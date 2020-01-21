Biri düşmeden yapılmayacak!

Okurlarımızdan olan Beren Derya, Su Beşer, Derin Sağlam, Güler Can, Salim Nalbantoğlu, Serdar Hakarar, Münir Can Atalay ve Güngör Zümbülova sorunlarını şöyle dile getiriyor:
“Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi, Medicana Hastanesi önündeki kaldırımda bulunan kuyu mirasına sadece ve sadece köşenizde değinildi. Hem de birçok kez...
Birbirleriyle paslaşmayı seven Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’nin sonucu mutlak suretle üzücü bitecek olan vurdumduymazlıklarına aklımız sırrımız ermiyor! Neyi bekliyor yetkililer?”
‘AKIL VEREN ÇOK OLUR’
Kıymetli okurlarımız. Şu ana kadar bir hemşehrimizin bu kuyuya düştüğünü ve de zarar gördüğünü duyan oldu mu? Ben duymadım.
Hele birinin canı yansın bakalım, acele etmeyelim!
Bir atasözümüz: “Araba devrilince akıl veren çok olur” diyor. Biraz daha sabır lütfen!
ÜÇ YILDIR BU DURUMDA
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Ersin Arda’nın küs barıştırıcı e-postasını özetleyerek aktarıyorum. Buyurun hep birlikte okuyalım: “Nilüfer ilçesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki Uğur Mumcu Belediye Otobüs Durağı’nın sağ ve sol önlerindeki kaldırım taşları tamı tamına üç yıldır birbirlerine küs vaziyette yaşamaktadırlar! Küslüğe sebep olanları kınamakla birlikte, bu küsleri kim barıştıracak çok merak ediyorum? Hani küsleri barıştırmak sevap olunca…(!)”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HEMEN TEMİZLENDİ ARTIK CEZASI OLSUN
‘BIKTIK USANDIK’ başlıklı yayımımız sonrasında yayımımızla birlikte ay gün içinde Bursa Cumhuriyet Lisesi duvarlarına yapıştırılan çeşitli reklam duyurularının Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı çalışanlarınca temizlendiğini gördüm. Bizlere değer veren Büyükşehir Kent Estetiği’ne teşekkür ediyorum. Bu esnada şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Benzeri saygısızca davranışlara cezai işlemler uygulanmadığı müddetçe emekler yazık edilmeye, milli servetimiz de ziyana uğratılmaya devam eder gider…
O ARAÇ KALDIRILDI
“O ARAÇTA NE VAR’ yazınıza istinaden; Ataevler Mahallesi Umut Sokak’ta kaldırımda bulunan araç kaldırılmıştır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi basın Bürosu.” Kıymetli açıklamanızla birlikte yollamış olduğunuz şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ederim.
DAVETE İCABET EDİLDİ
“YILDIRIM’A DAVET VAR’ başlıklı yazınız sonrasında (Yıldırım Caddesi Yiğitler Mahallesi) belediyemiz temizlik işleri ekiplerince gerekli temizlik yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Teşekkürler Yıldırım Belediyesi.
Biri düşmeden yapılmayacak!
Okurlarımızdan olan Beren Derya, Su Beşer, Derin Sağlam, Güler Can, Salim Nalbantoğlu, Serdar Hakarar, Münir Can Atalay ve Güngör Zümbülova sorunlarını şöyle dile getiriyor:
“Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi, Medicana Hastanesi önündeki kaldırımda bulunan kuyu mirasına sadece ve sadece köşenizde değinildi. Hem de birçok kez...
Birbirleriyle paslaşmayı seven Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’nin sonucu mutlak suretle üzücü bitecek olan vurdumduymazlıklarına aklımız sırrımız ermiyor! Neyi bekliyor yetkililer?”
‘AKIL VEREN ÇOK OLUR’
Kıymetli okurlarımız. Şu ana kadar bir hemşehrimizin bu kuyuya düştüğünü ve de zarar gördüğünü duyan oldu mu? Ben duymadım.
Hele birinin canı yansın bakalım, acele etmeyelim!
Bir atasözümüz: “Araba devrilince akıl veren çok olur” diyor. Biraz daha sabır lütfen!
ÜÇ YILDIR BU DURUMDA
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Ersin Arda’nın küs barıştırıcı e-postasını özetleyerek aktarıyorum. Buyurun hep birlikte okuyalım: “Nilüfer ilçesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki Uğur Mumcu Belediye Otobüs Durağı’nın sağ ve sol önlerindeki kaldırım taşları tamı tamına üç yıldır birbirlerine küs vaziyette yaşamaktadırlar! Küslüğe sebep olanları kınamakla birlikte, bu küsleri kim barıştıracak çok merak ediyorum? Hani küsleri barıştırmak sevap olunca…(!)”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HEMEN TEMİZLENDİ ARTIK CEZASI OLSUN
‘BIKTIK USANDIK’ başlıklı yayımımız sonrasında yayımımızla birlikte ay gün içinde Bursa Cumhuriyet Lisesi duvarlarına yapıştırılan çeşitli reklam duyurularının Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı çalışanlarınca temizlendiğini gördüm. Bizlere değer veren Büyükşehir Kent Estetiği’ne teşekkür ediyorum. Bu esnada şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Benzeri saygısızca davranışlara cezai işlemler uygulanmadığı müddetçe emekler yazık edilmeye, milli servetimiz de ziyana uğratılmaya devam eder gider…
O ARAÇ KALDIRILDI
“O ARAÇTA NE VAR’ yazınıza istinaden; Ataevler Mahallesi Umut Sokak’ta kaldırımda bulunan araç kaldırılmıştır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi basın Bürosu.” Kıymetli açıklamanızla birlikte yollamış olduğunuz şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ederim.
DAVETE İCABET EDİLDİ
“YILDIRIM’A DAVET VAR’ başlıklı yazınız sonrasında (Yıldırım Caddesi Yiğitler Mahallesi) belediyemiz temizlik işleri ekiplerince gerekli temizlik yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Teşekkürler Yıldırım Belediyesi.