi.

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