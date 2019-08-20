Bir yanlış var ama nerede ?

Abonelerimizden olan Tofaş (Fabrika) çalışanı Üzeyir Uygun, bakınız ne diyor: “Günümüze bir renk katalım diyerek ailecek Bursa’ya 53 kilometre uzaklıkta bulunan ve Bursa’nın meşhurlarından olan Eşkel Esence (Mudanya ilçesine bağlı) sahiline gittik.
Sözüm ona 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi’nce bakımı, temizliği ve onarımı yapılmıştı. Ancak bir yerde bir yanlış var da, nerede var onu çözemedik. Balçık misali olan sahiliyle, kiraya verilen naylondan yapılmış çadırlarıyla, kıyıyı teslim almış olan çöpleriyle, sürüsüne bereket sivrisinekleriyle vs, vs… Bizim Eşkel’de imdat sinyali vermiş. Saygılarımızla.”
HELAL OLSUN SANA GÜZEL KAPTAN
Abonemiz Erol Kobak’a bu çok güzel bildirimi için teşekkür ediyor ve konuyu özetimle aktarıyorum: “17 Ağustos 2019 saat 10:30’da BURULAŞ’a ait olan ve güzergahı H 3 olan belediye otobüsüne, Bursa Şehir Hastanesi’nden kent istikametine gitmek için bindim. Benden iki ya da üç durak sonra otobüse güç bela binebilen 65 yaş civarlarında bir erkek yolcuya gözüm takıldı. Bukart’ını validatöre okuttu. Ancak kartta yeterli bakiye olmadığı için makine ikaz verdi. Bu durum karşısında mahcup olduğu her halinden belli olan yolcu hiç konuşmadan otobüsten iniyordu ki şoför: “Amca gel geç” dedi. Şoför inisiyatifini kullandı. Uygun bir davranıştı bu bence. Ancak sürücünün otobüste bulunan bir başka yolcuya cebinden çıkarttığı parasıyla tur bedelini verip ve tur bedelini ödediği yolcunun kartını alıp validatöre okutması karşısında şok oldum. Bu eli öpülesi emekçi sürücü kardeşimizi candan tebrik ediyorum. ” Böylesine güzel bir e-postaya tanık olmanın mutluğu içindeyim. Helal olsun sana güzel kaptan…
DERDİMİZİ DUYURAMIYORUZ
Esnaf okurlarımızdan olan A. S, özetimle; “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Orhangazi alt geçidi içinde hizmet vermekte olan asansör, köşenizdeki takipçi yazılarınız sonrasında bizlere kazandırılmıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Devamında da bozulan ve de yıllarca çalışmadığı için yine çok kez konu yapmanız sonucunda devreye alınan asansör yine bozuldu. Biz derdimizi duyurma konusunda başarılı olamıyoruz. Ne olur bir kez daha yazınız. Alt geçit esnafları adına size teşekkür ediyoruz” diyor.
O DİREK ORAYA GÖKTEN DÜŞMEDİ YA...
04 Ağustos 2019 tarihli köşemde bir okurumuzun e-postasına istinaden, Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi Uludağ Ticaret Merkezi yanındaki boş arazide bulunan beton direğin kaldırılmasını istemiştik. Direk deyince akla ilk gelen isim olan UEDAŞ’ın ilgili yetkilisince arandım. Telefon görüşmemizde: ‘O direk bize ait değildir’ açıklamasıyla bilgilendirildim. Teşekkür ediyorum UEDAŞ. Ve gerek belediyeler, gerekse şirketlerden bir ses çıkmayınca… Af buyurun ama, o direk oraya gökten düşmedi ya...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UEDAŞ;
“ ‘PATLAYINCA MI TAKILACAK O KAPAK’ başlıklı şikayetiniz incelenmiştir. (İbrahim Yazıcı Plaza önü) İlgili sorunun muhatabının plaza yönetimi olduğunu düşünüyoruz. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
Bir yanlış var ama nerede ?
