Bursa için bir simge olan Atatürk Heykeli önünden geçiyordum. Bazı gençlerin Atatürk Heykeli önündeki yürüme alanında patenleriyle yapmış oldukları gösterilere takıldı gözüm… Bağırışlarıyla, çığırışlarıyla ve haytaca tutumlarıyla zapt ettikleri bir alan vardı karşımda. Yaşınız itibarı ile kıpır kıpırsınız. Bu tür ziyansız faaliyetlerinizi ben de destekliyorum. Ancak sevgili gençler; orada paten veya kaykay kullanırken lütfen dikkat edin. Engelli ve yaşlı bireylerin geçişlerine mani olacak hareketlerden kaçının...
DAYADILAR VE GİTTİLER!
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz özetimle: “Çekirge Meydanı’ndaki belediye otobüs duraklarının camları bazı ziyankar kişilerce kırılmıştı. Biz de bu camların değişimini istemiştik. Zar zor camları değiştirtebildik. Ve aylar önce yenilenmesi için sökülen kırık camları durağın arkasına dayayıp gittiler! Oraya çok zaman minik çocukların girdiğine rast geliyorum! Bir de cam yüzünden bari üzülenlerden olmayalım!” Diyor. İhale; sanırım yine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’e kaldı gibi!
İLGİ İSTİYORUZ
Okurumuz Sn. Yusuf Albayrak: “Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Panayır Caddesi (Üst geçit civarı) yağan yağmurun çokluğuna ve azlığına göre; havuz da oluyor nehir de! Kime söylediysek başarılı olamadık! Araçların geçmesi sonucu kaldırımda yürüyen vatandaş balık misali ıslanıyor. İlgi istiyoruz!” diyor.
180 DERECE DÖNÜNCE…
Okurumuz Sn. Ziya Yücel bakınız ne diyor: Ankara Caddesi Arabayatağı Metro İstasyonu karşısındaki aydınlatma direklerinin armatürlerini taşıyan bazı aparatların 180 derece dönmüş olması itibariyle cadde yerine kaldırım aydınlatmaktadır. Bu bizlere özel bir hizmet midir (!) yoksa ters giden bir şeyler mi oluşmuştur? Kolay gelsin!” UEDAŞ’a rica ile.
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
NARIN ARTIK başlıklı yayımımızdan sonra (Tuzpazarı Mahallesi Ürün Caddesi) üç yıldır değer bulmayan sorunun giderilmiş olduğuna şahit oldum. İlgililere teşekkür ediyorum .
Biraz dikkat lütfen
Atatürk Caddesi’ndeydim.
Bursa için bir simge olan Atatürk Heykeli önünden geçiyordum. Bazı gençlerin Atatürk Heykeli önündeki yürüme alanında patenleriyle yapmış oldukları gösterilere takıldı gözüm… Bağırışlarıyla, çığırışlarıyla ve haytaca tutumlarıyla zapt ettikleri bir alan vardı karşımda. Yaşınız itibarı ile kıpır kıpırsınız. Bu tür ziyansız faaliyetlerinizi ben de destekliyorum. Ancak sevgili gençler; orada paten veya kaykay kullanırken lütfen dikkat edin. Engelli ve yaşlı bireylerin geçişlerine mani olacak hareketlerden kaçının...
DAYADILAR VE GİTTİLER!
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz özetimle: “Çekirge Meydanı’ndaki belediye otobüs duraklarının camları bazı ziyankar kişilerce kırılmıştı. Biz de bu camların değişimini istemiştik. Zar zor camları değiştirtebildik. Ve aylar önce yenilenmesi için sökülen kırık camları durağın arkasına dayayıp gittiler! Oraya çok zaman minik çocukların girdiğine rast geliyorum! Bir de cam yüzünden bari üzülenlerden olmayalım!” Diyor. İhale; sanırım yine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’e kaldı gibi!
İLGİ İSTİYORUZ
Okurumuz Sn. Yusuf Albayrak: “Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Panayır Caddesi (Üst geçit civarı) yağan yağmurun çokluğuna ve azlığına göre; havuz da oluyor nehir de! Kime söylediysek başarılı olamadık! Araçların geçmesi sonucu kaldırımda yürüyen vatandaş balık misali ıslanıyor. İlgi istiyoruz!” diyor.
180 DERECE DÖNÜNCE…
Okurumuz Sn. Ziya Yücel bakınız ne diyor: Ankara Caddesi Arabayatağı Metro İstasyonu karşısındaki aydınlatma direklerinin armatürlerini taşıyan bazı aparatların 180 derece dönmüş olması itibariyle cadde yerine kaldırım aydınlatmaktadır. Bu bizlere özel bir hizmet midir (!) yoksa ters giden bir şeyler mi oluşmuştur? Kolay gelsin!” UEDAŞ’a rica ile.
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
NARIN ARTIK başlıklı yayımımızdan sonra (Tuzpazarı Mahallesi Ürün Caddesi) üç yıldır değer bulmayan sorunun giderilmiş olduğuna şahit oldum. İlgililere teşekkür ediyorum .