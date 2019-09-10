Abonelerimizden olan yüksek endüstri ve yüksek makine mühendisi Serkan Özgiray’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Sn. Kösle, merhaba. Köşenizin sürekli takipçisi olarak son beş yıl içinde bir çok kez yazdığınız ve 2017 yılında da, 2018 yılında da UEDAŞ’ın tarafınıza yaptığı: 05 Temmuz 2018 tarihindeki yayımınızda: “ İş planımıza alınmış olup Denizyıldızı Sokak 2018 yılı Küçük Ek Tesisiler (KET) projesi kapsamında aydınlatma talebi karşılanacaktır... ” açıklamasını yayımlamıştınız.
ZİFİR KARANLIK
Bir aile dostumuzun ikamet ettiği modern ve sözüm ona marka olan adreste değişen bir şey yine yok. Aydınlatma direkleri olmadığı için konutlarıyla meşhur Nilüfer ilçesi Denizyıldızı ve Kıymet Sokak’ta akşam olunca zifir karanlık korkusu tam gaz... Zira bu fotoğrafı da saat 20:07 de çektim. Onlarcası e-posta, Bimer’e, Cimer’e şikayet, UEDAŞ’a bizzat yapılan başvurular ve sizin köşenizde de yayımlanan imdat çağrılarımız. Sonuç; aslı astarı olmayan resmi açıklama ve siz de bu açıklamaya teşekkür ettiniz. Ayrıca bir tavsiyem var. O sokaklara aydınlatma direği dikmek çok zorsa sokakları taşısınlar başka semte! ” ‘Yapıldı’ bilgisini aldığım her konuyu bizzat kontrol etmeye çalışıyorum. Ancak yetemediğim anlar da oluyor elbette. Tıpkı bu konuda olduğu gibi.
NEDEN ONARILMAZ?
Okurumuz E. K. “02 Eylül 2019 saat 12:45’de Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi önündeki belediye otobüs durağında otobüs bekliyordum. Fotoğrafını çekerek yolladığım darmadağın kaldırıma bir kadın takıldı ve bir düştü ki… Sonrası malum! Canı yanan kadına yardım ettim. Bu kaldırım bu hale nasıl gelir? Geldiyse de neden onarılmaz? Hikayeyi canlı olarak dinlemek isteyen yetkili çıkarsa telefon numaramı yazdım. Verin lütfen. Saygılarımla” diyor. Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’ne duyurulur…
MEYVE VERMEYEN AĞAÇ DİREK
Okurumuz Ahmet bey bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı girişi Nilüfer Caddesi başlangıcındaki kaldırıma (mezarlık karşısı) 10 yıl önce ekilen ağaç direk meyve vermiyor. Bence gübre ile desteklenmeli” Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine.
İLAÇLAMALAR YETERLİ GELMİYOR
Bir şirket CEO’su olan okurumuz özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi sakinleri şu aralar kara sineklere teslim olmuş vaziyettedir. Yapılan ilaçlamalar yeterli gelmiyor. İlave ilaçlama talep ediyoruz.” Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri; Veteriner Hekim Muhsin Akar ve Ziraat Mühendisi Deniz Akbaş’a rica ile duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YOL ORTASINA DİREK DİKİLİR Mİ? Başlıklı yayımımızdan sonra (Dr. Sadık Ahmet Caddesi) cadde ortasına dikilen direğin kaldırılması için başlatılan çalışmaya şahit oldum. Destekleri için asayişten sorumlu Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim Çağrı Şentürk’e teşekkür ediyorum.
‘Bir tavsiyem var’
Abonelerimizden olan yüksek endüstri ve yüksek makine mühendisi Serkan Özgiray’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Sn. Kösle, merhaba. Köşenizin sürekli takipçisi olarak son beş yıl içinde bir çok kez yazdığınız ve 2017 yılında da, 2018 yılında da UEDAŞ’ın tarafınıza yaptığı: 05 Temmuz 2018 tarihindeki yayımınızda: “ İş planımıza alınmış olup Denizyıldızı Sokak 2018 yılı Küçük Ek Tesisiler (KET) projesi kapsamında aydınlatma talebi karşılanacaktır... ” açıklamasını yayımlamıştınız.
ZİFİR KARANLIK
Bir aile dostumuzun ikamet ettiği modern ve sözüm ona marka olan adreste değişen bir şey yine yok. Aydınlatma direkleri olmadığı için konutlarıyla meşhur Nilüfer ilçesi Denizyıldızı ve Kıymet Sokak’ta akşam olunca zifir karanlık korkusu tam gaz... Zira bu fotoğrafı da saat 20:07 de çektim. Onlarcası e-posta, Bimer’e, Cimer’e şikayet, UEDAŞ’a bizzat yapılan başvurular ve sizin köşenizde de yayımlanan imdat çağrılarımız. Sonuç; aslı astarı olmayan resmi açıklama ve siz de bu açıklamaya teşekkür ettiniz. Ayrıca bir tavsiyem var. O sokaklara aydınlatma direği dikmek çok zorsa sokakları taşısınlar başka semte! ” ‘Yapıldı’ bilgisini aldığım her konuyu bizzat kontrol etmeye çalışıyorum. Ancak yetemediğim anlar da oluyor elbette. Tıpkı bu konuda olduğu gibi.
NEDEN ONARILMAZ?
Okurumuz E. K. “02 Eylül 2019 saat 12:45’de Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi önündeki belediye otobüs durağında otobüs bekliyordum. Fotoğrafını çekerek yolladığım darmadağın kaldırıma bir kadın takıldı ve bir düştü ki… Sonrası malum! Canı yanan kadına yardım ettim. Bu kaldırım bu hale nasıl gelir? Geldiyse de neden onarılmaz? Hikayeyi canlı olarak dinlemek isteyen yetkili çıkarsa telefon numaramı yazdım. Verin lütfen. Saygılarımla” diyor. Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’ne duyurulur…
MEYVE VERMEYEN AĞAÇ DİREK
Okurumuz Ahmet bey bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı girişi Nilüfer Caddesi başlangıcındaki kaldırıma (mezarlık karşısı) 10 yıl önce ekilen ağaç direk meyve vermiyor. Bence gübre ile desteklenmeli” Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine.
İLAÇLAMALAR YETERLİ GELMİYOR
Bir şirket CEO’su olan okurumuz özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi sakinleri şu aralar kara sineklere teslim olmuş vaziyettedir. Yapılan ilaçlamalar yeterli gelmiyor. İlave ilaçlama talep ediyoruz.” Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri; Veteriner Hekim Muhsin Akar ve Ziraat Mühendisi Deniz Akbaş’a rica ile duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YOL ORTASINA DİREK DİKİLİR Mİ? Başlıklı yayımımızdan sonra (Dr. Sadık Ahmet Caddesi) cadde ortasına dikilen direğin kaldırılması için başlatılan çalışmaya şahit oldum. Destekleri için asayişten sorumlu Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim Çağrı Şentürk’e teşekkür ediyorum.