Abonelerimizden olan Tofaş (Fabrika) çalışanı Üzeyir Uygun, bakınız ne diyor: “Günümüze bir renk katalım diyerek ailecek Bursa’ya 53 kilometre uzaklıkta bulunan ve Bursa’nın meşhurlarından olan Eşkel Esence (Mudanya ilçesine bağlı) sahiline gittik.
Sözüm ona 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi’nce bakımı, temizliği ve onarımı yapılmıştı. Ancak bir yerde bir yanlış var da, nerede var onu çözemedik. Balçık misali olan sahiliyle, kiraya verilen naylondan yapılmış çadırlarıyla, kıyıyı teslim almış olan çöpleriyle, sürüsüne bereket sivrisinekleriyle vs, vs… Bizim Eşkel’de imdat sinyali vermiş. Saygılarımızla.”
HELAL OLSUN SANA GÜZEL KAPTAN
Abonemiz Erol Kobak’a bu çok güzel bildirimi için teşekkür ediyor ve konuyu özetimle aktarıyorum: “17 Ağustos 2019 saat 10:30’da BURULAŞ’a ait olan ve güzergahı H 3 olan belediye otobüsüne, Bursa Şehir Hastanesi’nden kent istikametine gitmek için bindim. Benden iki ya da üç durak sonra otobüse güç bela binebilen 65 yaş civarlarında bir erkek yolcuya gözüm takıldı. Bukart’ını validatöre okuttu. Ancak kartta yeterli bakiye olmadığı için makine ikaz verdi. Bu durum karşısında mahcup olduğu her halinden belli olan yolcu hiç konuşmadan otobüsten iniyordu ki şoför: “Amca gel geç” dedi. Şoför inisiyatifini kullandı. Uygun bir davranıştı bu bence. Ancak sürücünün otobüste bulunan bir başka yolcuya cebinden çıkarttığı parasıyla tur bedelini verip ve tur bedelini ödediği yolcunun kartını alıp validatöre okutması karşısında şok oldum. Bu eli öpülesi emekçi sürücü kardeşimizi candan tebrik ediyorum. ” Böylesine güzel bir e-postaya tanık olmanın mutluğu içindeyim. Helal olsun sana güzel kaptan…
DERDİMİZİ DUYURAMIYORUZ
Esnaf okurlarımızdan olan A. S, özetimle; “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Orhangazi alt geçidi içinde hizmet vermekte olan asansör, köşenizdeki takipçi yazılarınız sonrasında bizlere kazandırılmıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Devamında da bozulan ve de yıllarca çalışmadığı için yine çok kez konu yapmanız sonucunda devreye alınan asansör yine bozuldu. Biz derdimizi duyurma konusunda başarılı olamıyoruz. Ne olur bir kez daha yazınız. Alt geçit esnafları adına size teşekkür ediyoruz” diyor.
O DİREK ORAYA GÖKTEN DÜŞMEDİ YA...
04 Ağustos 2019 tarihli köşemde bir okurumuzun e-postasına istinaden, Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi Uludağ Ticaret Merkezi yanındaki boş arazide bulunan beton direğin kaldırılmasını istemiştik. Direk deyince akla ilk gelen isim olan UEDAŞ’ın ilgili yetkilisince arandım. Telefon görüşmemizde: ‘O direk bize ait değildir’ açıklamasıyla bilgilendirildim. Teşekkür ediyorum UEDAŞ. Ve gerek belediyeler, gerekse şirketlerden bir ses çıkmayınca… Af buyurun ama, o direk oraya gökten düşmedi ya...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UEDAŞ;
“ ‘PATLAYINCA MI TAKILACAK O KAPAK’ başlıklı şikayetiniz incelenmiştir. (İbrahim Yazıcı Plaza önü) İlgili sorunun muhatabının plaza yönetimi olduğunu düşünüyoruz. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”