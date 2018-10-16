Okurumuz Sn. Şamil Konuk: “Tarihi Çelik Palas Oteli ile Konak 18 arasında (Kükürtlü Caddesi) bulunan UEDAŞ’a ait olan beton direk biraz eğik gibi galiba! Bana mı öyle geliyor acaba!” diyor.
Bir akşam vakti…
Kimya mühendisi, okurumuz Sn. Cem Tüli: “Neredeyse her gün kural tanımaz sürücülerce bir yerlerin tırpanlandığı Çekirge Caddesi’nde iki gün önce de; önce bir direk, sonra da duvar tırpanlandı! Çok şükür o esnada kaldırımda yaya ya da yayalar yoktu yine! Nasıl bir işe düştük böyle!” Ralli pist alanı olan (!) Çekirge Caddesi’nden bugün de bu bilgi… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün dikkatlerine…
Sıcak suya istinaden!
Okurumuz Sn. Fatmagül Gençtürk: “Osmangazi İlçesi Hamzabey Mahalesi Sultan 2. Murat Parkı önündeki çeşmenin kelimelerinin tamamı düşmüş desem isabet olur. Düşmenin sebebi, hani orada sıcak sular var ya; ona istinaden mi düşüyorlar acaba? (!)” diyor.
Moloz tarlası
Okurumuz Sn. Aleyna Aslan: “Osmangazi ilçesinde hizmet veren Orman Müzesi’nin duvarının (Çalıkuşu Sokak) arkasına bırakılan molozlar aylar oldu öyle! Yoksa orası moloz tarlası oldu da bizim mi haberimiz olmadı!” Diyor.
Biraz eğik galiba!
Okurumuz Sn. Şamil Konuk: “Tarihi Çelik Palas Oteli ile Konak 18 arasında (Kükürtlü Caddesi) bulunan UEDAŞ’a ait olan beton direk biraz eğik gibi galiba! Bana mı öyle geliyor acaba!” diyor.
Bir akşam vakti…
Kimya mühendisi, okurumuz Sn. Cem Tüli: “Neredeyse her gün kural tanımaz sürücülerce bir yerlerin tırpanlandığı Çekirge Caddesi’nde iki gün önce de; önce bir direk, sonra da duvar tırpanlandı! Çok şükür o esnada kaldırımda yaya ya da yayalar yoktu yine! Nasıl bir işe düştük böyle!” Ralli pist alanı olan (!) Çekirge Caddesi’nden bugün de bu bilgi… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün dikkatlerine…
Sıcak suya istinaden!
Okurumuz Sn. Fatmagül Gençtürk: “Osmangazi İlçesi Hamzabey Mahalesi Sultan 2. Murat Parkı önündeki çeşmenin kelimelerinin tamamı düşmüş desem isabet olur. Düşmenin sebebi, hani orada sıcak sular var ya; ona istinaden mi düşüyorlar acaba? (!)” diyor.
Moloz tarlası
Okurumuz Sn. Aleyna Aslan: “Osmangazi ilçesinde hizmet veren Orman Müzesi’nin duvarının (Çalıkuşu Sokak) arkasına bırakılan molozlar aylar oldu öyle! Yoksa orası moloz tarlası oldu da bizim mi haberimiz olmadı!” Diyor.